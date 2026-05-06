Riasztó számok láttak napvilágot: a magyar 50-esek több mint fele aggódik, hogy elfogy a pénze

A 25 éve idős elhelyezéssel foglalkozó Irmák és az Europion közvélemény- és piackutató cég közös felmérést készített, amely arra volt kíváncsi, hogy milyen az idősödő magyarok pénzügyi helyzete, valamint milyen lehetőségeik vannak a nyugdíjas éveikre. A reprezentatív kutatásban többségében 60 év felettiek vettek részt, de a megkérdezettek egyharmada az 50-60 év közötti korosztályból került ki.
Az idősek fele havi 300 ezer forint alatti összegből gazdálkodik
Pénzügyi szempontból borús képet rajzol fel a kutatás. A felmérésben résztvevők többsége (27%) arról számolt be, hogy nagyságrendileg havi nettó 200-300 ezer forint a bevétele.
Tizenhét százaléknyi idős, vagy idősödő magyar ennél is kevesebből kényszerül kijönni: ők mindössze 100-200 ezer forint nettóval gazdálkodnak, sőt, van egy szignifikáns réteg (9%), akik 100 000 forint alatt kapnak kézhez.
Tizenhét százaléknyian vannak a valamivel kényelmesebb, 300-400 ezres kategóriában, 400-500 ezer forint között pedig a válaszadók 12%-a keres havonta. Félmillió forint feletti jövedelemben 17% részesül. Összességében elmondható, hogy az idősödő magyarok 51%-ának maximum 300 ezer forintból kell kijönnie, de jellemzően többségük nem éri el a felső határt.
Elég lesz ez a biztonságos jövőhöz?
A többség (35%) szerint valószínűleg nem, 28% pedig egyenesen úgy nyilatkozott, hogy biztosan nem. 34% azoknak az aránya, akik úgy látják, valószínűleg kijönnek majd a pénzükből.
Mindössze 3% azoknak az aránya, akik biztosak benne, hogy gond nélkül kijönnek a pénzükből a nyugdíjas éveikben.
Érdekesség, hogy a férfiak magabiztosabbak az anyagi lehetőségeiket illetően. A teljes népesség 37%-a mondta azt, hogy valószínűleg elegendő bevétele lesz idős korában, ám nagy a nemek szerinti különbség. A férfiak 41%-a nyilatkozott optimistán, míg a nőknek csak a 27%-a. A magasabb iskolai végzettségűek is derűlátóbbak, náluk 50 százalék azok aránya, akik szerint valószínűleg kijönnek a pénzükből, míg az alapfokú oktatásban részesülteknek csak a 27%-a mondja mindezt.
Kevés az idősek megtakarítása
A megtakarítás lehet a kulcsa a biztonságnak, ám
a megkérdezettek 56%-a nem rendelkezik olyan tartalékkal, amelyből fedezné időskori kiadásait.
Kisebb megtakarításokról 37% számolt be, jelentősebb tartalékokkal pedig csupán 7% rendelkezik.
A megkérdezettek 42%-a mindössze havi maximum 100 ezer forintot tudna fizetni egy olyan megoldásért, ami modern, biztonságos és emberközpontú időskori lakhatást kínál neki. 38% havi 100-200 ezer forint körüli összeget tudna szánni egy ilyen lehetőségre, míg efölött 20%-nyi idős tudna áldozni erre a célra.
Módszertan: az Europion az eredményekhez felhasznált adatokat 2026. március 30-án vette fel az Europion mobil- és webapplikációs adatfelvételének segítségével. A mintanagyság 702 fő volt, az eredmények reprezentatívak az ország 50 év feletti lakosságára nem, korcsoport, iskolai végzettség, településtípus és magyarországi régió tekintetében. A mérés hibahatára 3,8%, azaz a fent bemutatott %-os arányszámok maximum ennyivel térhetnek el attól, mint amit az ország összes 50 év feletti lakosának lekérdezése eredményezett volna.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Energiatárolás Magyarországon: ezek a legfontosabb feladatok, amiket meg kell ugrani
Elmondták a szakértők a Vállalati Energiamenedzsment konferencián.
Előkerült Amerika nagy terve: egyesítenék a kettészakadt országot
Fontos lökést kaphat ettől a világpiac.
Minden rekord megdőlt: megőrülnek a magyarok az Otthon Startért és a személyi kölcsönért
Innen lehet nagyot zuhanni a program szigorításával.
Még két hétig dönthetsz: alapítványokat ajánl a Portfolio az SZJA 1%-ához
A határidő május 20.: ne hagyd elveszni az 1%-odat!
Döntött a bíróság: megsemmisítették az önkormányzatok jogait csorbító kormányrendeletet!
Az Alkotmánybíróság szerint jogellenes a szolidaritási hozzájárulásról szóló jogszabály.
Történelmi pillanat: már szombaton miniszterelnök lehet Magyar Péter
Megvan az alakuló ülés napirendje.
Halálos vírus szedi az áldozatait egy tengerjáró hajón: megindul az evakuáció
Egy ország sem szeretné, hogy náluk kössenek ki.
Komoly hátrányba kerülhetnek a vállalatok a bizonytalan energiakörnyezetben – De lehet rá megoldás
Fókuszban az Alteo komplex aggregátori-kereskedői szolgáltatása.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Milyen összegre kössünk életbiztosítást?
Életbiztosítást kötni komoly felelősségvállalás: azt ígérjük szeretteinknek, hogy halálunk esetén nem kell majd anyagi gondokkal küzdeniük. A döntés előtt érdemes végiggondolni, mekkora
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.