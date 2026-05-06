Mikor éri meg egy cégnek energiatárolót telepíteni?

A vállalati enetrgiatárolókkal jelentős rendszerhasználati-díj megtakarítás érhető el, kedvezőbb fogyasztási profil alakítható ki, így az árampiaci szerződés is kedvezőbb feltételekkel köthető. Ezekből azonban akkor lehet maximális nyereséget realizálni, ha nem fix áras beszerzése van a vállalatnak, és kereskedői/aggregátori szerződés is szükséges a maximális bevétel eléréséhez, de ha korlátozottak a hálózati vételezési lehetőségek és nincs visszatermelési lehetőség, az korlátozza az akkumulátor kihasználhatóságát. Jelenleg elsősorban a nagyobb fogyasztóknak, aktív energia-menedzsmenttel rendelkezőknek éri meg energiatárolót telepíteni – derült ki Szabó László, a Budapesti Corvinus Egyetem, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) vezetőjének a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026 konferencián tartott előadásából.

Egy vállalati energiatároló lehetséges bevételi forrásai a nagykereskedelmi piac, a rendszerszintű tartalékokok nyújtása és a szabályozási energiapiac (ahol lehetséges a részvétel még betáplálási korlát mellett is). Emellett fogyasztóval kombinált esetben rendszerhasználati-díj megtakarítás, kedvezőbb ellátási szerződés költségmegtakarítása is realizálódhat.

Hosszú távon a nagyker piac adja a profit döntő részét.

Az arbitrázs lehetőségek (2 órás tároló mellett) tekintetében pedig a magyar potenciál jóval magasabb a németnél

- hívta fel a figyelmet Szabó László.

A tartalékok áraival kapcsolatban elmondta, a le-irányú tartalékok árában jelentős csökkenés figyelhető meg (megújulók hatása); a fel-irány ígéretesebb, de ott is jelentős csökkenés figyelhető meg. A változásokat a kereslet csökkenésével és kínálati oldal dinamikus növekedésével lehet magyarázni.

A MARI-PICASSO platformokhoz való csatlakozás következtében várhatóan jelentősen csökken a szabályozásienergia-bevétel. A platformhoz való csatlakozás várhatóan Magyarországon is közelebb hozza a szabályozási energiaárakat a nagykereskedelmi árakhoz, ami jelentősen csökkenti a költségeket és mérsékli a tárolók hazai piacról származó bevételét. A határkeresztező kapacitások az időszak nagy részében rendelkezésre állnak, de szűkös időszakokban fennáll az ártüskék kialakulásának lehetősége - mondta.

Ami az európai tárolói elterjedést illeti, jelenleg 77 GWh (~40 GW) akkumulátoros tárolói kapacitás van az EU-ban, ami a már meglévő EU27 napelemes kapacitásnak (406 GW) kb. tizede. 2030-ra a PV tervek 700-750 GW (NECP és RePower alapján) közé tehetőek, optimista célok alapján 2030-ra 200 GW-nyi akkumulátoros energiatároló lehet az európai rendszerben, ami nagyjából a harmada a tervezett PV kapacitásnak.

Az európai tárolói kapacitás technológiánkénti megoszlását tekintve (2025. nov) megállapítható, hogy a 99,3 GW összkapacitás 45%-a elektrokémiai tároló, aminek a kétharmada mérő mögötti. A kapacitás 70%-át 3 ország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság adja.

A kolokációval kapcsolatban Szabó László elmondta: a hagyományos erőművek mellett elhelyezett akkumulátorok használata elterjedt, mivel a csatlakozásuk olcsóbb és a kivitelezésük egyszerűbb.

Egyre terjed a megújuló energiaforrásokkal való együttes telepítés is, és további növekedés várható.

Ennek egyik motorja a sajátár (market value) növekedése (15-23% javulás 2024-re is).

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

