Választás 2026: Magyar Péter nélkül folytatódik a kormányalakítás

Ahogy arról tegnapi hírfolyamunkban is beszámoltunk, Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden Olaszországba utazott egy filmfesztiválra, ahol többek között bemutatják a Tisza kampányáról szóló dokumentumfilmet.

Az utat már nem sokkal a választási győzelem után bejelentette, ám arról nem esett szó, hogy esetleg találkozhat-e Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, aki természetes szövetségese lehet a tagállamokat tömörítő Európai Tanács ülésein.

Meloni jobboldali politikus, és megvannak a kritikái az EU-val kapcsolatban, de alapvetően nem töri meg az egységet, és határozottan a nyugati szövetségi rendszerben gondolkodik, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy Magyar Péter is kommunikál arról, hogy milyen pozíciót képzel el Magyarországnak geopolitikailag.

A találkozó amiatt is kérdéses lehet, mert bár 2022-es megválasztása után nem igazán volt egy platformon Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel, a Fidesz kampányát sok jobboldali vezető mellett ő is támogatta egy rövid videóüzenettel.

A Tisza győzelmének estéjén már a közösségi médiában gratulált Magyar Péternek, amiben a hazát szolgáló ellenzéki munkáról beszélt Orbán Viktor esetében, és

biztosította az új kormányt, hogy konstruktív lesz az együttműködés a két ország közt.

Amíg Magyar Péter Olaszországban tartózkodik, addig keddi bejelentése alapján Ruff Bálintra, a Miniszterelnökséget vezető leendő miniszterre bízta a kormányalapítási teendők felügyeletét.

Ruff kinevezése az egyik legmeglepőbb lépése volt az új kormány miniszteri névsorának, hiszen a politikai elemző nem vett részt a párt kampányában, és semmilyen nyilvános kapcsolat nem volt közte és a Tisza között.

Miniszteri portfóliójának egyik legfontosabb eleme röviden az előző kormány „elszámoltatása” lesz. A választás erős üzenet lehetett sok ellenzéki szavazó számára, hiszen a hangsúlyos feladatkört nem egy bizalmi emberére bízta, hanem egy kívülről jövő, megszólalásai és elemzői munkája alapján meggyőződéses elemzőre, tanácsadóra.

Hasonlóan jelzésértékű az is, hogy ezekre a napokra rá bízta a kormányalakítással kapcsolatos háttérmunkák irányítását, hiszen

Magyar Péternek így már csak a pénteki nap marad, mielőtt május 9-én, szombaton megalakul Magyarország parlamentje.

