Nem csak választási eredmények: a magyarok kétharmada már valóban a Tisza pártján áll

A választások óta töretlenül nő a Tisza Párt népszerűsége: a legfrissebb Medián-felmérés szerint támogatottsága már csaknem háromszorosa a Fideszének. A kutatásból kiderül, hogy a lakosság többsége szerint az ország immár jó irányba tart, és Magyar Péter miniszterelnöki alkalmasságának megítélése kiemelkedően magas. Ezzel szemben a leköszönő miniszterelnököt, Orbán Viktort az emberek közel kétharmada bíróság elé állítaná.

A HVG megbízásából április 27. és május 2. között készült Medián-felmérés egyértelműen mutatja a győzteshez húzás jelenségét. Jelenleg minden fideszes szavazóra három Tisza-szimpatizáns jut.

A teljes népesség körében a győztes párt támogatottsága 61 százalékos, a biztos pártválasztók bázisán ez az arány már a 70 százalékot is eléri.

A Fidesz ezzel szemben a teljes népességben 21, a biztos pártválasztók közt 23 százalékon áll.

Ezzel párhuzamosan a közhangulat is drasztikusan javult. Az április 12-i választások előtti 33 százalékról 63 százalékra ugrott azok aránya, akik szerint jó irányba mennek a dolgok Magyarországon.

A vezető politikusok megítélése élesen elválik egymástól. Utólag visszatekintve a válaszadók mindössze 39 százaléka tartja alkalmasnak Orbán Viktort a miniszterelnöki posztra. Emellett 59 százalékuk egyáltalán nem elégedett a munkájával.

Ezzel szemben Magyar Péter alkalmasságát az emberek 72 százaléka ismeri el.

Bár ez az arány a közvetlenül a választások utáni eufóriához képest enyhén csökkent, a voksolás előtti állapothoz viszonyítva még így is 18 százalékpontos növekedést jelent. Ráadásul a képességeiben maradéktalanul bízók tábora a duplájára nőtt.

A kutatás kitért a volt miniszterelnök felelősségre vonására is. A megkérdezettek 65 százaléka szerint Orbán Viktor olyan súlyos törvénytelenségeket követett el, amelyek miatt bíróság elé kellene állítani. Ezt az álláspontot a Tisza-szimpatizánsok 88 százaléka, de még a Fidesz-szavazók 12 százaléka is osztja. A válaszadók 28 százaléka véli úgy, hogy bár politikai felelősség terheli, jogi eljárást nem kellene indítani ellene.

A leendő miniszterelnök, Magyar Péter a felmérés eredményeit úgy kommentálta: "soha nem látott számok, soha nem látott felelősség". A volt kormányfő esetleges elszámoltatására és bíróság elé állítására vonatkozó adatokra ugyanakkor nem reagált.