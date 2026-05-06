Komoly kihívások elé állítja az energiakrízis Európát

Az elmúlt időszakban két nagyon komoly energiapiaci krízis is elérte az Európai Uniót és benne Magyarországot, a 2021-2022-es válság a gáz- és az olajpiacon is soha nem látott árakat eredményezett. Ezt követően az EU szankciókat, behozatali tilalmat vezetett be az orosz szénre és kőolajra, valamint korlátozta az olajtermékek importját - kezdi a szakember az előadását.
A jelenlegi válság is óriási áremelkedéshez vezetett, sokkolva a világot és Európát.
A mostani krízis idején az európai gázárak kevésbé emelkedtek, mint 2022-ben, amikor 15-20-szoros drágulás volt, mivel az akkori sokkhatás nagyobb volt. A mostani válság inkább olajtermék-fonton érinti az EU-t - mutatott rá a szakértő az utóbbi évek energiakríziseinek kihívásait, illetve uniós válaszintézkedéseit áttekintő előadásában.
Az EU olajimportjának forrásszerkezete alaposan átalakult az elmúlt években, a diverzifikált mixben az EU viszonylag kevésbé kitett a közel-keleti eredetű olajnak, viszont a szállítási útvonalak érintettek. Elsősorban bizonyos olajtermékek, a dízel és a kerozin esetében relatív fontos ez a régió. Hangsúlyozta:
Az ellátás egyelőre szavatolt, tekintettel a tartalékokra is, de a hosszabb távú kifutás ma még bizonytalan.
A gázbeszerzések esetében az elmúlt években szintén jelentősen csökkent az orosz forrás aránya, melynek helyét nagyrészt az Egyesült Államok foglalta el, miközben az import teljes mennyisége is csökkent. 2022 augusztusa és 2026 januárja között az uniós gázigény 19%-kal, évi 80 milliárd köbméterrel csökkent. A közel-keleti régióból kis mennyiségű gáz érkezik, ami kezelhető beszerzési oldalról.
Az EU válaszlépései közül a 2021-2022-es válság idején a gáztárolók kötelező feltöltése, illetve a fogyasztás csökkentése emelhető ki, de ezek nagy része spontán, a gazdasági tevékenység csökkenésével következett be. Ide sorolható az is, hogy 2021 óta összesen 260 GW megújuló kapacitást telepítettek az EU-ban, ami 5,6 milliárd eurós csökkenést eredményezett az uniós gázimport-számlában. Az EU megújulóenergia-telepítései évente kb 10 milliárd köbméterrel mérséklik az uniós gázigényt.
Kiemelte:
A maradék orosz import gázmennyiségek eltüntetéséhez további intézkedések kellenek, és ez kívánatos is geopolitikai-biztonsági megfontolásokból.
A 2026-os évben lépett életbe a fokozatos orosz importtiltást bevezető szabályozás (REPowerEU). 2026 márciusa óta, mióta a jogszabály él, orosz gázt az EU-ba már csak 2025 júliusa előtt élő szerződéssel rendelkező importőr hozhat be. 2027 január elsejétől orosz LNG sem jöhet be, ami mintegy 20 milliárd köbméter, majd 2027 szeptemberétől a vezetékes gáz esetében is életbe lép a teljes tiltás.
Ami a mostani közel-keleti válságra az EU által megfogalmazott válaszokat illeti, az EU több intézkedést hozott az ügyben. Az Európai Bizottság 2026 áprilisában mutatta be
az AccelerateEU akciótervet, amelynek célja az európai energiareziliencia megerősítése,
a lakosság és az ipar védelme a megugró energiaköltségektől, valamint a hazai tiszta energiára való átállás felgyorsítása.
Az AccelerateEU-ban leírt válaszlépések között szerepel a közelebbi koordináció és együttműködés ösztönzése a tagállamok között például a kapacitástervezés és tárolás területén a gáz, az olaj és az áram esetében. A válaszlépések között van a fogyasztók védelmét szolgáló lehetőségek bővítése - amiben az EU rugalmasan támogatja a tagállamokat -, valamint a megújuló energiaforrások telepítéseinek és a villamosítási folyamatnak a felgyorsítása is.
Ez utóbbi célt új elektrifikációs cselekvési terv, fűtés-hűtési stratégia, illetve egyéb intézkedések szolgálják, továbbá az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) szabályainak aktualizálása is napirenden van.
A megoldást azonban hosszú távon az energiarendszer átalakítása jelenti, amihez a korlátozott közösségi források célzott felhasználása, akár átirányítása mellett más, privát források is elengedhetetlenek
- mutatott rá Hujber András, az Európai Bizottság DG ENER Főigazgatóságának osztályvezető-helyettese.
