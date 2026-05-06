Választás 2026: Magyar Péter hamarosan Melonival egyeztet, eközben megszületett a hatalomátvétel feszes menetrendje is
Magyar Péter egy előzetesen bejelentett úton van Olaszországban, ahonnan csak csütörtök esti óráiban ér haza, így addig a kormányalakítási előkészületeket a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra felkért Ruff Bálint viszi. A leendő kormányfő csütörtök délelőtt találkozik Georgia Meloni olasz miniszterelnökkel, aki természetes szövetségese lehet az Európai Unió tagállami egyeztetésein. Budapesten a listás mandátumok hétfői átvétele után a hét hátralévő részét inkább a háttérmunka jellemezheti. Szombaton alakul meg a Tisza által fölényes többséggel vezetett Parlament, és már megvan a menetrend arra, hogy néhány napon belül az államigazgatás minden központi szegmensénél lezajlódjon az átadás-átvétel.
Vitézy Dávid magára vállalta az ország óriásplakátoktól való megtisztítását

A leendő közlekedési és beruházási miniszter közösségi médiában közzétett bejegyzésben beszélt arról, hogy mire készül a leköszönő kormány által széles körben használt plakátkampányokat kiszolgáló felületekkel.

Elmondása szerint az „elmúlt 16 év sebeit” az épített környezet is magán viseli, hiszen a kékplakát-kampányokra is nagyban építő kormánykommunikáció „elcsúfította” a magyar nagyvárosok történelmi épületeinek homlokzatát, amihez ma már a gyakorlatilag puszta reklámfelületként szolgáló telefonfülkék is hozzájárultak.

Mivel a közlekedésen túl tárcájához majd az építészettel és a településképpel kapcsolatos intézkedések is tartoznak, arra tett ígéretet, hogy a Fidesznek fontos hirdetőhelyek bevédését biztosító minden kormányrendeletet és paragrafust megkeresnek, átnéznek és felülvizsgálnak.

Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban szeretnénk visszaadni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére.

– tette hozzá Vitézy.

Elmondása szerint fővárosi képviselőként is azt tapasztalta, hogy „mondvacsinált, mesterségesen kitalált” veszélyhelyzeti kormányrendeletekbe és egyéb jogi akadályokba ütközött Budapest, amikor egyes területeket próbáltak megtisztítani az óriásplakátoktól, reklámhálóktól.

Vitézy úgy véli, nemcsak a „kormányzati kommunikációs pénzek koncentrált kijátszásának, túlárazásának és a gyűlöletkeltés” megszüntetése a feladat, hanem az épített környezet megtisztítása is.

Vitézy Dávid a leendő miniszterelnök-helyettessel egyeztetett

A közlekedési és beruházási miniszter Vitézy Dávid a közösségi médiában számolt be egyeztetéséről Orbán Anitával, aki a külpolitikai tárca irányítása mellett a miniszterelnök helyettese is lesz.

 

Vitézy arról írt röviden posztjában, hogy a rájuk váró feladatok közül fontos prioritást fog kapni a szomszédos országokkal való közlekedési kapcsolatok megerősítése, amelyre várhatóan EU-s forrásokat terveznek felhasználni.

Kapitány István lefektette a gazdaság beindításának alapkövetelményeit

A szombaton megalakuló Magyar-kormány leendő gazdasági és energiaügyi minisztere, Kapitány István a közösségi médiában egy rövid posztban emelte ki, mik azok az alapvetések, amelyekre egy működő gazdaságot lehet építeni. Ezek szerint a három fő vonal a

  • a magyar vállalkozások,
  • a tisztességes munka, és
  • a kiszámítható döntések.

Ezek közül a legutolsó az, amely fontos üzenetet hordoz a hazánkban már működő nagyvállalatoknak, hiszen

a leköszönő kormány sokszor egyik napról a másikra bejelentett különadói és az árrésstophoz hasonló intézkedései folyamatos bizonytalanságban tartottak sok nemzetközi szereplőt.

Nem titok, hogy a Tisza kormány attól is várja a gazdaság beindulását, hogy egy megbízhatóbb, stabil jogi környezet kialakításával arra ösztönözheti a külföldi befektetőket is, hogy jelentős tőkét mozgassanak meg magyarországi beruházásokra.

A másik fontos elem a magyar vállalkozások kihangsúlyozása, hiszen a helyi kkv-k támogatása is rendszeresen visszatérő eleme volt a Tisza kommunikációjának.

Az ilyen szintű vállalkozások támogatása közkedvelt elem sok politikai formáció elképzeléseiben, azonban átgondolt stratégiát igényel, ha az a cél, hogy be tudjanak kapcsolódni a nagyobb értékláncokba, vagy esetleg maguk is nagyobb, nemzetközi piacra termelő szereplővé tudjanak kinőni, ami jelentősen hozzájárulhatna Magyarország versenyképességéhez.

Az innovatív kkv-k felskálázása hangsúlyos elem az Európai Unió stratégiájában is, így várhatóan a következő, 2028–2034-re vonatkozó költségvetésben is komoly szerepet kaphatnak majd az ilyen jellegű támogatások, ami fontos erőforrása lehet a Magyar-kormány gazdaságbeindítási ambícióinak.

Tarr Zoltán gratulált az MTA új elnökének – „az akadémiai szféra végérvényesen kiszabadult a pártpolitika fogságából”

A Tisza alelnöke és a következő kormány társadalmi kapcsolatokért, valamint kultúráért felelőn minisztere, Tarr Zoltán gratulált az MTA élére frissen kinevezett Pósfai Mihálynak.

A geológus megválasztásáról és programtervéről kedden a Portfolio-n is beszámoltunk. Tarr a bejegyzésében üdvözölte döntést, és kiemelte, hogy eddigi Európai Parlamentben végzett munkája során is egyik legfontosabb feladataként kezelte a kutatói szabadság védelmét, ami elmondása szerint a leköszönő kormány méltatlanul bánt el.

Az április 12-i rendszerváltással a magyar tudomány és az akadémiai szféra végérvényesen kiszabadult a pártpolitika fogságából.

- jegyezte meg Tarr.

A leendő miniszter már az EP-ben töltött ideje alatt is a kulturális és oktatási szakbizottságban (CULT) volt tag. Pósfait bejegyzésében arról biztosította, hogy

munkájához és a Magyar Tudományos Akadémia független működéséhez minden támogatást meg fogunk adni.

Távozik az NKE tanácsadó testületéből Orbán Balázs

Távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöki posztjáról Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök eddigi politikai igazgatója, az áprilisi választáson vesztes Fidesz–KDNP kampányfőnöke. Orbán Balázs a Facebook-oldalán posztolt erről szerdán reggel, azt írta, oktatóként dolgozik tovább az egyetemen.

Korábbról az is ismert, hogy Orbán Balázs beül a Fidesz parlamenti frakciójába, de júliustól európai parlamenti képviselő lesz. 

Választás 2026: Magyar Péter nélkül folytatódik a kormányalakítás

Ahogy arról tegnapi hírfolyamunkban is beszámoltunk, Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden Olaszországba utazott egy filmfesztiválra, ahol többek között bemutatják a Tisza kampányáról szóló dokumentumfilmet. Itt már volt említés arról is, hogy várhatóan egy hivatalos találkozóra is sor kerül.

Az utat már nem sokkal a választási győzelem után bejelentette, ám arról nem esett konkrétan szó, hogy esetleg találkozhat-e Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, aki természetes szövetségese lehet a tagállamokat tömörítő Európai Tanács ülésein.

Meloni jobboldali politikus, és megvannak a kritikái az EU-val kapcsolatban, de alapvetően nem töri meg az egységet, és határozottan a nyugati szövetségi rendszerben gondolkodik, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy Magyar Péter is kommunikál arról, hogy milyen pozíciót képzel el Magyarországnak geopolitikailag.

A találkozó amiatt is kérdéses lehet, mert bár 2022-es megválasztása után nem igazán volt egy platformon Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel, a Fidesz kampányát sok jobboldali vezető mellett ő is támogatta egy rövid videóüzenettel.

A Tisza győzelmének estéjén már a közösségi médiában gratulált Magyar Péternek, amiben a hazát szolgáló ellenzéki munkáról beszélt Orbán Viktor esetében, és

biztosította az új kormányt, hogy konstruktív lesz az együttműködés a két ország közt.

Amíg Magyar Péter Olaszországban tartózkodik, addig keddi bejelentése alapján Ruff Bálintra, a Miniszterelnökséget vezető leendő miniszterre bízta a kormányalapítási teendők felügyeletét.

Ruff kinevezése az egyik legmeglepőbb lépése volt az új kormány miniszteri névsorának, hiszen a politikai elemző nem vett részt a párt kampányában, és semmilyen nyilvános kapcsolat nem volt közte és a Tisza között.

 

Miniszteri portfóliójának egyik legfontosabb eleme röviden az előző kormány „elszámoltatása” lesz. A választás erős üzenet lehetett sok ellenzéki szavazó számára, hiszen a hangsúlyos feladatkört nem egy bizalmi emberére bízta, hanem egy kívülről jövő, megszólalásai és elemzői munkája alapján meggyőződéses jogászra, tanácsadóra.

Hasonlóan jelzésértékű az is, hogy ezekre a napokra rá bízta a kormányalakítással kapcsolatos háttérmunkák irányítását, hiszen

Magyar Péternek így már csak a pénteki nap marad, mielőtt május 9-én, szombaton megalakul Magyarország parlamentje.

