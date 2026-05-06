Nem csak választási eredmények: a magyarok kétharmada már valóban a Tisza pártján áll

A HVG megbízásából április 27. és május 2. között készült Medián-felmérés egyértelműen mutatja a győzteshez húzás jelenségét. Jelenleg minden fideszes szavazóra három Tisza-szimpatizáns jut.
A teljes népesség körében a győztes párt támogatottsága 61 százalékos, a biztos pártválasztók bázisán ez az arány már a 70 százalékot is eléri.
A Fidesz ezzel szemben a teljes népességben 21, a biztos pártválasztók közt 23 százalékon áll.
Ezzel párhuzamosan a közhangulat is drasztikusan javult. Az április 12-i választások előtti 33 százalékról 63 százalékra ugrott azok aránya, akik szerint jó irányba mennek a dolgok Magyarországon.
A vezető politikusok megítélése élesen elválik egymástól. Utólag visszatekintve a válaszadók mindössze 39 százaléka tartja alkalmasnak Orbán Viktort a miniszterelnöki posztra. Emellett 59 százalékuk egyáltalán nem elégedett a munkájával.
Ezzel szemben Magyar Péter alkalmasságát az emberek 72 százaléka ismeri el.
Bár ez az arány a közvetlenül a választások utáni eufóriához képest enyhén csökkent, a voksolás előtti állapothoz viszonyítva még így is 18 százalékpontos növekedést jelent. Ráadásul a képességeiben maradéktalanul bízók tábora a duplájára nőtt.
A kutatás kitért a volt miniszterelnök felelősségre vonására is. A megkérdezettek 65 százaléka szerint Orbán Viktor olyan súlyos törvénytelenségeket követett el, amelyek miatt bíróság elé kellene állítani. Ezt az álláspontot a Tisza-szimpatizánsok 88 százaléka, de még a Fidesz-szavazók 12 százaléka is osztja. A válaszadók 28 százaléka véli úgy, hogy bár politikai felelősség terheli, jogi eljárást nem kellene indítani ellene.
A leendő miniszterelnök, Magyar Péter a felmérés eredményeit úgy kommentálta: "soha nem látott számok, soha nem látott felelősség". A volt kormányfő esetleges elszámoltatására és bíróság elé állítására vonatkozó adatokra ugyanakkor nem reagált.
