Nagy dobásra készül az Aldi

Az Aldi új üzletkoncepcióval alakítja át magyarországi boltjainak mintegy háromnegyedét. Az átalakítás – amely belső átrendezést jelent, nem alapterület-változást – egy évek óta készülő globális terv része, és a vállalat szerint a bejelentés időzítése nincs összefüggésben a hazai politikai helyzettel. A kínálatban a saját márkás termékek aránya továbbra is mintegy 90 százalék marad, a friss áruk zömét pedig magyar beszállítóktól szerzik be. Bernhard Haidert, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Mi az új koncepció lényege, és miért most vezetik be? Van köze a politikai helyzethez?

Az Aldi célja egyértelmű: megkérdőjelezhetetlenül a legolcsóbbak szeretnénk lenni a piacon. Minden döntésünket ennek a célnak rendeljük alá. Az új koncepció is ezt szolgálja: úgy alakítjuk át az üzleteinket, hogy a vásárlónak könnyebb legyen tájékozódni, gyorsabb legyen a bevásárlás, miközben munkatársainknak egyszerűbb legyen az üzletek működtetése és az árufeltöltés. Az üzletekben, a logisztikában vagy a beszerzésben elért működési és költséghatékonyságot visszaforgatjuk az árakba, és közvetlenül a polci áraink csökkentésére fordítjuk.

Az új üzletkoncepción már évek óta dolgozunk: az Aldi Südnél folyamatosan tesztelünk innovációkat, amelyek egyszerre javítják a vásárlói élményt és a működési hatékonyságot.

Az elmúlt másfél évben több magyarországi üzletünket is átalakítottuk, és ezek tapasztalatait beépítettük a globális koncepcióba, amelyet minden országban bevezetünk. Az időzítés egy korábban meghatározott terv szerint történik, Svájcban, Olaszországban és Szlovéniában már jórészt így működnek a boltjaink. A magyarországi átalakítás megindításáról is már tavaly döntés született, így nincs összefüggésben sem a politikai helyzettel, sem a választások eredményével. Hangsúlyoznám, hogy 2008 óta már több mint 285 milliárd forintot ruháztunk be Magyarországon, és a mostani fejlesztésünk is erősíti elköteleződésünket a magyar piac iránt.

Mit jelent konkrétan a diszkont nyelvének újragondolása? A magyar diszkontok már rég nem azt jelentik, mint a piacra lépéskor, vagyis nem a raklapos megoldást. Ezzel még inkább közeledne a cég a szupermarketekhez?

Egyetértek, sőt nem csupán az üzleten belül, hanem azon kívül is mást jelent ma a diszkont, mint 15–20 évvel ezelőtt. Egyrészt a kínálatunk jelentősen változatosabb lett – gondoljunk a hűtött, kényelmi élelmiszerekre vagy a mentes termékekre –, továbbá a technológiai megoldásaink is jelentősen fejlődtek. Emellett kiléptünk az üzletek négy fala közül, és ma már online vásárlást, utazás- és szállásfoglalást is nyújtunk, parkolóinkban pedig e-töltők találhatók.

Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója

Az egyik legfontosabb globális trend az árérzékenység, amely Magyarországon különösen erős. Történelmi tapasztalat, hogy az Aldi akkor a legsikeresebb, amikor erre a lehető legjobb árakkal reagál. Fontos, hogy időről időre megújítsuk üzleti stratégiánkat, miközben hűek maradunk gyökereinkhez, és továbbra is a lehető legalacsonyabb árakat biztosítjuk, így legyünk első számú választás vásárlóink számára. Filozófiánk középpontjában évtizedek óta a jól átgondolt beszerzés, valamint az értékesítési és logisztikai hatékonyság növelése áll, hiszen ezek teszik lehetővé a versenyképes árakat.

A mostani koncepciónk gerincét az egyszerűség, a könnyebb bevásárlás és az agresszív árpolitika alkotja.

Az alacsonyabb működési költségek még kedvezőbb árakat tesznek lehetővé – ilyen értelemben épp távolodunk a szupermarketektől, hiszen lényegesen olcsóbbak leszünk.

Miben változnak az üzletek és a boltélmény?

Az átalakítások után egyszerűbbé, gyorsabbá és még olcsóbbá válik a bevásárlás az Aldi-üzletekben, minden az alacsony árakat szolgálja. Az eladótérben egy helyre csoportosítjuk az összetartozó termékeket, az üzletbe érkező vásárlókat már a bejáratnál friss zöldség-gyümölcs, virág fogadja. A napi bevásárláshoz szükséges alapélelmiszerek az első sorokba kerülnek. A nem élelmiszer jellegű, úgynevezett középső soros termékek kisebb helyet foglalnak el, így több tér jut az élelmiszereknek. A szárazárutermékek esetében nagy számban helyezünk át termékeket a polcokról raklapra, ami javítja az elérhetőséget és növeli a hatékonyságot:

egyszerre nagyobb mennyiséget biztosítunk, ritkábban szükséges az árufeltöltés, ami a munkatársak számára időmegtakarítást jelent.

Minél egyszerűbb és hatékonyabb az üzlet működése, annál alacsonyabb árakat tudunk biztosítani.

Várható-e, hogy a boltok alapterülete változik, vagy a szolgáltatások változnak? Bíznak-e abban, hogy enyhülnek a plázastopszabályok itthon?

Az átalakítások nem érintik az üzletek alapterületét, mivel kizárólag belső átrendezéssel járnak. Jobban kiaknázzuk a meglévő eladótér adottságait, miközben értékes munkaidőt takarítunk meg, ezt pedig árcsökkentésbe fektetjük. Ami a plázastopszabályokat illeti:

a vásárlók érdekében bízunk abban, hogy ezen a területen is kiszámíthatóbb szabályok fognak érvényesülni, hiszen a hazai kereskedelmi ingatlanok általános állapota leromlott, illetve a területi lefedettség sem ideális.

Az elmúlt másfél évtizedben létrejött településrészeknél különösen szembetűnő a bevásárlási lehetőségek hiánya. Ezt orvosolná, ha egy transzparens, tervezett rendszerben lehetőség nyílna a lakosság ellátását korszerű formában biztosító üzletek nyitására.

Mikor és milyen ütemben valósul meg az átalakítás? Milyen szerepet kapnak az önkiszolgáló kasszák?

A munkálatokat már elkezdtük, a vásárlók országszerte egyre több helyen találkozhatnak az új üzletbelsőkkel. 188 hazai üzletünk mintegy háromnegyedét alakítjuk át, ebből 124 egységgel május közepéig végzünk, további 22 üzlet pedig a harmadik negyedévben újul meg. Ez egy nagy volumenű, de gyorsan végrehajtott projekt:

üzletenként néhány nap alatt zajlik le, jellemzően nyitvatartási időn kívül.

A gyors és hatékony kasszázás az egyik legfontosabb versenyelőnyünk és alapvető márkaértékünk, ezért ebben a koncepcióban nem vezetünk be önkiszolgáló kasszákat. Az Aldi Süd önkiszolgáló kasszáinak tesztelését egyébként továbbra is Budapesten végezzük.

Új alaprajz

Milyen hatást várnak az árakra és a piaci pozícióra?

A célunk nem egyszerűen az, hogy olcsók legyünk, hanem hogy egyértelműen és tartósan mi legyünk a legolcsóbbak. Ez már most is látható: az év első hónapjaiban több mint 1000 termékünk árát csökkentettük, és az elmúlt napokban – részben a forinterősödés hatására – mintegy 200 árucikkünk lett olcsóbb. Ez tehát nem egy kampány, hanem következetes működés: amit bárhol – legyen az hatékonyság, költségcsökkentés, újabb beszállítói források, vagy épp forinterősödés – megnyerünk, azt alacsonyabb árak formájában azonnal visszaadjuk a vásárlóknak. Az új koncepció ezt a képességet erősíti tovább, és hosszú távon azt várjuk, hogy a vásárlók egyértelműen az alacsony árakkal azonosítanak bennünket.

Változik a kínálat összetétele, vagy a beszállítói kör?

A kínálat alapjai nem változnak: a saját márkás termékek aránya továbbra is meghatározó, körülbelül 90% lesz, miközben a legkedveltebb márkatermékek is kaphatók maradnak.

Egyes helyettesítő vagy kiegészítő termékekből kevesebb lesz, de a legkeresettebb, legjobb ár-érték arányú árucikkek természetesen továbbra is elérhetők polcainkon.

A rendszerünk rugalmas, gyorsan alkalmazkodik a vásárlói igényekhez. A beszállítókkal szoros együttműködésben dolgozunk, és a beszerzési oldalon elért előnyöket is következetesen továbbadjuk. A friss áruk zömét továbbra is magyar forrásból kívánjuk beszerezni: a tejtermékek, friss húsok, főszezonban a zöldségek és gyümölcsök zöme a jövőben is hazai termelőktől, feldolgozóktól érkezik.

Bal oldalon a régi, jobb oldalon az új elrendezés

