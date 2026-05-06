Nagy a baj a 13. havi nyugdíj körül, ebből csúnya politikai válság is lehet Magyarország szomszédjában

A 13. havi nyugdíj a Smer számára éveken át politikai "szent tehén" volt, a párt szociális politikájának afféle érinthetetlen szimbóluma. Most mégis maga a párt törte meg a tabut: Tibor Gašpar, a parlament alelnöke a JOJ televízió műsorában
nyíltan felvetette, hogy nem kellene mindenkinek teljes összegben megkapnia az ellátást.
Érvelése szerint a rendszert célzottabbá kellene tenni: azt mondta, például a havi 2000 eurót meghaladó nyugdíjjal rendelkező idősek számára a juttatás elmaradása nem jelentene valós sérelmet, ezért mérlegelni kellene, hogy a jövőben is kifizessék-e számukra.
Gašpar később ugyan finomított a kijelentésein, és az esetleges változásokat csak a választások utáni időszakra helyezte kilátásba. Azonban már az is sokatmondó, hogy a Smer egyáltalán napirendre tűzte a témát – ez egyértelműen jelzi az államháztartásra nehezedő nyomást. Az SNS frakcióvezetője, Roman Michelko szintén megerősítette, hogy a Szlovák Nemzeti Párt is támogatja egy célzottabb szabályozás kidolgozását.
A Hlas-SD részéről azonban heves ellenállásba ütköztek ezek a felvetések:
Erik Tomáš munka-, szociális- és családügyi miniszter emlékeztette koalíciós partnereit egy fontos ígéretükre.
Felidézte, hogy Robert Fico miniszterelnök a munkaügyi tárcánál tett látogatása során személyesen jelentette ki: senki nem nyúlhat a 13. havi nyugdíjhoz. Tomáš arra is figyelmeztetett, hogy a jelenlegi rendszer bármilyen megbontása végül a juttatás teljes megszüntetéséhez is elvezethet.
A politikai csatározások mögött ugyanakkor kérlelhetetlen gazdasági realitás húzódik meg. A Költségvetési Felelősségi Tanács (RRZ) szakértői régóta hangsúlyozzák, hogy a szlovák nyugdíjrendszer nemzetközi összehasonlításban is rendkívül nagyvonalú. A nettó helyettesítési ráta (a nyugdíjak és a bérek egymáshoz mért aránya) ugyanis már a legutóbbi bőkezű juttatások bevezetése előtt is 11 százalékponttal meghaladta az OECD-átlagot.
A koalíción belüli tehát strukturális szembenállás jelei mutatkoznak: az üres államkassza kényszere és a választási ígéretek közötti feszültség egyre erősödik, és a kormánypártok egymással is nehezen találnak közös hangot az államháztartás jövőjét illetően. A helyzet súlyát jelzi, hogy 2026 áprilisában az S&P Global Ratings A+-ról A-ra rontotta Szlovákia hosszú lejáratú szuverén adósbesorolását, a magas deficitre és a gyengébb növekedési kilátásokra hivatkozva.
Szlovákiában a 13. havi nyugdíj az öregségi nyugdíjasok esetében egységesen 667,30 eurót jelent (kb. 240 ezer forint),
ezt az összeget a 2025-2028. közötti időszakra befagyasztották, azaz nem indexálják. A rokkantnyugdíjasok és más ellátottak kisebb, de szintén egységes összegben részesülnek. A szlovák Szociális Biztosító közlése szerint 2025-ben 917 millió eurós ráfordítást igényelt a juttatás kifizetése.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nem csak választási eredmények: a magyarok kétharmada már valóban a Tisza pártján áll
Orbán Viktort a magyarok közel kétharmada bíróság elé állítaná.
Nagy helyzet van a dollárban - indul a trendtörés?
Nagy dolgok lehetnek készülőben.
Teljes útzár jön Magyarország egyik legforgalmasabb autópályáján: ezeket a dátumokat minden autósnak ismernie kell
Éjszaka zárják majd le az autópályát és terelik el az autósokat az országút felé.
Gigantikus razzia indult Európa legnagyobb hatalmánál, szélsőjobboldali, neonáci csoportok kerültek a célkeresztbe
Tinédzserek is vannak a tagok között.
Találtak egy gyorsabb utat a Marshoz: a korábban kalkulált felére csökkenhet a menetidő
Nagy lehetőség lehet ez a jövőbeli missziók számára.
Ugyanannyi lett az amerikai lakáshitelek kamata, mint a magyaroké - Miért érdekes ez?
Pedig az állampapírhozam nálunk sokkal magasabb.
Lázár Jánossal egyeztet Vitézy Dávid
Az átadás-átvételről tárgyal a jelenlegi és leendő közlekedésügyi miniszter.
Olyan közel lehetünk a háború lezárásához, mint még soha: megszólalt Donald Trump, és máris megfenyegette a rezsimet
Ha nincs egyezség, jönnek a bombák.
Úgy veszik fel a magyarok a személyi hitelt, mintha nem lenne holnap
Az MNB statisztikái alapján 2026 márciusában 121,26 milliárd forint összegben kötöttek személyi kölcsön szerződést a magyarok. Ez egyetlen hónap alatt 26,54 százalékos emelkedést jelent. D
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.