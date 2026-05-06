Még két hétig dönthetsz: alapítványokat ajánl a Portfolio az SZJA 1%-ához

Közeleg az SZJA 1%-ának felajánlási határideje, május 20-a: az a pillanat, amikor pár kattintással (vagy egy rövid nyilatkozattal) eldönthetjük, hogy adónk egy kis szelete ne „névtelenül” tűnjön el a rendszerben, hanem konkrét ügyeket segítsen. Ilyenkor – a korábbi évekhez hasonlóan – a tartalomgyártóknál és a hírportálokon is megszaporodnak a felhívások, hiszen sokuknak ez az egyik legkiszámíthatóbb, legfontosabb bevételi forrása. A kampányidőszak lendületében néha hajlamosak vagyunk úgy érezni, mintha minden felület egyszerre kérné a figyelmünket – pedig az 1% lényege épp az, hogy átgondoltan, a saját szempontjaink szerint válasszunk.



A folyamatos médiazajban azonban könnyen elfelejtjük, hogy a választék hatalmas: vannak országos ismertségű alapítványok és egészen kicsi, helyi kezdeményezések is, amelyek csendben, mégis látványos eredménnyel dolgoznak. Sokszor éppen azok érnek el a legtöbbet, akik nem a leghangosabban kommunikálnak, hanem következetesen teszik a dolgukat.



A Portfolio a következő hetekben olyan civil szervezeteket és alapítványokat mutat be, amelyek szerintünk különösen figyelmet érdemelnek, és jó eséllyel „jó helyre” kerülhet náluk a felajánlás. Listánk kifejezetten szubjektív: kollégáink, a Portfolio Csoport dolgozói állították össze személyes benyomások, tapasztalatok és fontosnak tartott ügyek alapján.

2026-ban a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb május 20-ig lehet rendelkezni. Az egyik 1% felajánlható egy regisztrált civil szervezetnek, a másik 1% pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak. A nyilatkozat benyújtható elektronikusan az eSZJA felületen, az ÁNYK-ban a bevallás EGYSZA-lapjával. A május 20-i határidő jogvesztő (utána a rendelkezés érvénytelen): a civil kedvezményezettek javára évente újra kell nyilatkozni, és a név/elérhetőség átadása a civil szervezetnek önkéntes.



Név: VILÁGSZÉP GYERMEKVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18146145-2-19

A Világszép Gyermekvédelmi Alapítvány munkatársai 15 éve azért dolgoznak, hogy a gyermekvédelemben élő gyerekek és fiatalok valódi figyelmet, kapcsolatokat és hosszú távú támogatást kapjanak. Az alapítvány a Portfolio-t arról tájékoztatta, hogy az 1%-os felajánlások gyűjtése egyszerre tudatosan épített, egész éves munka és egyre nehezebb feladat. Egyrészt folyamatos brand- és láthatóságnövelő kampányokkal készülnek, ami az 1%-os időszakban is segít szélesebb közönséget elérni. Másrészt ebben az időszakban rendkívül nagy a kommunikációs zaj, sok civil szervezet szólítja meg ugyanazokat az embereket, miközben még mindig csak a jogosultak kb. 36%-a rendelkezik az 1%-áról. Az alapítvány fő célja ezért az, hogy elérje azokat is, akik eddig nem ajánlották fel az 1%-ot, hiszen ez az adózónak nem jelent pluszköltséget, a nonprofitoknak viszont érdemi támogatás.

Az alapítvány működésében az 1% kiemelten fontos, mert stabil, kiszámítható és rugalmasan felhasználható forrás: nem egy-egy konkrét programhoz kötött, így a mindennapi működést és a hosszú távú jelenlétet is támogatja. A Világszép nem tárgyi adományokat gyűjt, hanem érzelmi biztonságot és figyelmet ad a gyermekotthonban élő fiataloknak; mentorprogrammal, foglalkozásokkal, táborokkal és inkluzív óvodával kísérik őket 3 éves kortól az önálló felnőtt élet kezdetéig. Ehhez elengedhetetlen a stabil szakmai csapat, amit az 1%-os bevételek folytonossága segít fenntartani.

Mint megtudtuk, a beszámolójukban szereplő, tavalyi mintegy 12 millió forintos 1%-os bevétel után 2026-ra nagyjából

14 millió forintos célösszeget tűztek ki, amit főként a nagykorúvá váló fiatalok önálló életkezdésének támogatására fordítanának.

Kiemelten a 18 év feletti korosztályra fókuszálnak: tanulmányok folytatását, szakmai képzéseket és lakhatási támogatást biztosítanának, mert sokan a rendszerből kikerülve családi háttér nélkül, bizonytalan helyzetben indulnak. Kampányuk kreatív eleme, hogy „gazdátlan” születésnapi tortákat helyeznek el Budapest közterein, ezzel is arra hívva fel a figyelmet: a gyermekvédelemben élőknek a 18. születésnap gyakran nem ünnep, hanem egy bizonytalan élethelyzet kezdete.

Név: BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18107913-1-41

A Bátor Tábor 2001 óta élményekkel gyógyít: sorsfordító élményeket nyújtanak a súlyos betegséggel küzdő, vagy élethosszig tartó megbetegedéssel élő gyerekeknek és családjaiknak, illetve azoknak a családoknak, akik elvesztették gyermeküket. Ők is úgy látják, hogy az 1%-os felajánlások összegyűjtése évről évre nehezebb: az utóbbi években új, nagy elérésű ügyek és szereplők jelentek meg, amelyek erősen lekötik a közönség figyelmét. A választásokhoz kapcsolódó médiazaj is rontja az üzenetek átütőerejét, beszűkíti az emberek érdeklődését, és nehezebbé teszi a potenciális felajánlók elérését. Hozzátették: az is csökkenti a felajánlók arányát, hogy a NAV készíti el az adóbevallások tervezetét, illetve szűkül az adózók köre is: például a többgyermekes édesanyák fokozatosan kikerülnek a felajánlásra jogosultak köréből, holott ők jellemzően különösen érzékenyek a beteg gyerekek ügyére.

Az alapítvány a Portfolio-t arról tájékoztatta, hogy az 1% a működésükben kifejezetten jelentős tétel: a teljes működésük körülbelül negyedét fedezi.

A fennmaradó részt kizárólag vállalati/céges adományokból biztosítják, állami forrás nélkül; hangsúlyozzák, hogy 25 éve, a mindenkori politikától függetlenül működnek, ezért nem fogadnak el állami támogatást. Közlésük szerint 2025-ben 250 millió forint folyt be 1%-ból, és bár az infláció miatt emelkedtek a költségeik, a választási kampány várhatóan inkább negatívan hat a felajánlásokra, ezért 2026-ra nem terveznek növekedést, konkrét emelt célösszeget sem jelölnek meg.

Az idei 1%-os bevételeket három fő tevékenységre fordítanák: kórházi jelenlétre (a diagnózistól támogatva a családokat), élménytáborok szervezésére, illetve iskolai programokra, amelyek a beteg gyerekek visszailleszkedését segítik a közösségbe. Külön kitértek a veszteséget átélt családokra is, akiknek gyászterápiás táborokat tartanak. Az 1%-okra azért van „óriási szükségük”, hogy évente 10 tábort fenn tudjanak tartani, és több mint 5000 résztvevőnek nyújthassanak ingyenes, „gyógyító élményeket”; a táborhely fenntartása a legnagyobb anyagi kihívások egyike, különösen a biztonságos ellátást segítő infrastruktúrával (például a tábori mini kórházzal).

Név: MOSOLY ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18674190-1-43

A Mosoly Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-áról való rendelkezés lehetőségével egy időben született: 1997-ben jegyezték be, ugyanabban az évben, amikor a szabályozás is megszületett. Azóta azonban az 1%-okért óriási lett a verseny, közel 30 ezer szervezet gyűjt ebben a mezőnyben, és a civil szektornak évente 10–12 milliárd forintot jelent a felajánlások összesített összege. A szervezet szerint ez akár a duplája is lehetne, mert

tíz adózóból csak négy él a rendelkezés jogával; ezért kulcskérdés, hogy rutinná váljon: az 1% nem „marad a zsebben”,

viszont az adózó dönthet róla, milyen számára fontos ügyet támogat. A Mosolynál mindeközben a láthatóságért folytatott küzdelem egyre több anyagi és humánerőforrást igényel, miközben a munkájuk a kórházi osztályokon zajlik: súlyosan vagy krónikusan beteg gyerekek gyógyulását egészítik ki pszichés támogatással Budapesten, Pécsett, Debrecenben és már Miskolcon is, oldva az izoláltság és a fájdalmas kezelések miatti szorongást, és megküzdési technikákat adva a gyerekek kezébe.

Az alapítványnál a Portfolio kérdésére válaszolva elmondták, az 1% a Mosoly számára nemcsak bevételi forrás, hanem kapcsolat is: az elmúlt évek alapján erős „törzsközönségük” alakult ki, akik évről évre újra mellettük döntenek. Úgy látják, a visszatérő felajánlók nem megszokásból támogatnak, hanem egyre mélyebben értik a munkát, sőt bizonyos szemléleteket és eszközöket a saját életükbe is átültetnek. Ennek fenntartásában fontos szerepe van a rendszeres, hiteles tájékoztatásnak: nagy hírlevélbázissal dolgoznak, és megosztható személyes történeteken keresztül engednek bepillantást a kórházi terápiák valóságába.

Konkrét tavalyi 1%-os bevételi számot nem jelöltek meg, viszont azt írják, hogy az elmúlt években stagnált az így befolyó támogatás, ezért 2026-ban kifejezetten növelni szeretnék az 1%-ból származó összeget, célzottabb fundraisinggel és új csatornák feltérképezésével. A pluszforrást közvetlenül a

terápiás tevékenységbe forgatnák vissza, és a megnövekedett igényekre reagálva bővítik a táboraikat is:

a debreceni nyári Mosoly-táborok mellett Budapesten napközis táborokat szerveznek krónikus betegséggel élő vagy erős szorongással küzdő gyerekeknek, Törökbálinton pedig preventív tábort indítanak 13–16 éveseknek, összesen már öt nyári táborral. A háttérben egy gyorsan növekvő szakmai terhelés áll: míg korábban évi nagyjából 600 terápiás foglalkozást tartottak, a Covid óta erős emelkedés látszik, 2025-ben már közel 1800-ra nőtt a foglalkozások száma, ezért olyan megoldásokat keresnek, amelyekkel a mennyiségi bővülés mellett a minőség is megtartható.

