  • Megjelenítés
Időjárási fordulat Magyarországon: jégesővel és erős széllel csap le a hidegfront
Gazdaság

Időjárási fordulat Magyarországon: jégesővel és erős széllel csap le a hidegfront

Portfolio
Egy érkező hidegfront többfelé megtöri a március óta tartó súlyos aszályt. Bár országos, áztató esőre továbbra sincs kilátás, a következő napokban lokálisan jelentősebb csapadék is hullhat. Ez főként a keleti és északkeleti tájakon hozhat enyhülést a kiszáradt termőföldeknek - tudósított az Időkép.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

Március vége óta szinte az egész országban rendkívüli szárazság uralkodik. A növények és a termőföldek egyaránt súlyos vízhiánnyal küzdenek.

Ezt az extrém aszályos időszakot enyhíti most egy nyugat felől érkező, hullámzó hidegfront.

A csapadékos időjárás szerda délután a Dunántúlon kezdődik elszórt záporokkal és zivatarokkal. Ezek a csapadékgócok estére a középső országrészt is elérik. Csütörtök hajnalban már keleten is várható eső, napközben pedig országszerte egyre több helyen pattanhatnak ki zivatarok. Ekkorra a légkör már kellően nedves és labilis lesz a hevesebb viharok kialakulásához.

Ezeket viharos szél, felhőszakadás, néhol pedig akár jégeső is kísérheti.

Még több Gazdaság

Nagy dobásra készül az Aldi

Meglepő felfedezés: kiderült az igazság a női hormonról, ami a férfiak memóriáját is tönkreteheti

Komoly pénzt öl a számítási kapacitásokba az OpenAI

Bár a lokálisan hulló csapadék hatalmas segítség a mezőgazdaság számára, a tartós, országos áztató eső ezúttal is elmarad. A jelenlegi előrejelzések szerint a keleti és északkeleti országrészben van a legnagyobb esély kiadósabb mennyiségre. Ugyanakkor ismét lesznek olyan területek, ahol egyáltalán nem, vagy csak alig esik majd.

Péntekre a csapadékzóna kelet, illetve északkelet felé húzódik vissza. Ezeken a tájakon még kialakulhatnak újabb záporok és zivatarok. Az ország többi részén azonban már nem valószínű számottevő csapadék.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden
Gondterhes geopolitikai helyzetben is erősödést produkál a forint
Választás 2026: a Tisza képviselői felvették mandátumaikat és el is kezdtek dőlni a dominók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility