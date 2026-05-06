  • Megjelenítés
Választás 2026: Magyar Péter bejelentette mikor egyeztet Melonival
Gazdaság

Választás 2026: Magyar Péter bejelentette mikor egyeztet Melonival

Portfolio
Magyar Péter egy előzetesen bejelentett úton van Olaszországban, ahonnan csak csütörtök esti óráiban ér haza, így addig a kormányalakítási előkészületeket a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra felkért Ruff Bálint viszi. A leendő kormányfő csütörtök délelőtt találkozik Georgia Meloni olasz miniszterelnökkel, aki természetes szövetségese lehet az Európai Unió tagállami egyeztetésein. Budapesten a listás mandátumok hétfői ceremoniális átvétele után a hét hátralévő részét inkább a háttérmunka jellemezheti, mielőtt szombaton megalakul a Tisza által fölényes többséggel vezetett Parlament.
Megosztás

Vitézy Dávid a leendő miniszterelnök-helyettessel egyeztetett

A közlekedési és beruházási miniszter Vitézy Dávid a közösségi médiában számolt be egyeztetéséről Orbán Anitával, aki a külpolitikai tárca irányítása mellett a miniszterelnök helyettese is lesz.

 

Vitézy arról írt röviden posztjában, hogy a rájuk váró feladatok közül fontos prioritást fog kapni a szomszédos országokkal való közlekedési kapcsolatok megerősítése, amelyre várhatóan EU-s forrásokat terveznek felhasználni.

Megosztás

Magyar Péter találkozik Giorgia Melonival

Csütörtökön 10 órakor találkozom Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.

Tovább a cikkhez
Magyar Péter találkozik Giorgia Melonival
Megosztás

Kapitány István lefektette a gazdaság beindításának alapkövetelményeit

A szombaton megalakuló Magyar-kormány leendő gazdasági és energiaügyi minisztere, Kapitány István a közösségi médiában egy rövid posztban emelte ki, mik azok az alapvetések, amelyekre egy működő gazdaságot lehet építeni. Ezek szerint a három fő vonal a

  • a magyar vállalkozások,
  • a tisztességes munka, és
  • a kiszámítható döntések.

Ezek közül a legutolsó az, amely fontos üzenetet hordoz a hazánkban már működő nagyvállalatoknak, hiszen

a leköszönő kormány sokszor egyik napról a másikra bejelentett különadói és az árrésstophoz hasonló intézkedései folyamatos bizonytalanságban tartottak sok nemzetközi szereplőt.

Nem titok, hogy a Tisza kormány attól is várja a gazdaság beindulását, hogy egy megbízhatóbb, stabil jogi környezet kialakításával arra ösztönözheti a külföldi befektetőket is, hogy jelentős tőkét mozgassanak meg magyarországi beruházásokra.

A másik fontos elem a magyar vállalkozások kihangsúlyozása, hiszen a helyi kkv-k támogatása is rendszeresen visszatérő eleme volt a Tisza kommunikációjának.

Az ilyen szintű vállalkozások támogatása közkedvelt elem sok politikai formáció elképzeléseiben, azonban átgondolt stratégiát igényel, ha az a cél, hogy be tudjanak kapcsolódni a nagyobb értékláncokba, vagy esetleg maguk is nagyobb, nemzetközi piacra termelő szereplővé tudjanak kinőni, ami jelentősen hozzájárulhatna Magyarország versenyképességéhez.

Az innovatív kkv-k felskálázása hangsúlyos elem az Európai Unió stratégiájában is, így várhatóan a következő, 2028–2034-re vonatkozó költségvetésben is komoly szerepet kaphatnak majd az ilyen jellegű támogatások, ami fontos erőforrása lehet a Magyar-kormány gazdaságbeindítási ambícióinak.

Megosztás

Tarr Zoltán gratulált az MTA új elnökének – „az akadémiai szféra végérvényesen kiszabadult a pártpolitika fogságából”

A Tisza alelnöke és a következő kormány társadalmi kapcsolatokért, valamint kultúráért felelőn minisztere, Tarr Zoltán gratulált az MTA élére frissen kinevezett Pósfai Mihálynak.

A geológus megválasztásáról és programtervéről kedden a Portfolio-n is beszámoltunk. Tarr a bejegyzésében üdvözölte döntést, és kiemelte, hogy eddigi Európai Parlamentben végzett munkája során is egyik legfontosabb feladataként kezelte a kutatói szabadság védelmét, ami elmondása szerint a leköszönő kormány méltatlanul bánt el.

Az április 12-i rendszerváltással a magyar tudomány és az akadémiai szféra végérvényesen kiszabadult a pártpolitika fogságából.

- jegyezte meg Tarr.

A leendő miniszter már az EP-ben töltött ideje alatt is a kulturális és oktatási szakbizottságban (CULT) volt tag. Pósfait bejegyzésében arról biztosította, hogy

munkájához és a Magyar Tudományos Akadémia független működéséhez minden támogatást meg fogunk adni.

Megosztás

Távozik az NKE tanácsadó testületéből Orbán Balázs

Távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöki posztjáról Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök eddigi politikai igazgatója, az áprilisi választáson vesztes Fidesz–KDNP kampányfőnöke. Orbán Balázs a Facebook-oldalán posztolt erről szerdán reggel, azt írta, oktatóként dolgozik tovább az egyetemen.

Korábbról az is ismert, hogy Orbán Balázs beül a Fidesz parlamenti frakciójába, de júliustól európai parlamenti képviselő lesz. 

Megosztás

Választás 2026: Magyar Péter nélkül folytatódik a kormányalakítás

Ahogy arról tegnapi hírfolyamunkban is beszámoltunk, Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden Olaszországba utazott egy filmfesztiválra, ahol többek között bemutatják a Tisza kampányáról szóló dokumentumfilmet. Itt már volt említés arról is, hogy várhatóan egy hivatalos találkozóra is sor kerül.

Az utat már nem sokkal a választási győzelem után bejelentette, ám arról nem esett konkrétan szó, hogy esetleg találkozhat-e Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, aki természetes szövetségese lehet a tagállamokat tömörítő Európai Tanács ülésein.

Meloni jobboldali politikus, és megvannak a kritikái az EU-val kapcsolatban, de alapvetően nem töri meg az egységet, és határozottan a nyugati szövetségi rendszerben gondolkodik, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy Magyar Péter is kommunikál arról, hogy milyen pozíciót képzel el Magyarországnak geopolitikailag.

A találkozó amiatt is kérdéses lehet, mert bár 2022-es megválasztása után nem igazán volt egy platformon Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel, a Fidesz kampányát sok jobboldali vezető mellett ő is támogatta egy rövid videóüzenettel.

A Tisza győzelmének estéjén már a közösségi médiában gratulált Magyar Péternek, amiben a hazát szolgáló ellenzéki munkáról beszélt Orbán Viktor esetében, és

biztosította az új kormányt, hogy konstruktív lesz az együttműködés a két ország közt.

Amíg Magyar Péter Olaszországban tartózkodik, addig keddi bejelentése alapján Ruff Bálintra, a Miniszterelnökséget vezető leendő miniszterre bízta a kormányalapítási teendők felügyeletét.

Ruff kinevezése az egyik legmeglepőbb lépése volt az új kormány miniszteri névsorának, hiszen a politikai elemző nem vett részt a párt kampányában, és semmilyen nyilvános kapcsolat nem volt közte és a Tisza között.

 

Miniszteri portfóliójának egyik legfontosabb eleme röviden az előző kormány „elszámoltatása” lesz. A választás erős üzenet lehetett sok ellenzéki szavazó számára, hiszen a hangsúlyos feladatkört nem egy bizalmi emberére bízta, hanem egy kívülről jövő, megszólalásai és elemzői munkája alapján meggyőződéses jogászra, tanácsadóra.

Hasonlóan jelzésértékű az is, hogy ezekre a napokra rá bízta a kormányalakítással kapcsolatos háttérmunkák irányítását, hiszen

Magyar Péternek így már csak a pénteki nap marad, mielőtt május 9-én, szombaton megalakul Magyarország parlamentje.

Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghúzta a vörös vonalat az Európai Bizottság – ketyeg az óra Magyar Péter kormányának a 10,4 milliárd euróért
Bejelentette Trump: hatalmas áttörés történt, leáll az amerikai hadművelet a Hormuzi-szorosban
Választás 2026: a Tisza képviselői felvették mandátumaikat és el is kezdtek dőlni a dominók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility