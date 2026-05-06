Választás 2026: Magyar Péter bejelentette mikor egyeztet Melonival

A szombaton megalakuló Magyar-kormány leendő gazdasági és energiaügyi minisztere, Kapitány István a közösségi médiában egy rövid posztban emelte ki, mik azok az alapvetések, amelyekre egy működő gazdaságot lehet építeni. Ezek szerint a három fő vonal a

a magyar vállalkozások,

a tisztességes munka, és

a kiszámítható döntések.

Ezek közül a legutolsó az, amely fontos üzenetet hordoz a hazánkban már működő nagyvállalatoknak, hiszen

a leköszönő kormány sokszor egyik napról a másikra bejelentett különadói és az árrésstophoz hasonló intézkedései folyamatos bizonytalanságban tartottak sok nemzetközi szereplőt.

Nem titok, hogy a Tisza kormány attól is várja a gazdaság beindulását, hogy egy megbízhatóbb, stabil jogi környezet kialakításával arra ösztönözheti a külföldi befektetőket is, hogy jelentős tőkét mozgassanak meg magyarországi beruházásokra.

A másik fontos elem a magyar vállalkozások kihangsúlyozása, hiszen a helyi kkv-k támogatása is rendszeresen visszatérő eleme volt a Tisza kommunikációjának.

Az ilyen szintű vállalkozások támogatása közkedvelt elem sok politikai formáció elképzeléseiben, azonban átgondolt stratégiát igényel, ha az a cél, hogy be tudjanak kapcsolódni a nagyobb értékláncokba, vagy esetleg maguk is nagyobb, nemzetközi piacra termelő szereplővé tudjanak kinőni, ami jelentősen hozzájárulhatna Magyarország versenyképességéhez.

Az innovatív kkv-k felskálázása hangsúlyos elem az Európai Unió stratégiájában is, így várhatóan a következő, 2028–2034-re vonatkozó költségvetésben is komoly szerepet kaphatnak majd az ilyen jellegű támogatások, ami fontos erőforrása lehet a Magyar-kormány gazdaságbeindítási ambícióinak.