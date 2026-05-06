Figyelmeztetést adott ki a MÁV: kiesik egy fontos szakasz a hétvégén, komoly menetrendi változásokra kell készülni
Gazdaság

Ezen a hétvégén az Országgyűlés alakuló ülése, a budapesti rendezvények és a tapolcai Ikarus-találkozó miatt jelentősen megnövekszik a vonatok utasforgalma. A MÁV országszerte több kocsival és sűrített járatokkal készül. Ugyanakkor egy rákosrendezői pályakarbantartás miatt az esztergomi és a váci vonalakon komoly menetrendi változásokra kell számítani - számolt be a MÁV.

A hétvége folyamán egy Rákosrendezőn található váltó javítása miatt korlátozások lépnek életbe, amelynek következtében

  • az esztergomi vonatok a Nyugati pályaudvar helyett csak Angyalföldig,
  • a veresegyházi járatok pedig Rákospalota-Újpestig közlekednek.
  • A szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon jár.
  • A nemzetközi járatok pedig napközben a Nyugati helyett a Keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak.

A kimaradó fővárosi szakaszokon a vasúttársaság az M3-as metró, valamint a 12A és a 14-es villamosok igénybevételét javasolja. Utóbbiakat a BKK az átszálló forgalomhoz igazodva, szükség esetén sűríteni fogja.

A megnövekedett utazási igények miatt a vasúttársaság országszerte növeli a járatok kapacitását.

A balatoni Tópart, a pécsi Mecsek, a szegedi Napfény, valamint a keleti országrészt kiszolgáló Tokaj InterCity vonatok a foglaltság függvényében több kocsival közlekednek.

Szintén nagy kapacitású, emeletes KISS vagy dupla FLIRT motorvonatokkal indítják a Cívis és a Mátra InterRégió járatokat. A tapolcai rendezvény miatt a Kék Hullám InterCityk legalább hét kocsival, a balatoni személyvonatok pedig megerősített szerelvényekkel járnak. A forgalomnövekedés a GYSEV hálózatát is érinti.

Elsősorban a főváros felé tartó soproni Scarbantia és szombathelyi Savaria InterCityk esetében várható kiemelt telítettség.

A zökkenőmentes utazás érdekében a MÁV arra kéri az utasokat, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg. Ehhez a 15 százalékos kedvezményt kínáló MÁV applikáció vagy a vasúttársaság online jegyvásárlási felületének használatát javasolják.

A váratlan helyzetek gyors kezelésére az ország számos pontján pótlóbuszokat tartanak készenlétben. A három budapesti főpályaudvaron pedig délután és este indulásra kész motorvonatok is rendelkezésre állnak.

