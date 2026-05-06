Választás 2026: Magyar Péter hamarosan Melonival egyeztet, eközben megszületett a hatalomátvétel feszes menetrendje is

A leendő közlekedési és beruházási miniszter közösségi médiában közzétett bejegyzésben beszélt arról, hogy mire készül a leköszönő kormány által széles körben használt plakátkampányokat kiszolgáló felületekkel.

Elmondása szerint az „elmúlt 16 év sebeit” az épített környezet is magán viseli, hiszen a kékplakát-kampányokra is nagyban építő kormánykommunikáció „elcsúfította” a magyar nagyvárosok történelmi épületeinek homlokzatát, amihez ma már a gyakorlatilag puszta reklámfelületként szolgáló telefonfülkék is hozzájárultak.

Mivel a közlekedésen túl tárcájához majd az építészettel és a településképpel kapcsolatos intézkedések is tartoznak, arra tett ígéretet, hogy a Fidesznek fontos hirdetőhelyek bevédését biztosító minden kormányrendeletet és paragrafust megkeresnek, átnéznek és felülvizsgálnak.

Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban szeretnénk visszaadni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére.

– tette hozzá Vitézy.

Elmondása szerint fővárosi képviselőként is azt tapasztalta, hogy „mondvacsinált, mesterségesen kitalált” veszélyhelyzeti kormányrendeletekbe és egyéb jogi akadályokba ütközött Budapest, amikor egyes területeket próbáltak megtisztítani az óriásplakátoktól, reklámhálóktól.

Vitézy úgy véli, nemcsak a „kormányzati kommunikációs pénzek koncentrált kijátszásának, túlárazásának és a gyűlöletkeltés” megszüntetése a feladat, hanem az épített környezet megtisztítása is.