Időjárási fordulat Magyarországon: jégesővel és erős széllel csap le a hidegfront

Március vége óta szinte az egész országban rendkívüli szárazság uralkodik. A növények és a termőföldek egyaránt súlyos vízhiánnyal küzdenek.

Ezt az extrém aszályos időszakot enyhíti most egy nyugat felől érkező, hullámzó hidegfront.

A csapadékos időjárás szerda délután a Dunántúlon kezdődik elszórt záporokkal és zivatarokkal. Ezek a csapadékgócok estére a középső országrészt is elérik. Csütörtök hajnalban már keleten is várható eső, napközben pedig országszerte egyre több helyen pattanhatnak ki zivatarok. Ekkorra a légkör már kellően nedves és labilis lesz a hevesebb viharok kialakulásához.

Ezeket viharos szél, felhőszakadás, néhol pedig akár jégeső is kísérheti.

Bár a lokálisan hulló csapadék hatalmas segítség a mezőgazdaság számára, a tartós, országos áztató eső ezúttal is elmarad. A jelenlegi előrejelzések szerint a keleti és északkeleti országrészben van a legnagyobb esély kiadósabb mennyiségre. Ugyanakkor ismét lesznek olyan területek, ahol egyáltalán nem, vagy csak alig esik majd.

Péntekre a csapadékzóna kelet, illetve északkelet felé húzódik vissza. Ezeken a tájakon még kialakulhatnak újabb záporok és zivatarok. Az ország többi részén azonban már nem valószínű számottevő csapadék.

