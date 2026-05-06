Szomorú képek láttak napvilágot a kiszáradás szélén billegő Velencei-tóról - Ki és hogyan mentheti meg a tavat?

Kevés a víz a tóban már tavasszal is
A Velencei-tó vízállását jelző Agárdi vízmérce ma reggel 65-66 centiméteres szintet jelzett,
ez alig 13 centiméterrel magasabb, mint a valaha mért legalacsonyabb vízállás, a 2022 szeptember 23-ai 53 centiméteres szint.
Tavaly is érződött némi vízhiány a tavon, hiszen évek óta aszállyal küzd a tó. Ám a mostani vízállás az egy évvel ezelőtti szintnél durván 60 centiméterrel alacsonyabb, azaz
hozzávetőlegesen feleannyi víz van a tóban, mint tavaly tavasszal volt.
Az idei téli és tavaszi hónapokban sem sikerült érdemben vízhez jutnia a tónak, és ha ez a tendencia nem fordul meg markánsan, őszre könnyen előfordulhat, hogy a 4 évvel ezelőtti negatív rekord is megdől. A korábbi tapasztalatok szerint a nyári kánikulában a legmelegebb napokon eső híján a tó párolgása naponta is képes akár 1 centimétert csökkenteni a vízszinten.
Április 22-én még 72-73 centimétert jelzett a vízmérce, most 65-66 centiméter körül ingadozik a szint (ezt a mérésbeli ingadozást a széljárás okozza, egy óra alatt nem tűnik el egy centiméternyi víz a tóból), tehát a nem túl meleg, napos, de szinte teljesen csapadékmentes időben is durván 5 centit esett a vízszint 14 nap alatt.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőhelyettese az InfoRádióban a minap azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a mínusz 426 millimétert. A vízállást általánosságban igen alacsony mederteltség jellemzi.
Szomorú képek
Az MTI képes összefoglalójából már most látszik, hogy kevés a víz a tóban:
A hirado.hu további fotókat posztolt a tóról a Facebook-oldalán:
Mi lehet a megoldás?
A Velencei-tavi önkormányzatok évek óta lobbiznak egy általános, nagyobb léptékű megoldásért, amely a tó vízellátását hosszú távon biztosítaná, ám az eddigi tervek rendre elakadtak valahol.
Amint arról még februárban beszámoltunk, Gárdony városa például egy kisebb, helyi projektet indított. A város kétmilliárd forintos vissza nem térítendő támogatásra pályázik a KEHOP Plusz program keretében, hogy megoldást találjon a Velencei-tó kritikusan alacsony vízszintjének problémájára. Az önkormányzat egy olyan csapadékvíz-gazdálkodási rendszer kiépítését tervezi, amely összegyűjti a településre hulló esővizet, és ellenőrzött módon vezeti vissza a tóba - írta februárban Gárdony önkormányzata.
Ez ugyan segíthet valamennyit a tó vízgazdálkodásán, de a tó vízszintjét látva valószínűleg ennél összehangoltabb, nagyobb léptékű fejlesztésekre volna szükség.
A Velencei-tó állapota különösen aggasztó a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei-tavi Kirendeltségének vezetője, Pálinkás Imre Pál szerint is. Ő azt nyilatkozta az Inforádiónak
mesterséges vízpótlási rendszert kellene kiépíteni, erre csak a Duna lenne alkalmas forrásként.
Esetleg abban is lehet gondolkodni, hogy akár az ercsi kútsorok bővítésével szűrt vizet szállítsanak, vagy egy régebben felmerült elképzelés alapján Komárom irányából egy hosszabb csatornahálózatos megoldással lehetne megoldani a vízhiányos problémát a Velencei-tónál, illetve akár a Balatonnál is - tette hozzá.
Pálinkás Imre Pál úgy fogalmazott, ha kormányzati szinten is lesz szándék a Velencei-tó helyzetének stabilizálására, akkor is több évbe telhet a projekt megvalósítása. Mint mondta, idén nem számítanak sok jóra, mert „már most olyan a vízállás, mint ami ősszel is meglehetősen kritikusnak számít”. A júniustól szeptember végéig tartó időszakban általában átlagosan 30-50 centimétert apad a Velencei-tó, de Pálinkás Imre Pál szerint
ha a következő másfél hónapban nem lesz jelentősebb mennyiségű csapadék, nem jön egy igazi, várva várt medárdi időszak monszunszerű esőzésekkel, akkor őszre tényleg a kiszáradás szélére kerülhet a Velencei-tó.
A Tisza-kormány segíthet?
Idén március-áprilisban Bögi Viktória, A Tisza-párt fejér megye 03-as választókörzetének azóta már megválasztott országgyűlési képviselője önkéntes csapatával Velencén és a tó környékén gyűjtötte a támogató aláírásokat a TISZA Párt kezdeményezéséhez a Velencei-tó ökológiai programjával kapcsolatban. Az aztóta már lezárult petició központjában a tónak és környezetének megóvása állt.
A helyiek most abban bíznak, hogy kormányzati segítség is érkezik a tó megmentésére.
Biztató jel, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a hétvégén a Facebook-oldalán közölte, hogy az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt felkérte a leendő Tisza-kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót egy azonnali, rövid- és középtávú vízügyi cselekvési, kommunikációs terv összeállítására.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
