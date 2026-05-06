Rég nem látott időjárás jön Magyarországon, azonban a súlyos szárazságra nem jelent megoldást

A Weather on Maps magyarázata szerint a hetek óta tartó, eseménytelen, száraz időjárás végét egy Európa feletti blokkoló anticiklon leépülése hozza el. Az anticiklon helyett erős ciklontevékenység veszi kezdetét a kontinens északnyugati részén, amely tartós

délnyugati áramlást okoz majd és váltakozó nedvessétartalmú, kellemes hőmérsékletű légtömegeket sodor majd felénk.

A következő 10 napban várható átlagos légköri elrendeződés. Forrás: Weather on Maps

Az ilyen felállásban a Kárpát-medence északkeleti fele kaphat több hullámban is nagyobb csapadékot (hegykoszorú torlasztó hatása), míg a nyugati részei az Alpok főnös hatása miatt kissé szárazabbak maradnak

- írják Facebook-bejegyzésükben a szakemberek.

Forrás: Weather on Maps

Az európai ECMWF időjárási modell IFS valószínűségi előrejelzése (50 futtatás átlaga) elsősorban a Tisza vízgyűjtőjének területére mutat jelentős esőt, míg a medence nyugati fele, beleértve Magyarország jelentős részét kissé az Alpok árnyékában marad.

10 napos csapadékösszeg az IFS valószínűségi előrejelzése alapján. Forrás: Weather on Maps

A hetek óta tartó száraz időjárás az ország jelentős részén már tavaszra súlyos aszályhelyzetet teremtett. Sok területen már most olyan száraz a talaj, amilyen június elején szokott lenni, és az általában legszárazabb nyári hónapok még előttünk vannak. Bár a mostani hidegfront és ciklonális helyzet hozhat lokálisan egy kis enyhülést a talajoknak, az előrejelzések szerint

áztató esőre nem nagyon van esély az ország legtöbb területén, így a mezőgazdaságot súlyosan érintő helyzet szempontjából aggasztóak a hosszú távú kilátások.

A címlapkép illusztráció.