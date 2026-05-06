Magyar Péter találkozik Giorgia Melonival

Magyar Péter a közösségi média oldalán jelentette be a hírt. Ezt megelőzően az olasz kormány osztotta meg a hivatalos közlést, miszerint
május 7-én, csütörtökön, délelőtt 10 órakor Giorgia Meloni miniszterelnök fogadja Magyar Péter megválasztott magyar miniszterelnököt a Palazzo Chigiben.
Az ismert volt már korábban, hogy Rómában tartózkodik a magyar miniszterelnök. Kedden ugyanis azt közölte, hogy Olaszországba utazik egy nemzetközi filmfesztiválra, a Tavaszi szél című film bemutatójára az alkotókkal és a legkisebb fiával.
Már akkor jelezte Magyar Péter, hogy tartózkodása idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt vesz.
Emlékezetes, Meloni április 12-én, a Tisza Párt választási győzelme után az X-en gratulált Magyar Péternek.
Gratulálok a kiemelkedő választási győzelemhez Magyar Péternek, akinek az olasz kormány sikeres munkát kíván. Köszönöm barátomnak, Orbán Viktornak az elmúlt évek intenzív együttműködését, és tudom, hogy az ellenzék soraiból is továbbra is hűségesen fogja szolgálni hazáját. Olaszországot és Magyarországot mély barátság köti össze, és biztos vagyok benne, hogy továbbra is konstruktív szellemben fogunk együttműködni népeink érdekében - írta akkor az olaz miniszterelnök.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök részt vesz a 2026-os Riviera Filmfesztivál megnyitójának vörös szőnyeges megnyitóján 2026. május 5-én, az olaszországi Sestri Levante-ban. Forrása: Emanuela Zampa/Getty Images
Elszaporodtak az energiapiaci kockázatok – egy izgalmas megoldásra hívta fel a figyelmet a szakértő
Fókuszban a kockázatkezelés.
Döntött az Egyesült Államok: több millió dolláros fegyvercsomagot küldenek egyenesen Ukrajnába
Ezerszámra alakítják át a bombákat pusztító precíziós fegyverekké.
Tarol az új fogyókúrás csodatabletta, kilőtt a Novo Nordisk árfolyama
Minden várakozást felülmúlt.
Európa saját bőrén érzi Trump vámháborújának következményeit: tényleg elárasztanak minket a kínai termékek
Nem hiányzik ez a versenyképességi gondokkal küzdő kontinensnek.
Lélektani határnál a magyar lakáspiac, fordulat a lakásépítésekben
Friss adatot közölt a KSH.
Durván kiakadt a Donald Trump céltáblájára került ország: hazugsággal vádolják az amerikai külügyminisztert
A szigetország szerint "nagyon is jól tudja, milyen kárt okoz".
Figyelmeztetést adott ki a MÁV: kiesik egy fontos szakasz a hétvégén, komoly menetrendi változásokra kell készülni
Nagy lesz a forgalom a főváros felé.
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Milyen összegre kössünk életbiztosítást?
Életbiztosítást kötni komoly felelősségvállalás: azt ígérjük szeretteinknek, hogy halálunk esetén nem kell majd anyagi gondokkal küzdeniük. A döntés előtt érdemes végiggondolni, mekkora
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.