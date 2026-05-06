Magyar Péter találkozik Giorgia Melonival

Csütörtökön 10 órakor találkozom Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel - jelentette be Magyar Péter.

Magyar Péter a közösségi média oldalán jelentette be a hírt. Ezt megelőzően az olasz kormány osztotta meg a hivatalos közlést, miszerint

május 7-én, csütörtökön, délelőtt 10 órakor Giorgia Meloni miniszterelnök fogadja Magyar Péter megválasztott magyar miniszterelnököt a Palazzo Chigiben.

Az ismert volt már korábban, hogy Rómában tartózkodik a magyar miniszterelnök. Kedden ugyanis azt közölte, hogy Olaszországba utazik egy nemzetközi filmfesztiválra, a Tavaszi szél című film bemutatójára az alkotókkal és a legkisebb fiával.

Már akkor jelezte Magyar Péter, hogy tartózkodása idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt vesz.

Magyar Péter magyar miniszterelnök (2 balra), Sümeghy Claudia producer (2 jobbra) és Topolánszky Tamás Yvan rendező (jobbra) a fesztivál szervezőivel fotózkodnak a 2026-os Riviera Filmfesztivál megnyitójának vörös szőnyegén, 2026. május 5-én, az olaszországi Sestri Levante-ban. Fotó: Emanuela Zampa/Getty Images

Emlékezetes, Meloni április 12-én, a Tisza Párt választási győzelme után az X-en gratulált Magyar Péternek.

Gratulálok a kiemelkedő választási győzelemhez Magyar Péternek, akinek az olasz kormány sikeres munkát kíván. Köszönöm barátomnak, Orbán Viktornak az elmúlt évek intenzív együttműködését, és tudom, hogy az ellenzék soraiból is továbbra is hűségesen fogja szolgálni hazáját. Olaszországot és Magyarországot mély barátság köti össze, és biztos vagyok benne, hogy továbbra is konstruktív szellemben fogunk együttműködni népeink érdekében - írta akkor az olaz miniszterelnök.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök részt vesz a 2026-os Riviera Filmfesztivál megnyitójának vörös szőnyeges megnyitóján 2026. május 5-én, az olaszországi Sestri Levante-ban. Forrása: Emanuela Zampa/Getty Images