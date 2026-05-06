Megszólaltak a szakértők: erős beavatkozásra van szükség az EKR-piacon

Bali Gábor, az Energiq ügyvezetője a múlttal kapcsolatban elmondta, hogy 2023 előtt kifejezetten jól működött az EKR-rendszer, megvalósultak olyan projektek a lakosságnál és az iparban is, amiknek köszönhetően tényleges és jelentős energiamegtakarítások valósultak meg. 2023-ban azonban a piac kvázi összedőlt, ezt követően át kellett gondolni a dolgokat, majd 2025 közepén kijött a verzió, ami jelenleg is fennáll. Az első évekkel ellentétben az elmúlt egy évben jelentősen felborult a piac, és ennek az volt az oka, hogy nem megfelelő eszközparkkal próbálta a rendszer a lakosságot az EKR előterébe helyezni.

Ez egy politikai eszköz lett, annak minden bajával

- summázta a szakember, kiemelve, hogy a nem-szakmai szempontok érvényesülésének rengeteg káros hatása és hátránya volt és van jelenleg is. Sikerült elérni, hogy rengeteg háztartásban legyen padlásszigetelés, de azt az energiatudatosságot, hogy a végső energiamegtakarítást úgy érjük el, hogy az minden piaci szereplőnek kedvezzen, azt nem sikerült elérni.

A 2025 júliusi változással új tőzsdei termékek jelentek meg, így a rendszer a korábbival már nehezen összehasonlítható;

az ipari HEM-ek eközben gyakorlatilag elértéktelenedtek, a lakosságnál pedig megjelent a 17-18 ezer forintos ár az aukciókon,

ami viszont magasabb árszint, mint ami kívánatos lett volna.

A szakember szerint a jövőben a legfontosabb a kiszámíthatóság; ne arról kelljen beszélni, hogy máshogy kell szabályozni és finomhangolni kell, ne visszamenőlegesen történjenek a jogszabályalkotások.

Rácz Attila, az Energetikai Auditorok Szövetségének elnökségi tagja kiemeli: 2025-ben jutott el oda a helyzet, hogy ha az auditorok nem állnak össze érdekvédelmi szervezetté, akkor az EKR-piac még tovább torzult volna. Mostanra valamelyest normalizálódott a helyzet, de a kilátások nem olyan jók, hiszen a szakember szerint a piac telítődött, a kereslet-kínálati rendszer felborult, sokkal több a GJ, mint amire szükség van, az EKR-rendszer működése megborult.

Beavatkozásra van szükség a rendszerben, nem finom módosítások, hanem komoly lépések kellenek

- hangsúlyozza.

A 2026-os EKR-kötelezettség tételeiről is beszélt a vezető, a helyzet finoman szólva sem kedvező, ha az áralakulásokat és az aukciós mennyiségeket nézzük. A jövővel kapcsolatban: az értékes szakpolitikákat meg kell tartani,

én hiszek abban, hogy egy új politikával, egy nagyon finomra hangolt, kiskapukat lezáró rendszerrel el lehet kerülni azokat a problémákat, amiket eddig láttunk.

Pap Gabriella, az Audax Renewables ügyvezető igazgatója kiemeli, hogy 2025. június közepén-végén jött egy olyan szabályrendszer az EKR-piacon, amihez piaci szereplőként alkalmazkodni kellett, egyéni stratégiák alakultak, újféle kockázatokat kellett kezelni. A szakember ismertette az Audax Renewables új helyzet okozta mozgásterét; nagyon sok sebből vérzett a történet, hangsúlyozta, nehéz beszélgetések voltak a fogyasztókkal és az ipari termelőkkel is. Ebben a keretrendszerben kellett olyan megoldásokra törekedni, hogy a fogyasztói elégedettség megmaradjon valamennyire.

A szakpolitikával egyetértünk, sok előnye van az energiahatékonysági beruházásoknak; de finomhangolni kell a rendszert, kiszámítható szabályozásra van szükség,

hangsúlyozza. "Nem tudjuk, hogy mi lesz a szabályozással, így a cégünknél az óvatosság van a fókuszban"

A jövővel kapcsolatban a szabályozás fontosságát emelte ki a vezető, illetve

tiszta, egyszerűbb, átlátható, transzparens rendszerre hívta fel a figyelmet.

Szerinte "amíg nem látjuk hogy ki miért fizet és hogyan kerülnek hasznosításra az összegek, addig nem lesz rendben a történet".

Vedres Péter István, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fenntartható Fejlődés Főosztály főosztályvezetője szerint az elmúlt években igény volt bőven az EKR-re és az energiahatékonyságra, bőven van tér projekteket hozni Magyarországon. Az EKR egy piac, amin a legkisebb költség irányába mozogtak a szereplők, azokat a projekteket favorizálták, amelyek végrehajtása a legkisebb fajlagos költséggel jár. Egy idő után látni kellett, hogy a legkisebb költség irányába mozgás okán megjelentek olyan projektek, amiknek nagyon nagy lett a hatása, nagyon jelentős energiamegtakarítások alakultak ki. A szabályozó ezen a ponton kellett, hogy közbelépjen.

A 2025-ös módosítást követően nagyon sok megkeresés érkezett a MEKH-hez a piaci szereplőktől, hiszen még azt sem lehetett tudni, hogy milyen termékekkel lesz a kereskedés szeptembertől. Ezt követően sok kérdés tisztázódott és elindult a piac, ma pedig már tudjuk, mi történt a 2025-ös zárásban; szinte minden kötelezett tudott teljesíteni, volt megfelelő kínálat. Az EKR sikeres szakpolitika a szakember szerint, bár persze voltak ebben zökkenők. De a lényeg, hogy szállítja a számokat, és ezek fontosak az energiamegtakarítási célok tekintetében.

Nincs tökéletes rendszer, mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai. De soha nem fogunk tudni olyan szereplővel beszélni, aki azt fogja mondani, hogy a rendszer tökéletes.

