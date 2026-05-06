  • Megjelenítés
Megjött a NAV figyelmeztetése: magyarok millióit érinti, erre a részletre mindenkinek figyelnie kell
Gazdaság

Megjött a NAV figyelmeztetése: magyarok millióit érinti, erre a részletre mindenkinek figyelnie kell

MTI
Már csak két hét van hátra, május 20-ig kell beadni az szja-bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg - hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hangsúlyozva, hogy az eSZJA-rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, többféle segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez.

A bevallási tervezetek az eSZJA-ban Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval érhetők el. Az eSZJA-ban május 5-ig

már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet.

Aki például tavaly év közben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap-kedvezményeket, az most a bevallásban egy összegben érvényesítheti azokat.

A bevallás kiegészítését megkönnyíti az eSZJA kérdés-felelet funkciója is, amely többek között az ingatlanértékesítés és -bérbeadás jövedelmének bevallását egyszerűsíti. Aki tavaly lakást adott el vagy adott ki, annak csak néhány kérdésre kell válaszolnia, és a program automatikusan kitölti a szükséges mezőket. Itt is elérhető videós segítség, amely a kérdés-felelet mód használatát mutatja be ezeknél a jövedelmeknél - ismertette a NAV.

Még több Gazdaság

Váratlan bejelentést tett Trump, lefordult az olajár

Időjárási fordulat Magyarországon: jégesővel és erős széllel csap le a hidegfront

Nagy dobásra készül az Aldi

Az adóhivatal kiemelte, hogy sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent. Ők elég, ha csak átfutják, és nyilatkoznak az 1+1 százalékról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Program számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad, a civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni - emlékeztetett a NAV.

Kapcsolódó cikkünk

Tömegével veszítik el a taj-számukat a magyarok, rengeteg ember ellen indít eljárást a NAV

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden
Gondterhes geopolitikai helyzetben is erősödést produkál a forint
Választás 2026: a Tisza képviselői felvették mandátumaikat és el is kezdtek dőlni a dominók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility