Meglepő fordulat: kilőtt az ipar márciusban

A tavaly márciusit 6,7 százalékkal haladta meg az ipar teljesítménye, és a termelés az év első három hónapjában 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.
A mostani adat érthetőbbé teszi, hogy a megelőző két hónap visszafogottabb teljesítménye ellenére az ipar miért tudott a KSH közlése szerint pozitívan hozzájárulni a GDP-növekedéshez. A friss statisztikával a termelési trend is jobban néz ki,
a múlt év őszén látott mélypontjához képest a szektor most már szemmel láthatóan magasabban jár.
Részletes adatokat jövő héten látunk, akkor tudjuk meg, hogy mely ágazatok felelősek a növekedésért. Mivel az exportpiacaink konjunktúrájáról nem érkeztek különösebben jó adatok, ezért azt sejthetnénk, hogy a járműiparban kiépülő új kapacitások hozták az extra lendületet. Ugyanakkor a KSH rövid szóbeli közlése ellentmond ennek, úgy tűnik, hogy inkább több más ágazatból érkezett együttesen az impulzus. A hivatal szerint ugyanis a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.
A KSH csütörtökön azt közölte, hogy az első negyedévben 0,8%-kal bővült a magyar gazdaság, és már akkor kiemelték, hogy az ipar teljesítménye hosszú idő után újra pozitívan befolyásolta a GDP alakulását. Ez a tényező nagy figyelmet kapott, mert az év első két havi ipari termelési adatai, illetve a január-márciusi exportadatok egyáltalán nem mutatták a szektor élénkülését, sőt. Az egyelőre a mostani statisztika alapján is homályos maradt, hogy az ipar teljesítménye miért mozog ennyire eltérően az áruexport-teljesítménytől. Így arról is nehéz képet alkotni, hogy a márciusi adat esetében egyszeri kiugrásról beszélhetünk, és az ipar folytatja korábbi "cikkcakkozó" pályáját, vagy esetleg egy trendfordulót látunk.
Az ipari kilátások a mostani felpattanással együtt sem ragyogóak, azokat beárnyékolják a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültség miatti ellátási és energiapiaci kockázatok.
Ám három év zsugorodás után úgy tűnik, az ipar 2026-ban végre növekedést mutathat.
