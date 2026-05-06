Kritikus időszak elé néz a MÁV: súlyossá válhat a járműhiány a nyári csúcsszezonra

A hazai vasúti közlekedés egyik legégetőbb problémáját jelenleg a megfelelő számú és minőségű vasúti kocsi hiánya okozza. A fennakadások gyökere, hogy a korábban privatizált karbantartóbázisok – kiemelten a Dunakeszi Járműjavító – tulajdonosainak pénzügyi nehézségei miatt leállt a munka. Az állam ugyan az áprilisi országgyűlési választások előtt 8 milliárd forintos költségvetési támogatással visszavásárolta a céget, de a több hónapos kényszerszünet miatt az InterCity- és a nemzetközi kocsik fővizsgája jelentősen megcsúszott. A 24.hu-nak nyilatkozó Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke szerint jelenleg
az InterCity vonatok jelenleg még a tavalyinál is kevesebb kocsival közlekednek.
A szakszervezet elnöke kiemelte a Balaton déli partjára vezető Budapest-Murakeresztúr vonalat, ahol a pályakorszerűsítési és bővítési munkálatok miatt gyakran helyettesítik majd autóbuszokkal a vonatokat. A MÁV ugyanakkor hivatalosan nem tervez tartós buszos pótlást a nyári időszakban.
A MÁV elismerte, hogy
a főszezonban sok esetben csak alacsonyabb komfortfokozatú kocsikkal tudják kiállítani a szerelvényeket.
Egy esetleges meghibásodás esetén ráadásul a pótlás is komoly nehézségekbe ütközik. A helyzet enyhítése és a nyári menetrend tartása érdekében a MÁV 10 IC minőségű kocsi bérlését tervezi az Osztrák Szövetségi Vasutaktól (ÖBB).
A járműhiány mellett a vasúti pálya rossz állapota is drasztikusan rontja a szolgáltatás színvonalát. Szakszervezeti adatok szerint a hálózaton a járműállomány mintegy ötöde esik ki a forgalomból, a vonalak közel negyven százalékán pedig sebességkorlátozás (lassújel) van érvényben. Kiemelt kockázatot jelentenek az elöregedett, cserére szoruló kitérők és váltók. Ezek nemcsak lassítják a közlekedést, hanem rendkívül balesetveszélyesek is. A több ezer elhasználódott berendezésnek a jelenlegi finanszírozási programok csupán a töredékét képesek megújítani.
A vasúti személyszállítás megmentése és európai szintre emelése ezermilliárd forintos nagyságrendű, azonnali forrásbevonást igényelne. Mindez komoly kihívást jelent, hiszen az államháztartás helyzete kedvezőtlen, az uniós források pedig legkorábban csak évek múlva lesznek elérhetők.
Szakértők szerint ugyanakkor hatalmas pénzügyi tartalékot jelenthetne a rendszer megtisztítása és a korábban túlárazott beszerzések felülvizsgálata. A 24.hu-nak nyilatkozó Szalma Botond, közlekedési szakember szerint
a vasúti beruházásoknál és közbeszerzéseknél ugyanis a túlárazások mértéke átlagosan a harminc százalékot is elérheti.
A valós megtakarítás és a hatékony fejlesztés alapfeltétele a tisztességes, korrupciómentes gazdálkodás, a politikai kinevezettek háttérbe szorítása, valamint a felkészült közlekedési szakemberek visszacsábítása az ágazatba. Hosszú távú, kiszámítható finanszírozási modell nélkül egy hatalmas tőkeinjekció is csupán a jelenlegi, fenntarthatatlan toldozásra-foltozásra lenne elegendő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
