Energiatárolás Magyarországon: ezek a legfontosabb feladatok, amiket meg kell ugrani

Ha érdekel az energetikai és a mesterséges intelligencia szinergiája, akkor ott a helyed a legújabb AI in Energy konferenciánkon! Most még EARLY BIRD jegyáron kerülhetsz be, ide kattintva.
Szabó László, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) kutatóközpont-vezetője szerint nagyon dinamikus fog maradni az energiatároló-piac a következő években, jelentős növekedésre van kilátás vállalati-és rendszerszinten is. Nem feltétlenül kell nagy támogatási rendszerekben sem gondolkozni, az a fontos kérdés, hogy szervesen meg tud-e indulni ez a piac - a szakember szerint igen.
Hagyjuk a piacot, ő nézze meg, hogy mennyire van szükség
- fogalmazott, ismét hangsúlyozva, hogy nem feltétlenül a támogatási rendszerre kell fókuszálni az energiatárolási piac esetén.
Szerinte
Az akkumulátorok beruházási költségeinek alakulása nagyban befolyásolja a jövőbeli tárolási optimumot,
de ezen túl több fontos tényezőt is felsorolt még itt a vezető.
Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke szerint jó lenne tudni, hogy döntéshozói oldalról mi a vízió a dinamikusan növekedő energiatárolás területen, illetve az egész energia-ökosztisztémában is.
A vízió kell a fenntarthatósághoz, a beruházók és a bankszektor számára is szükséges.
Jelenleg a piaci arbitrázs és a rendszerkényszer határozza meg a piacot, a bankok viszont ezt nem szeretik - hangsúlyozza, hozzátéve, nem mindegy, hogy milyen technológiát alkalmaznak a tárolóknál.
Magyarországnak nagyon hangsúlyosan kell építeni a tárolói kapacitás tudatos bővítésére
- emelte ki. A technikai részletek szintjén pedig korántsem mindegy, hogy egy tároló hol kerül elhelyezésre és milyen termelési profil mellett működik a rendszer, teszi hozzá.
A jövőbeli energetikai fejlődési lehetőségek tekintetében megjegyezte: természetes módja lehet a rezsicsökentésnek az energiaközösségek alakítása. A termelési és fogyasztási profilok kigyensúlyozása valódi, piaci alapon történő rezsicsökkentéshez vezet.
Molnár László, a GKI Gazdaságkutató vezető kutatója is bizakodó a terület kilátásait illetően, hozzátéve, hogy szerinte látni kell, hogy az energiatárolás nem egy egységes piac. Mindenesetre
jelenleg alacsony a tőkeköltség a szakember szerint, ezért most különösen érdemes beruházni.
Az arbitrázsra épülő modellel szerinte az a probléma, hogy a bankok "nem hiszik el", hogy a bevételek ilyen módon stabilan tudnak alakulni; márpedig a bankok számára garanciákra van szükség ahhoz, hogy finanszírozzanak. A rendszerirányítót például egyes esetekben fix szerződésekre kötik, ilyen kísérletek is vannak; a bevételek volatilitásának mérséklése a cél ezeknél a megoldásoknál, erre vonatkozó biztosítások is léteznek már.
A jövő tekintetében szerinte "egyetlen biztos pont van, a bizonytalanság". Sorolja: a Paks 1 egy állandó probléma, hiszen egyre sűrűbben áll le a rendszer. Másik probléma, hogy
az ország energiafelhasználási tervében ambiciózus növekedési tervek vannak, de ezeknek a megvalósíthatósága egyre erodálódik.
Fekete Csaba, az Alteo termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese is nagy növekedésre számít az energiatárolás területén, 2030-ra a jelenleg kitűzött kormányzati cél bőven elérhető és inkább alullőtt cél szerinte. Viszont hozzátette:
nagyon erős hit-kérdés, hogy elhisszük-e a tároló megtérülését
és azt, hogy optimálisan fog-e működni a rendszer. A tárolókra hosszabb, 8-10 éves távon garantált bevételi becslést senki nem tud jelenleg adni. Mindenesetre megfelelő kiválasztással és körültekintéssel a tárolók nagyon megbízhatóak tudnak lenni.
A jövőbe tekintve a szakember szerint is hagyni kell a piacot, hogy megoldja a nehézségeket, például a negatív áras helyzetet is.
Nem szabad türelmetlennek lenni, nem szabad beavatkozni a rendszerbe.
Címlapkép forrása: Portfolio
Halálos vírus szedi az áldozatait egy tengerjáró hajón: megindul az evakuáció
Egy ország sem szeretné, hogy náluk kössenek ki.
Komoly hátrányba kerülhetnek a vállalatok a bizonytalan energiakörnyezetben – De lehet rá megoldás
Fókuszban az Alteo komplex aggregátori-kereskedői szolgáltatása.
Esélyük sincs a magyar milliárdosoknak, hogy kimenekítsék a vagyont? Ez a vagyonadó sikerének a kulcsa
Az Apelso szakemberei elárulták a titkot.
Újraválasztották az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének az elnökét
Mohr Lajos folytatja.
Az energia időértéke lett a vállalati villamosenergia-beszerzés egyik kulcskérdése
"Csak utólag derül ki, hogy valóban jó döntés volt-e."
Kiszivárgott: közel a pusztító háború lezárása, órákon belül megállapodás születhet – Íme a részletek
Optimistának tűnik a Fehér Ház.
Rég nem látott időjárás jön Magyarországon, azonban a súlyos szárazságra nem jelent megoldást
Maximum átmeneti felüdülést hozhat.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Milyen összegre kössünk életbiztosítást?
Életbiztosítást kötni komoly felelősségvállalás: azt ígérjük szeretteinknek, hogy halálunk esetén nem kell majd anyagi gondokkal küzdeniük. A döntés előtt érdemes végiggondolni, mekkora
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.