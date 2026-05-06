Elszaporodtak az energiapiaci kockázatok – egy izgalmas megoldásra hívta fel a figyelmet a szakértő

Bartha László, az E.ON Hungária Csoport üzleti ügyfelek energiaértékesítési vezetője előadása elején felhívta a figyelmet az externális és az internális dilemmákra, és ezek energiabeszerzési megjelenését taglalta, elsősorban kereskedői oldalról.
Előbbiek között elsősorban a fegyveres konfliktusokra, többek között az orosz-ukrán háborúra lehet gondolni, emellett a közvetett és közvetlen harcok Iránban, Libanonban, Palesztinában, Katarban, Szíriában és Jemenben is megemlíthetők, illetve a húszi lázadók helyzete is ide tartozik. És ezekhez hozzáadódnak még a sokasodó természeti katasztrófák is, például Ausztráliában.
Az a logika, az a beszerzési környezet, amiben korábban éltünk, az megszűnt
- summázta ezt a részt a vezető.
Az internális dilemmák között pedig még több példát említett előadásában Bartha László, prezentációjában felmerült többek között az extrém árvolatilitás, az árcsökkenésre spekulálás, a gyakori szabályozási változások, állami beavatkozások kiszámíthatatlansága, a rövidtávú ármozgások, az energiahatékonysági projektek szünete, illetve a várható eu-s klíma- és energiapiaci szabályok változásának kérdése is.
Kereskedői oldalról képtelenség megfelelni minden ügyfél egyéni igényeire, nincs "ultimate solution"
- hangsúlyozta a szakember.
A legfontosabb igény mindenesetre egyértelműen a biztonságkeresés, húzza alá. Energiabeszerzési oldalról az E.ON belső rendszerei alapján egész pontosan erre van szükség: "... a jelen piaci történése alapján olyan megoldásra van igény, ami biztonságot nyújt, kellően és rugalmasan tervezhető, továbbá a rövidtávú piaci bizonytalanságokat kiegyenlítő módon tudja kezelni és azok kilengéseit egyensúlyba hozni."
Mindezt követően a vezető rátért a többek között E.ON révén is kialakított Green Cloud Platformra, ami jelenleg Magyarország piacvezető, fizikai zöldenergiával kereskedő vállalata, és jó megoldást nyújthat a biztonságkereső fókuszra és a külső és belső kockázatok és veszélyforrások kezelésére.
A platform által elérhető kockázatkezelésről beszélt a szakember, egész pontosan rámutatott, hogy a vállalat megoldásainak köszönhetően
megvalósul az energiatermelési és –fogyasztási volumenkockázatoknak a piacon elérhető egyéb PPA konstrukcióknál magasabb fokú kockázatkezelése.
Ennek részleteit is taglalta (fizikai zöldenergia hazai naperőművekből, árampiaci függetlenség, testreszabott kényelmi termék), ezt követően azt mutatta be, hogy a fontosabb kockázatokat egész pontosan hogyan kezeli a rendszer.
A jövőben a differenciált, komplex megoldások fognak eredményre vezetni
- hangsúlyozta a vezető, márpedig a hosszú távú, jelentősebb anomáliákat szerinte a Green Cloud jól le tudja kezelni.
