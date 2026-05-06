Még mindig úgy viszik a magyarok az elektromos autókat, mintha ingyen adnák azokat

2026 áprilisában 3984 elektromos gépjármű kapott zöld rendszámot Magyarországon, ami a brutális márciusi rekordhoz (4289) képest 7,1%-os csökkenést, míg az egy évvel korábbi adathoz képest 65%-os növekedést mutat. Az Energiaügyi Minisztérium legfrissebb adatai szerint a tisztán elektromos gépjárművek száma megközelítette a 115 ezret a múlt hónap végén, amelyek közül több mint 106 000 személygépkocsi volt.

A márciusi statisztika közel 50%-os havi és mintegy 46%-os éves növekedést mutatott.

Soha korábban annyi zöld rendszámot nem adtak ki Magyarországon egyetlen hónap alatt, mint idén márciusban (4289) - ez közel másfélszer annyi, mint a 2025 júliusában beállított előző rekord (2967).

A zöld rendszámmal rendelkező járművek száma 160 297-re nőtt, ami havi alapon 2,6%-os, év/év összehasonlításban 28,5%-os növekedést mutat. Ezen belül a tisztán elektromos járművek (5E / BEV) száma 114 917-re emelkedett (+3,6% hó/hó, +44,1% év/év). Utóbbiakból 106 181 (92,4%) volt személygépkocsi. Itt a havi növekedés 3,6%, az éves 43,3% volt.

Ahogy arra már korábban felhívtuk a figyelmet,

az adatok az összes kiadott zöld rendszámra vonatkoznak, azaz nem követik a változást, amit a forgalomból kivont zöld rendszámok okoznak.

Az emiatt okozott eltérésekről itt írtunk bővebben. Figyelembe véve a cikkben is taglalt (nagyjából 8 százalékos) különbséget a minisztérium(ok), valamint a KSH és a Datahouse adatai között,

a tisztán elektromos gépjárművek száma először márciusban léphette át a 100 ezres határt, nem pedig tavaly decemberben, ahogy a minisztériumi adatok mutatják.

A zöld rendszám adatok publikálása a Belügyminisztériumtól átkerült az Energiaügyi Minisztériumhoz. Kíváncsian várjuk, hogy a kormányváltást követően ki lesz ezeknek ismét a felelőse. Azt gyanítjuk, hogy a statisztikai adatok közlése és a zöld rendszámhoz kapcsolódó kedvezmények (pl. parkolás, adómentesség) szakmai felügyelete az Élő Környezetért Felelős Minisztériumhoz fog tartozni, míg a nyilvántartási háttér a Belügyminisztériumnál marad.

Az alábbi grafikon a 2020 januárjától kezdődően mutatja a havi zöld rendszám kibocsátásokat három fő kategóriában:

5E : tisztán elektromos járművek,

: tisztán elektromos járművek, 5N : (Növelt hatótávolságú hibrid): Olyan plug-in hibrid, amely tisztán elektromos hajtással legalább 50 km megtételére képes.

: (Növelt hatótávolságú hibrid): Olyan plug-in hibrid, amely tisztán elektromos hajtással legalább 50 km megtételére képes. 5P (Plug-in hibrid): Olyan külső forrásból tölthető hibrid, amely tisztán elektromos üzemmódban legalább 25 km megtételére képes.

Az 5N és 5P kategóriákban látható drámai csökkenést szabályozói változások idézték elő. Ezek 2024. szeptember 1-jétől már nem kaphatnak zöld rendszámtáblát az első belföldi forgalomba helyezéskor. Ezen túlmenően, a már korábban kiadott zöld rendszámtáblákat is le kell cserélni legkésőbb 2026. november 30-ig.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) továbbra is havonta közöl adatokat az új -robbanómotoros és elektromos - gépjárművek regisztrációjáról. Viszont a "hibrid electric vehicle" (HEV) és a "plug-in hybrid electric vehicle" (PHEV) adatok tekintetében kénytelenek leszünk erre a szervezetre támaszkodni, mivel az Energiaügyi Minisztérium havi zöld rendszám jelentéseiben az 5N és az 5P kategóriák továbbra sem szerepelnek majd. A két adatsor között nincs teljes átfedés, mivel a HEV-ek, azaz "öntöltő hibridek" nem szerepelnek külön kategóriaként a magyar zöld rendszám rendszerben, ezek már 2024. szeptember 1-je előtt sem voltak jogosultak zöld rendszámra.

Fontos továbbá, hogy a magyar adatok a használt autókra is vonatkoznak, míg az ACEA kizárólag az új gépjárművek regisztrációjáról jelent.

A minisztériumi adatok szerint áprilisban összesen 3939 új, zöld rendszámú tisztán elektromos járművet regisztráltak Magyarországon, ami 7,5%-os csökkenést mutat a márciusi 4257-hez képest, viszont komoly 65,2%-os növekedést a tavaly április 2384-ről.

Az 5E kategóriában 3667 személygépkocsik kapott zöld rendszámot, ami 5.8%-os havi csökkenést, és 65,6%-os éves növekedést jelent.

Hogy megtudjuk, hány új autó és hány használt (import) autó kapott zöld rendszámot áprilisban, meg kell várnunk a Datahouse adatait, mivel ilyen bontást a minisztérium nem tesz közzé. Egyelőre a márciusi számokból tudunk kiindulni. A tavaly márciusban zöld rendszámot kapott autók közül 1154 volt új, 1558 pedig használt, ami 57,5%-os használt arányt mutat. Idén márciusban 1557 új és 2337 használt autót mutat a bontás, ami szerint a zöld rendszámot kapott személyautók 60%-a használt import volt. A behozott tisztán elektromos autók száma év/év alapon 50%-os emelkedést mutatott márciusban. Bár elvileg a céges zöld flották bővítésére adott állami támogatási program április közepére időzített lezárása turbózhatta volna fel a számokat, úgy tűnik, a fő hajtóerő mégis inkább a használt import felfutása volt.

Ami a zöld forgalmi rendszámos flotta összetételét illeti, most már 71,7% tisztán elektromos, szemben a 2019 januári 44,3%-kal. Eközben a fent említett szabályozói változások következtében az 5N és 5P kategória részesedése 28% körüli értékről 19,7%-re és 7,9-re esett.

Az elektromos gépkocsik regisztrációjának folyamatos növekedését elősegítette a cégek flottazöldítési programját támogatni hivatott, 2024. február 5-én indított állami program is. Ez eredetileg tavaly március végén futott volna ki, ám először december 1-ig, majd idén február 26-ig meghosszabbították. A két határidő-módosítás között a 30 milliárd forintos keretösszeget is 40 milliárdra növelték.



A program keretében gépjárművenként 2,8 millió és 4 millió forint közötti támogatást igényelhettek a cégek, a gépjármű kategóriája (személygépkocsi, kisteherautó), illetve az akkumulátor-kapacitás függvényében.



Február elején a pályázat benyújtási határidejét április 15-re, a keretösszeget pedig 45 milliárd forintra módosították.



A foglalkoztatottak számától függően egy vállalat összesen 2,8 millió és 64 millió forint közötti támogatást kaphatott flottájának klímabarát járművekkel történő korszerűsítésére.



Az igényelhető járművek száma a foglalkoztatottak számától függött:

- 9 főig 1 jármű volt igényelhető,

- 10-49 fő között 5 jármű,

- 50-249 fő között 10 jármű,

- 250 fő felett pedig maximum 16 jármű.



A támogatás összege a jármű nettó vételárától, az akkumulátor bruttó kapacitásától és attól függött, hogy a támogatás személygépkocsira vagy tehergépkocsira vonatkozott-e. Az elektromos jármű(vek) vásárlása a kezdő dátumtól számított 20 hónapig tarthatott, a végső határidő 2026. június 12. maradt, viszont a fenntartási időszak 2027. december 31-ről 2026. december 31-re módosult.



Az Energiaügyi Minisztérium szűkszavú április 22-i közleményéből megtudhattuk, hogy az április közepén lezárult programnak több mint 10 ezer nyertese volt, valamint, hogy a kifizetések addigra meghaladták az eredeti, 30 milliárd forintos keretösszeget.

A földrajzi eloszlás azt mutatja, hogy míg kezdetben szinte azonos arányban regisztráltak zöld rendszámú autókat Budapesten (48,9%) és az ország többi részén (51,1%), mára ez az arány sokkal kiegyensúlyozottabbá vált: 63,2% a vidéken, 36,8% pedig a fővárosban regisztrált. Ez 101 310 járművet jelent Magyarország vidéki területein és 58 987-et Budapesten.

A személygépkocsikat, autóbuszokat, tehergépkocsikat és vontatókat is magában foglaló tisztán elektromos gépjárművek kategóriában 114 917 zöld rendszámot látunk az április végi állapot szerint, ami 44,1%-os éves növekedésnek felel meg. Ez a szám a 2020 januárjában jelentettnél majdnem 15-ször magasabb és a 2019. januári számhoz képest közel 26-szoros növekedést mutat.

Az 5N kategóriában az összesített szám gyakorlatilag stagnált (31 609), csakúgy, mint az 5P kategóriában (12 673). Bár az alábbi grafikon - ahogy a megjegyzés is mutatja - több gépjármű fajtát mutat a tisztán elektromos kategórián belül, az 5E-ben a személygépkocsik 92,4%-os arányt képviseltek január végén.

Mennyire (voltak) népszerűek az egyes elektromos kategóriák?

A zöld rendszámú járművek regisztrációja 2022 első felében ugrásszerűen megnőtt 2021 első félévéhez képest, majd 2023 január-júliusában a növekedés lelassult, hogy 2024 első kilenc hónapjában ismét meredeken emelkedjen. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a tisztán elektromos járművek esetében is, míg a hibrid (5N) járművek növekedése szerényebb, de stabilabb volt, a plug-in hibrid járművek (5P) népszerűsége pedig valójában csökkent.

Hacsak valamelyik minisztérium vagy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nem dönt úgy, hogy részletes statisztikákat, azaz az elektromos járművek bontását is közzéteszi, az 5N és 5P kategória regisztrációiról csak az ACEA havi jelentéseiből tudhatunk meg információkat, de azok NEM tartalmazzák az importált (használt) járműveket, míg a magyar zöld rendszámú járművek statisztikái igen.

Az alábbi grafikonok a három típusú elektromos jármű „népszerűségét” mutatják, de a világoskék és sötétkék oszlopok lényegében elavultak. A 2024. szeptember 1-én életbe lépett szabályozási változásoknak köszönhetően ezek immár csak az adatok 2024-ig tartó összehasonlításra használhatók.

