  • Megjelenítés
FONTOS Meglepő fordulat: kilőtt az ipar márciusban
Kritikus időszak elé néz a MÁV: súlyossá válhat a járműhiány a nyári csúcsszezonra
Gazdaság

Kritikus időszak elé néz a MÁV: súlyossá válhat a járműhiány a nyári csúcsszezonra

Portfolio
Súlyos járműhiánnyal és minőségromlással nézhet szembe a MÁV a nyári csúcsszezonban, miután a karbantartást végző, privatizált cégek fizetésképtelenné váltak. Bár az állam visszavásárolta a Dunakeszi Járműjavítót, az elmaradt karbantartások és a leromlott pályaállapotok miatt a vasúti közlekedés válságos helyzetbe került. Ennek tartós rendezése ezermilliárd forintos nagyságrendű terhet és teljes strukturális átalakítást kíván meg a Tisza-kormánytól.  - írta a 24.hu.
Debrecen Economic Forum 2026
Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A hazai vasúti közlekedés egyik legégetőbb problémáját jelenleg a megfelelő számú és minőségű vasúti kocsi hiánya okozza. A fennakadások gyökere, hogy a korábban privatizált karbantartóbázisok – kiemelten a Dunakeszi Járműjavító – tulajdonosainak pénzügyi nehézségei miatt leállt a munka. Az állam ugyan az áprilisi országgyűlési választások előtt 8 milliárd forintos költségvetési támogatással visszavásárolta a céget, de a több hónapos kényszerszünet miatt az InterCity- és a nemzetközi kocsik fővizsgája jelentősen megcsúszott. A 24.hu-nak nyilatkozó Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke szerint jelenleg

az InterCity vonatok jelenleg még a tavalyinál is kevesebb kocsival közlekednek.

A szakszervezet elnöke kiemelte a Balaton déli partjára vezető Budapest-Murakeresztúr vonalat, ahol a pályakorszerűsítési és bővítési munkálatok miatt gyakran helyettesítik majd autóbuszokkal a vonatokat. A MÁV ugyanakkor hivatalosan nem tervez tartós buszos pótlást a nyári időszakban.

A MÁV elismerte, hogy

Még több Gazdaság

Választás 2026: Magyar Péter nélkül folytatódik a kormányalakítás

Nem az AI a jogász rémálma, hanem az ellenőrizhetetlen forrás

Meglepő fordulat: kilőtt az ipar márciusban

a főszezonban sok esetben csak alacsonyabb komfortfokozatú kocsikkal tudják kiállítani a szerelvényeket.

Egy esetleges meghibásodás esetén ráadásul a pótlás is komoly nehézségekbe ütközik. A helyzet enyhítése és a nyári menetrend tartása érdekében a MÁV 10 IC minőségű kocsi bérlését tervezi az Osztrák Szövetségi Vasutaktól (ÖBB).

A járműhiány mellett a vasúti pálya rossz állapota is drasztikusan rontja a szolgáltatás színvonalát. Szakszervezeti adatok szerint a hálózaton a járműállomány mintegy ötöde esik ki a forgalomból, a vonalak közel negyven százalékán pedig sebességkorlátozás (lassújel) van érvényben. Kiemelt kockázatot jelentenek az elöregedett, cserére szoruló kitérők és váltók. Ezek nemcsak lassítják a közlekedést, hanem rendkívül balesetveszélyesek is. A több ezer elhasználódott berendezésnek a jelenlegi finanszírozási programok csupán a töredékét képesek megújítani.

A vasúti személyszállítás megmentése és európai szintre emelése ezermilliárd forintos nagyságrendű, azonnali forrásbevonást igényelne. Mindez komoly kihívást jelent, hiszen az államháztartás helyzete kedvezőtlen, az uniós források pedig legkorábban csak évek múlva lesznek elérhetők.

Szakértők szerint ugyanakkor hatalmas pénzügyi tartalékot jelenthetne a rendszer megtisztítása és a korábban túlárazott beszerzések felülvizsgálata. A 24.hu-nak nyilatkozó Szalma Botond, közlekedési szakember szerint

a vasúti beruházásoknál és közbeszerzéseknél ugyanis a túlárazások mértéke átlagosan a harminc százalékot is elérheti.

A valós megtakarítás és a hatékony fejlesztés alapfeltétele a tisztességes, korrupciómentes gazdálkodás, a politikai kinevezettek háttérbe szorítása, valamint a felkészült közlekedési szakemberek visszacsábítása az ágazatba. Hosszú távú, kiszámítható finanszírozási modell nélkül egy hatalmas tőkeinjekció is csupán a jelenlegi, fenntarthatatlan toldozásra-foltozásra lenne elegendő.

Kapcsolódó cikkünk

Elmondta a leendő miniszter: akár európai segítséget is kérhet a MÁV a nyári szezonban

Mi lesz most a Budapest-Belgrád vasútvonallal? Megtörte a csendet Szerbia - Egyetlen dologra várunk

Kimondta Vitézy Dávid: miniszterként felülvizsgálja a Budapest-Belgrád vasútvonalat és az autópálya-koncessziókat

Indul a balatoni előszezon a MÁV-nál

Olyan súlyos problémával néz szembe a Tisza-kormány, amit utoljára a koronavírus-járvány idején láttunk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Gondterhes geopolitikai helyzetben is erősödést produkál a forint
Meghúzta a vörös vonalat az Európai Bizottság – ketyeg az óra Magyar Péter kormányának a 10,4 milliárd euróért
Választás 2026: a Tisza képviselői felvették mandátumaikat és el is kezdtek dőlni a dominók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility