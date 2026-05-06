Felborult kamion miatt terelik a forgalmat az M7-esen

Felborult egy kamion az M7-es autópályán Holládnál, elterelik a forgalmat - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdán az MTI-vel.

Azt írták: egy kavicsot szállító kamion borult az oldalára az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a holládi lehajtónál, a 175. kilométer közelében.

A teherautó Rakománya az úttestre ömlött és a sztráda másik oldalára is átszóródott

- tették hozzá.

Beszámoltak arról is, hogy a baleset helyszínénél lezárták a főváros felé vezető sávokat, a forgalmat elterelik, és a másik irányba is csak egy sávon haladnak a járművek.

Az Útinform információi szerint két kamion ütközött egymással.