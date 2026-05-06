Komoly hátrányba kerülhetnek a vállalatok a bizonytalan energiakörnyezetben – De lehet rá megoldás

Szirtes Máté, az Alteo üzletfejlesztési menedzsere előadása elején a nagyvállalati villamosenergia-ellátási kihívásokról beszélt, a prezntációban ki volt emelve, hogy az elmúlt években Magyarországon jelentősen megnőtt a villamosenergia-költség aránya az ipari nagyvállalatok teljes költségén belül. Ez többek között a volatilis árkörnyezet, az ESG-megfelelés, a változékony szabályozói környezet és az ellátásbiztonsági kérdések hangsúlyossá válásának a következménye. Mindezek ismeretében

a holisztikus energiastratégia és a komplex energetikai megoldások hiánya ma már versenyhátrányt okoz a vállalatoknak.

Ebben a környezetben tudja az Alteo hatékonyan támogatni a partnerek zöld átállását, emeli ki a vezető. A vállalat optimalizált megoldásokat nyújt a teljes értékláncon át, Szirtes szerint a villamosenergia-fogyasztók, termelők és tárolók is megtalálhatják a számításukat az Alteónál, kiemelve a komplex aggregátori-kereskedői szolgáltatást az ipari fogyasztók és tárolók részére.

A szolgáltatás részleteinek tárgyalása során kitért a szakember a vállalati energiamenedzsment életszakaszaira (csak fogyasztás, naperőmű telepítés, tároló telepítés illetve telephelyi optimum), az utóbbi lehetőséggel kapcsolatban kiemelve, hogy ha az aggregátor-kereskedő menedzseli az adott telephelyet, akkor

ez pontos menetrendezésbe és valós idejű szabályozásba fut ki, ami optimalizált ellátási árat és garantált energetikai versenyelőnyt eredményezhet.

Ezt követően Szirtes Máté tovább taglalta az Alteo szolgáltatásának részleteit, előnyeit és azt, hogy pontosan kinek javasolják ezt a megoldást, végül pedig egy konkrét telephelyi energiamenedzsment-esettanulmányt mutatott be, ahol kb. 35 százalékos éves energiaköltség-megtakarítást tudott elérni az ügyfél.

