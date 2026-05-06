Elindulhat a szétesés felé az egykori világhatalom, beleremeghetnek a piacok is

Sorsdöntő választás előtt áll Nagy-Britannia, mivel a csütörtöki voksoláson nemcsak Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök sorsa pecsételődhet meg véglegesen, de maga az Egyesült Királyság is elindulhat a szétesés felé. A brit gazdaság ráadásul jelenleg egy igen törékeny helyzetben van, így a szakértők által valószínűsített választási forgatókönyv a piacokon is nagy fordulatot hozhat.

A regnáló kormány és az egész unió jövője szempontjából meghatározó választások következnek csütörtökön az Egyesült Királyságban, eközben pedig a gazdaság és a piacok is egyre súlyosabb figyelmeztető jeleket küldenek.

A hosszú kötvényhozamok közel 20 éve nem látott szinten vannak, a gazdaság továbbra is problémákkal küzd, de a politikai helyzet legalább eddig viszonylag stabil volt.

Mindez azonban csütörtökön megváltozhat, a brit belpolitika teljes átrendeződése és az Egyesült Királyság jövőjének megkérdőjeleződése pedig a piacokon is komoly sokkot okozhat.