Ezek a láthatatlan akadályok milliókat érintenek és a vállalatok bevételén is nyomot hagynak

Az amszterdami Interclean szakkiállítás a higiéniai iparág egyik legfontosabb nemzetközi találkozópontja. Az idei eseményen a fenntarthatóság és az innováció került középpontba, az Essity-csoporthoz tartozó Tork pedig megnyerte az Amszterdami Innovációs Díj fenntarthatósági és környezetvédelmi kategóriáját az „Inkluzív Higiénia a Nyilvános Mosdókban” programjával. A kezdeményezés hátteréről, a nem látható akadályok szerepéről, valamint a mosdóhasználati élmény üzleti hatásairól Reneé Remijnse-szel, az Essity professzionális higiéniai üzletágának fenntarthatósági kommunikációs igazgatójával és Stefan Bruckmann-nal, a Tork regionális márkaaktivációs menedzserével beszélgettünk a helyszínen.

Az amszterdami Interclean szakkiállítás évtizedek óta a higiéniai iparág egyik legfontosabb nemzetközi találkozóhelye, ahol gyártók, üzemeltetők és szolgáltatók új termékeket mutatnak be, valamint szakmai fórumokon az ágazatot érintő trendekre és kihívásokra is reflektálnak. Az idei, 2026-os eseményen különösen nagy hangsúlyt kapott a fenntarthatóság és a felhasználói élmény kérdése, ezen belül is a nyilvános mosdók szerepe.

A kiállításon egy szakmai zsűri minden évben kiosztja az iparág egyik legrangosabb díját, az Amszterdami Innovációs Díjat: idén a „Fenntarthatóság és környezet” kategóriában az Essity csoporthoz tartozó Tork vehette át az elismerést az „Inkluzív Higiénia a Nyilvános Mosdókban” programjáért.

A kezdeményezés abból a megközelítésből indul ki, hogy a nyilvános mosdók esetében a hozzáférhetőség nem kizárólag fizikai kérdés: míg az akadálymentesítés hagyományosan a mozgáskorlátozott felhasználók igényeire fókuszál, a gyakorlatban sokkal szélesebb kör érintett. Ide tartoznak azok, akik különböző érzékenységekkel, szorongással vagy egyéb, nem látható nehézségekkel élnek, számukra egy átlagos mosdókörnyezet is problémát jelenthet.

Hajlamosak vagyunk az akadálymentes mosdók kérdését kizárólag a látható fizikai korlátok mentén értelmezi, a valóság azonban az, hogy az érintettek mintegy 95 százaléka nem kerekesszéket használ, így a fizikai akadálymentesítés - bár kétségtelenül fontos - önmagában nem elegendő”

– mondta el a szakkiállításon tartott előadásában Reneé Remijnse, az Essity professzionális higiéniai üzletágának fenntarthatósági kommunikációs igazgatója.

A nem látható akadályokra nagyon egyszerű és képletes példa az autizmus, ami széles körben ismert, sok embert érintő állapot, és gyakran jár zajérzékenységgel. Egy autista számára egy nyüzsgő nyilvános mosdó hangos kézszárító berendezése önmagában elég a szenzoros túlterheléshez, ami rosszullétet, fejfájást vagy szorongást okozhat.

“Erre egyszerű megoldás lehet, ha a légszárítók helyett papírtörlőket használunk, mert azok csendesek és nem terhelik túl az érzékenyebb felhasználókat” – fogalmazott.

A szakember szerint a hozzáférhetőség különösen fontos kérdés a gyerekek és az idősek esetében, az ő igényeik ugyanis rendszeresen háttérbe szorulnak tervezés során.

“Köztük sokan élnek nem látható egészségügyi problémákkal – például sztómával, inkontinenciával, reumával vagy ekcémával – amelyekre a jelenleg alkalmazott eszközök nem adnak megfelelő választ, sőt, esetenként még kellemetlen helyzetet is okozhatnak” – mondta.

A Tork megoldásai ennek megfelelően több területet érintenek: az alacsonyabb erőkifejtéssel működtethető adagolók, a zajterhelés csökkentését célzó kialakítások, valamint a bőrbarát, dermatológiailag tesztelt higiéniai termékek mind azt a célt szolgálják, hogy a mosdók használata minél több ember számára legyen egyszerű és stresszmentes. A koncepció mögötti alapgondolat, hogy a nyilvános mosdók nemcsak higiéniai, hanem élmény- és komforttérként is értelmezendők, amelyek közvetlen hatással vannak a felhasználói viselkedésre és ezáltal a vállalkozások teljesítményére is.

Rossz nyilvános mosdók mellett kevesebbet költenek a látogatók

René Remijnse kitért a Tork legfrissebb, 11 országra kiterjedő kutatására, amely 11 500 válaszadó bevonásával vizsgálta a higiéniai elvárásokat és azok vásárlói viselkedésre gyakorolt hatását. A felmérés eredménye alapján a mosdóhasználat minősége nemcsak komfortkérdés, hanem közvetlenül befolyásolja a fogyasztói döntéseket, a tartózkodási időt és a visszatérési hajlandóságot is – hangsúlyozta.

A kutatás szerint a felhasználók döntő többsége magas szintű tisztaságot és kényelmet vár el a nyilvános mosdóktól, ugyanakkor ennek az elvárásnak a valóságban csak a mosdók kisebb része felel meg.

A hiányosságok pedig nem maradnak következmények nélkül: afelmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a rossz mosdóélmény közvetlen viselkedésváltozást vált ki a felhasználók több mint ötven százalékánál.

“Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vendégek egy része kevesebb időt tölt az adott helyszínen, csökkenti fogyasztását vagy egyszerűen nem tér többet vissza az üzletbe” – részletezte a szakember. A jelenség különösen fontos lehet az olyan nagy forgalmú kereskedelmi és szolgáltatási egységek esetében, mint a plázák vagy az éttermek; itt ugyanis a tartózkodási idő és a költés szervesen összefügg.

A számok alapján a negatív élmények három fő csatornán keresztül csapódnak le: a válaszadók mintegy harmada rövidebb időt tölt egy adott helyszínen, negyedük tudatosan mérsékli fogyasztását annak érdekében, hogy elkerülje a mosdóhasználatot, míg egy kisebb, de üzletileg ugyanúgy releváns csoport negatív értékelést ad online felületeken.

“A nyilvános mosdók állapota és akadálymentessége nem periférikus higiéniai kérdés, hanem a fogyasztói döntéshozatal egyik közvetett, de mérhetően befolyásoló tényezője” – összegezte René Remijnse.

Tudatos tervezéssel többletköltség nélkül is növelhető az elégedettség

Az inkluzivitás nem feltétlenül jelent magasabb beruházási költségeket, mivel sok esetben már meglévő rendszerek finomhangolásáról van szó – például az adagolók láthatóságának javításáról, a magasságuk optimalizálásáról vagy bőrbarát, allergénmentes tisztítószerek és szappanok használatáról – mondta el a Portfolio-nak Stefan Bruckmann, a Tork regionális márkaaktivációs menedzsere.

A vállalat az ügyfeleknek kifejezetten gyakorlati tanácsokat is ad arra, hogyan tudják a saját létesítményeiket hozzáférhetőbbé tenni, a weboldalukon publikált kutatások és tippek és igény esetén személyes tanácsadás formájában.

Ez azért fontos, mert az igények feltérképezése a tervezési fázisban, valamint olyan apró részletek figyelembevétele, mint az ergonomikus kialakítás, a zajcsökkentés, az egyértelmű jelzések vagy a könnyen használható eszközök mind hozzájárulhatnak a felhasználói élmény növeléséhez és ezáltal a márkaimázs erősítéséhez”

– mondta a szakember.

Stefan Bruckmann fontosnak tartotta, hogy a Tork világszinten elsőként kapta meg az Európai Unió “Design for All” tanúsítványát az adagolórendszereire, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adagolórendszerek fejlesztése során a piackutatástól kezdve a tervezésen és gyártáson át minden lépésben figyelembe vették az inkluzivitást és a felhasználói szempontokat.

“A legtöbb szappanadagoló esetében nyomógombos megoldásról beszélünk, de ezeknél a kialakításnál kulcsfontosságú, hogy alacsony erőkifejtéssel is működtethetők legyenek. A termékeink ezért a Svéd Reuma Szövetség tanúsítványával is rendelkeznek, ami kifejezetten az alacsony kézerővel történő használhatóságot vizsgálja” – részletezte.

A vállalat emellett egyszerre kínál költséghatékony és inkluzív megoldásokat: az egyadagos papíradagolási rendszerek például nemcsak a fogyasztást optimalizálják, hanem a használatot is egyszerűsítik, miközben a fenntarthatósági szempontokat is támogatják. Ez utóbbi egyre inkább elvárás a piacon, különösen nagy forgalmú létesítmények esetében.

Stefan Bruckmann kiemelte, hogy újrahasznosított alapanyagokkal, a körforgásos rendszerek és a különböző termékváltozatok együttes használatával egy olyan modell alakítható ki, amely egyszerre reagál környezetvédelmi, üzleti és felhasználói elvárásokra.

A szakember szerint bár a hozzáférhető higiénia mint terület még az út elején jár, egyre több szereplő kezdi felismerni a fontosságát és az üzleti sikerben betöltött szerepét.

“Amikor az ügyfelekkel elkezdünk a témáról beszélni, szinte mindenkinek van személyes története, ez lehet saját élmény vagy közeli hozzátartozó tapasztalata. Ilyenkor gyakran látható rajtuk az „aha-élmény”: hirtelen felismerik, hogy ez valóban egy fontos, de eddig alulértékelt terület” – összegezte.

A cikk megjelenését a Tork támogatta.

Címlapkép forrása: Interclean