  • Megjelenítés
FONTOS Esélyük sincs a magyar milliárdosoknak, hogy kimenekítsék a vagyont? Ez a vagyonadó sikerének a kulcsa
Történelmi pillanat: már szombaton miniszterelnök lehet Magyar Péter
Gazdaság

Történelmi pillanat: már szombaton miniszterelnök lehet Magyar Péter

Portfolio
A korábbi gyakorlattól eltérően már az Országgyűlés alakuló ülésén megválaszthatják miniszterelnöknek Magyar Pétert, és akár érdemi döntéseket is hozhatnak a képviselők – derül ki a parlament honlapján közölt napirendből. A tervek szerint délután három órakor teheti le az esküt az új kormányfő, amivel egyidőben az Orbán-kormány megbízatása megszűnik.

Szombaton tartja alakuló ülését az új Országgyűlés, az ülés várható napirendje felkerült a parlament honlapjára. Eszerint a délelőtt 10 órakor kezdődő ülést Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitja majd meg, majd ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei számolnak be az április 12-i választásokról. A beszámolókról nagyjából délben szavazhatnak a képviselők.

Előtte azonban tizenegy óra előtt kezdődhet a képviselők ünnepélyes eskütétele, majd hivatalosan is bejelenthetik az új Országgyűlés megalakulását. Ezzel egyidőben az eddigi kormány megbízatásának megszűnését is kimondhatja a parlament, majd a köztársasági elnök vélhetően Magyar Pétert javasolja új kormányfőnek.

A napirend szerint délre megválaszthatják az Országgyűlés új elnökét, a posztra a Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelölte, aki az ebédszünet után leteheti az esküt. Ezt követően az alelnökök és a jegyzők megválasztását is megszavazhatják a képviselők.

A tervek szerint délután két órakor kerülhet a napirendre a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény szavazása, majd a parlamenti bizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása.

Még több Gazdaság

Döntött a bíróság: megsemmisítették az önkormányzatok jogait csorbító kormányrendeletet!

Választás 2026: Magyar Péter bejelentette mikor egyeztet Melonival

Komoly hátrányba kerülhetnek a vállalatok a bizonytalan energiakörnyezetben – De lehet rá megoldás

Délután három órakor szavazhat a parlament a miniszterelnök megválasztásáról, majd Magyar Péter le is teheti az ünnepélyes esküt.

Ezzel a rendszerváltozás óta először fordulhat elő, hogy az Országgyűlés már az alakuló ülésen új kormányfőt választ. Ezt követően ügyvezető kormányfőként működhet Magyar Péter az új kormány megalakulásáig. A következő hetekben a szakbizottságok várhatóan meghallgatják a miniszter-jelölteket, majd azt követően állhat fel az új kabinet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghúzta a vörös vonalat az Európai Bizottság – ketyeg az óra Magyar Péter kormányának a 10,4 milliárd euróért
Bejelentette Trump: hatalmas áttörés történt, leáll az amerikai hadművelet a Hormuzi-szorosban
Választás 2026: a Tisza képviselői felvették mandátumaikat és el is kezdtek dőlni a dominók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility