Lázár Jánossal egyeztet Vitézy Dávid

Amíg Magyar Péter leendő miniszterelnök Olaszországban tartózkodik, addig az általa közlekedési és beruházási miniszterként megnevezett Vitézy Dávid több bejelentést is megtett, és még a nap folyamán megkezdi az egyeztetéseket elődjével, Lázár Jánossal. A két politikus között rendkívül éles kommunikációs párbaj alakult ki az elmúlt években, de Vitézy korábban elmondta, hogy nem fog önérzeti kérdést csinálni a szükségszerű átadás-átvételi folyamatból.

Vitézy Dávid a közösségi média felületein osztotta meg, hogy még a mai nap folyamán megkezdődnek az egyeztetések közte és a jelenleg még a közlekedési minisztériumot vezető Lázár János között, akikkel az utóbbi években meglehetősen viharos volt a kommunikáció.

Azt nem tudni, hogy melyik fél kezdeményezte az egyeztetéseket, azonban miután Magyar Péter bejelentette, hogy őt kérte fel a közlekedési tárca vezetésére, első interjújában azt mondta, nem fog a meghívásból önérzeti kérdést csinálni, és le fog ülni Lázár Jánossal, akár érkezik tőle megkeresés, akár neki kell ezt kezdeményeznie.

A kettejük között folyó adok-kapok leginkább a Lázár által leállított MÁV-beruházások mentén fajult el, különösen, hogy a leköszönő miniszter úgy tűnt, ideológiai alapon is igyekszik az autópálya-építések mellett érvelni a fenntarthatóbb tömegközlekedési modellek ellenében.

Emellett Vitézy azt is többször tematizálta, hogy szerinte

LÁZÁR POLITIKÁJA ÉS MEGSZÓLALÁSAI MESTERSÉGESEN GERJESZTIK A MAGYAR VIDÉK ÉS BUDAPEST KÖZTI ELLENTÉTEKET.

Eddigi politikai fellépése alapján Vitézy várhatóan a most alakuló kormány egyik legönjáróbb szereplője lesz, még akkor is, ha elmondása szerint Magyar Péter kifejezetten szakmai munkát kért tőle és nem az ügyek nyilvánosság előtti képviseletét.

A leendő miniszter a szerdai nap folyamán már egyeztetett Magyar Péter közvetlen helyettesével, a külügyekért felelős Orbán Anitával, de már azt is bejelentette, hogy Tisza programjával összhangban felül fognak vizsgálni minden olyan óriásplakát helyeket védő rendeletet, amelyeket a leköszönő kormány hozott a kékplakátos kampányok önkormányzati érdekeket figyelmen kívül hagyó fenntartásához.

