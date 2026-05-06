Európa saját bőrén érzi Trump vámháborújának következményeit: tényleg elárasztanak minket a kínai termékek

Ami nem jut el Amerikába, az Európában köt ki – legalábbis ettől tartottak az uniós döntéshozók az USA és Kína közti vámháborút figyelve. A kínai export átrendeződése már valóban látszik a számokban is, ami új versenyhelyzetet teremt az így is küszködő európai vállalatok számára.

Kína az első negyedévben impresszív exportteljesítményt mutatott: 14,7 százalékkal lőtt ki a külföldi kivitel. A növekedés azonban korántsem volt egyenletes. Miközben az USA-ba irányuló export 16,4 százalékkal zsugorodott éves alapon, addig az unióba 21,1 százalékkal nőtt.

A kínai export volumenének változása a célrégiók szerint. Jól látható, hogy az USA-t jelző narancssárga vonal mennyire elvált a többi térségtől tavaly óta. Forrás: ING.

A jelenség mögött egyértelműen a vámok állnak. Donald Trump amerikai elnök döntései nyomán drasztikusan megugrott a Kínát érintő vámteher, így aztán a kínai vállalatoknak kevésbé éri meg az Egyesüt Államokba szállítani.

Mindennek egy ékes példáját láthattuk az úgynevezett de minimis termékek esetében. A 800 dollár alatti szállítmányok behozatala korábban vámmentes volt az USA-ba, amit a kínai kereskedők ki is használtak. Amikor Donald Trump tavaly májusban megszüntette ezt a kiskaput, az ilyen termékek Egyesült Államokba történő szállítása összeomlott, míg Európában két hónap alatt 500 millió dollárral nőtt a behozataluk.

Mindezek alapján adódik a kérdés: mennyire erős a kereskedelmi átterelődés hatása? Avagy másképpen fogalmazva:

mennyire kell tényleg attól tartanunk, hogy az EU-t elárasztják a kínai termékek az amerikai vámok miatt?

Vámháború I. Trump és II. Trump alatt

Ennek a kérdésnek a megválaszolása foglalkoztatta a Gazdaságpolitikai Kutatóintézet (CEPR) kutatóit is, akik szerint a magasabb amerikai vámok három csatornán keresztül éreztethetik a hatásukat az unióban:

az USA-ban megemelkedő költségek arra sarkallhatják a kínai vállalatokat, hogy inkább az EU-ban adják el a termékeiket, az USA a kínai beszállítói helyett európaira válthat, és az Egyesült Államokra kivetett kínai büntetővámok is növelhetik az EU-s termékek iránti keresletet.

Azt sajnos már több korábbi tanulmány is kimutatta, hogy az USA Kínától való elfordulásának nem az EU az elsődleges nyertese, hanem inkább Mexikó és Vietnám. Most azonban az is kiderült, hogy egyértelműen kimutatható az EU irányába való kereskedelmi átterelődés jelensége – legalábbis a Donald Trump első elnöksége alatti, 2018-2019-es vámháború esetében.

2018 februárjától kezdve Trump több hullámban újabb és újabb vámokat vetett ki egy egyre bővülő termékpalettára, aminek következtében a kínai termékek átlagos vámterhe a 2017-es 3 százalékról 2019-re 19 százalékra nőtt.

Az intézkedések hatására a kínai export az Egyesült Államok felé mintegy 30 százalékkal esett vissza másfél éven belül. A kieső volumen egy része azonban nem tűnt el: az EU-ba irányuló kínai export ugyanebben az időszakban 14 százalékkal nőtt. A tanulmány becslése szerint ez azt jelenti, hogy

az amerikai importcsökkenés mintegy egyharmadát az Európai Unió "nyelte el".

Bár más országok – például Vietnam – még nagyobb mértékben részesedtek az átrendeződésből, Európa esetében is számottevő hatásról beszélhetünk.

A tavalyi vámháború esetében a kép kevésbé egyértelmű, és így kevésbé számszerűsíthető. A tanulmány szerint a jelenleg elérhető, novemberig tartó időszakot lefedő kereskedelmi adatok alapján nem figyelhető meg ugyanaz a tiszta mintázat, mint 2018–2019-ben: bár a kínai export összességében visszaesett az amerikai piacon, ez a csökkenés nem volt látványosan nagyobb azoknál a termékeknél, amelyeket közvetlenül érintettek a vámok. Ez arra utal, hogy a visszaesést nem közvetlenül a vámok miatti áremelkedés magyarázza – hiszen a vámokkal nem, vagy csak kevésbé sújtott termékek amerikai importja hasonló mértékben csökkent, mint a jelentős vámmal terhelteké –, hanem a bizonytalanság.

Emlékezetes, hogy a hírek hónapokig az amerikai elnök újabb és újabb vámokkal kapcsolatos bejelentéseiről szóltak, ami lényegében minden kínai exportőrt elbizonytalaníthatott abban, hogy milyen feltételek mellett tudja majd értékesíteni a portékáját a világ vezető gazdaságában. Így noha a vámok konkrét hatása kevésbé megbecsülhető, mint a Trump első elnöksége alatti vámháború esetében, az időszakban egyre növekvő EU-ba irányuló kínai export és a csökkenő USA-ba irányuló kivitel kombinációja ebben az esetben is arra utal, hogy a kínai termékek egyre inkább az unióban találtak vevőre.

Mit tehet Európa?

A tanulmány egyik legfontosabb javaslata egy célzott, adatvezérelt megfigyelőrendszer létrehozása, amely képes időben azonosítani azokat a termékeket, amelyeknél nagy a kockázata annak, hogy az amerikai piacról kiszorulva az Európai Unióban jelennek meg. A javasolt módszertan két egyszerű, de hatékony jelzést kombinál: egyrészt figyeli, hogy egy adott termékből hirtelen jelentősen nő-e a kínai export az EU felé, másrészt azt, hogy ugyanezen termék exportja közben visszaesik-e az Egyesült Államok irányába. Ha a két folyamat egyszerre zajlik, az erős indikátora lehet a kereskedelmi átterelődésnek.

A megközelítés több ponton eltér az Európai Bizottság jelenlegi gyakorlatától. Egyrészt kifejezetten Kínára fókuszál, felismerve, hogy a mostani vámintézkedések hatása elsősorban innen ered. Másrészt nemcsak az európai importadatokra támaszkodik, hanem a kínai exportstatisztikákat is felhasználja, így gyorsabban jelezheti az átrendeződéseket.

Az eredmények szerint 2025 során egyre több ilyen "kockázatos" termék jelent meg: számuk az év eleji 160 körüli szintről őszre 235-re nőtt, és ezek már a kínai EU-export közel 8 százalékát adják.

A kutatók szerint egy ilyen rendszer segíthet abban, hogy az EU ne utólag reagáljon a piaci zavarokra, hanem időben azonosítsa és kezelje azokat – például célzott védintézkedésekkel vagy az érintett iparágak támogatásával.

A tanulmány készítői is tudják azonban, hogy ez nem a végleges megoldás. A kínai termékek természetesen nem csupán az amerikai vámok miatt nyernek egyre inkább teret az unióban, hanem azért is, mert sokszor egyszerűen versenyképesebbek az európai termékeknél. A valódi megoldás így továbbra is az lenne, ha az EU gyógyírt tudna találni az egyre több szektorban azonosítható versenyképességi hátrányára.

Forrás: Emlinger, C, I Mejean, K Lefebvre and V Vicard (2026), ‘EU under pressure? Exploring Chinese trade deflection‘, in Rey, H, B Weder di Mauro and J Zettelmeyer (eds), Paris Report 4: The New Global Imbalances, CEPR Press, Paris & London.

