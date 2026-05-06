Nagy a baj a 13. havi nyugdíj körül, ebből csúnya politikai válság is lehet Magyarország szomszédjában

A 13. havi nyugdíj a Smer számára éveken át politikai "szent tehén" volt, a párt szociális politikájának afféle érinthetetlen szimbóluma. Most mégis maga a párt törte meg a tabut: Tibor Gašpar, a parlament alelnöke a JOJ televízió műsorában

nyíltan felvetette, hogy nem kellene mindenkinek teljes összegben megkapnia az ellátást.

Érvelése szerint a rendszert célzottabbá kellene tenni: azt mondta, például a havi 2000 eurót meghaladó nyugdíjjal rendelkező idősek számára a juttatás elmaradása nem jelentene valós sérelmet, ezért mérlegelni kellene, hogy a jövőben is kifizessék-e számukra.

Gašpar később ugyan finomított a kijelentésein, és az esetleges változásokat csak a választások utáni időszakra helyezte kilátásba. Azonban már az is sokatmondó, hogy a Smer egyáltalán napirendre tűzte a témát – ez egyértelműen jelzi az államháztartásra nehezedő nyomást. Az SNS frakcióvezetője, Roman Michelko szintén megerősítette, hogy a Szlovák Nemzeti Párt is támogatja egy célzottabb szabályozás kidolgozását.

A Hlas-SD részéről azonban heves ellenállásba ütköztek ezek a felvetések:

Erik Tomáš munka-, szociális- és családügyi miniszter emlékeztette koalíciós partnereit egy fontos ígéretükre.

Felidézte, hogy Robert Fico miniszterelnök a munkaügyi tárcánál tett látogatása során személyesen jelentette ki: senki nem nyúlhat a 13. havi nyugdíjhoz. Tomáš arra is figyelmeztetett, hogy a jelenlegi rendszer bármilyen megbontása végül a juttatás teljes megszüntetéséhez is elvezethet.

A politikai csatározások mögött ugyanakkor kérlelhetetlen gazdasági realitás húzódik meg. A Költségvetési Felelősségi Tanács (RRZ) szakértői régóta hangsúlyozzák, hogy a szlovák nyugdíjrendszer nemzetközi összehasonlításban is rendkívül nagyvonalú. A nettó helyettesítési ráta (a nyugdíjak és a bérek egymáshoz mért aránya) ugyanis már a legutóbbi bőkezű juttatások bevezetése előtt is 11 százalékponttal meghaladta az OECD-átlagot.

A koalíción belüli tehát strukturális szembenállás jelei mutatkoznak: az üres államkassza kényszere és a választási ígéretek közötti feszültség egyre erősödik, és a kormánypártok egymással is nehezen találnak közös hangot az államháztartás jövőjét illetően. A helyzet súlyát jelzi, hogy 2026 áprilisában az S&P Global Ratings A+-ról A-ra rontotta Szlovákia hosszú lejáratú szuverén adósbesorolását, a magas deficitre és a gyengébb növekedési kilátásokra hivatkozva.

Szlovákiában a 13. havi nyugdíj az öregségi nyugdíjasok esetében egységesen 667,30 eurót jelent (kb. 240 ezer forint),

ezt az összeget a 2025-2028. közötti időszakra befagyasztották, azaz nem indexálják. A rokkantnyugdíjasok és más ellátottak kisebb, de szintén egységes összegben részesülnek. A szlovák Szociális Biztosító közlése szerint 2025-ben 917 millió eurós ráfordítást igényelt a juttatás kifizetése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images