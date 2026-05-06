Riasztó számok láttak napvilágot: a magyar 50-esek több mint fele aggódik, hogy elfogy a pénze

Egy friss, reprezentatív felmérés szerint az 50 feletti magyarok több mint fele nem rendelkezik semmilyen megtakarítással az idősebb éveire, 63 százalékuk pedig úgy véli, hogy bevétele nem lesz elegendő a biztonságos nyugdíjas évekhez. Az érintettek fele havi 300 ezer forint alatti összegből gazdálkodik, közel tizedük pedig 100 ezer forint alatt kap kézhez. A nők és az alacsonyabb végzettségűek különösen pesszimisták az anyagi kilátásaikat illetően. Az Irmák és az Europion közös kutatása rávilágít: új megoldásokra van szükség az időskori biztonság megteremtéséhez.

A 25 éve idős elhelyezéssel foglalkozó Irmák és az Europion közvélemény- és piackutató cég közös felmérést készített, amely arra volt kíváncsi, hogy milyen az idősödő magyarok pénzügyi helyzete, valamint milyen lehetőségeik vannak a nyugdíjas éveikre. A reprezentatív kutatásban többségében 60 év felettiek vettek részt, de a megkérdezettek egyharmada az 50-60 év közötti korosztályból került ki.

Az idősek fele havi 300 ezer forint alatti összegből gazdálkodik

Pénzügyi szempontból borús képet rajzol fel a kutatás. A felmérésben résztvevők többsége (27%) arról számolt be, hogy nagyságrendileg havi nettó 200-300 ezer forint a bevétele.

Tizenhét százaléknyi idős, vagy idősödő magyar ennél is kevesebből kényszerül kijönni: ők mindössze 100-200 ezer forint nettóval gazdálkodnak, sőt, van egy szignifikáns réteg (9%), akik 100 000 forint alatt kapnak kézhez.

Tizenhét százaléknyian vannak a valamivel kényelmesebb, 300-400 ezres kategóriában, 400-500 ezer forint között pedig a válaszadók 12%-a keres havonta. Félmillió forint feletti jövedelemben 17% részesül. Összességében elmondható, hogy az idősödő magyarok 51%-ának maximum 300 ezer forintból kell kijönnie, de jellemzően többségük nem éri el a felső határt.

Elég lesz ez a biztonságos jövőhöz?

A többség (35%) szerint valószínűleg nem, 28% pedig egyenesen úgy nyilatkozott, hogy biztosan nem. 34% azoknak az aránya, akik úgy látják, valószínűleg kijönnek majd a pénzükből.

Mindössze 3% azoknak az aránya, akik biztosak benne, hogy gond nélkül kijönnek a pénzükből a nyugdíjas éveikben.

Érdekesség, hogy a férfiak magabiztosabbak az anyagi lehetőségeiket illetően. A teljes népesség 37%-a mondta azt, hogy valószínűleg elegendő bevétele lesz idős korában, ám nagy a nemek szerinti különbség. A férfiak 41%-a nyilatkozott optimistán, míg a nőknek csak a 27%-a. A magasabb iskolai végzettségűek is derűlátóbbak, náluk 50 százalék azok aránya, akik szerint valószínűleg kijönnek a pénzükből, míg az alapfokú oktatásban részesülteknek csak a 27%-a mondja mindezt.

Kevés az idősek megtakarítása

A megtakarítás lehet a kulcsa a biztonságnak, ám

a megkérdezettek 56%-a nem rendelkezik olyan tartalékkal, amelyből fedezné időskori kiadásait.

Kisebb megtakarításokról 37% számolt be, jelentősebb tartalékokkal pedig csupán 7% rendelkezik.

A megkérdezettek 42%-a mindössze havi maximum 100 ezer forintot tudna fizetni egy olyan megoldásért, ami modern, biztonságos és emberközpontú időskori lakhatást kínál neki. 38% havi 100-200 ezer forint körüli összeget tudna szánni egy ilyen lehetőségre, míg efölött 20%-nyi idős tudna áldozni erre a célra.

Módszertan: az Europion az eredményekhez felhasznált adatokat 2026. március 30-án vette fel az Europion mobil- és webapplikációs adatfelvételének segítségével. A mintanagyság 702 fő volt, az eredmények reprezentatívak az ország 50 év feletti lakosságára nem, korcsoport, iskolai végzettség, településtípus és magyarországi régió tekintetében. A mérés hibahatára 3,8%, azaz a fent bemutatott %-os arányszámok maximum ennyivel térhetnek el attól, mint amit az ország összes 50 év feletti lakosának lekérdezése eredményezett volna.

