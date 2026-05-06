Eljárást indított a GVH a One ellen: megtéveszthették a fogyasztókat

Megtéveszthette a fogyasztókat a One Magyarország, ezért a telekommunikációs céggel szemben versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mert gyanúja szerint a vállalkozás Világ napijegy szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi kommunikációja nem megfelelően tájékoztat egyes fontos jellemzőkről, és arról sem, hogy milyen váratlan költségeket okozhatnak a fogyasztók számára - közölte a hatóság szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a a GVH gyanúja szerint

a kommunikáció homályos, egymásnak ellentmondó, ezért félreérthető tájékoztatást nyújt a szolgáltatás egyes érdemi jellemzőiről.

Példaként említik, hogy nem teszi felismerhetővé, miszerint a Világ napijegy egyes előfizetői szolgáltatási szerződéseknél automatikusan aktiválódik, és ebben az esetben a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internethozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles.

A hatóság hangsúlyozta, a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.

Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható - közölte a GVH.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio