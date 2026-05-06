Tarr Zoltán gratulált az MTA új elnökének – „az akadémiai szféra végérvényesen kiszabadult a pártpolitika fogságából”
A Tisza alelnöke és a következő kormány társadalmi kapcsolatokért, valamint kultúráért felelőn minisztere, Tarr Zoltán gratulált az MTA élére frissen kinevezett Pósfai Mihálynak.
A geológus megválasztásáról és programtervéről kedden a Portfolio-n is beszámoltunk. Tarr a bejegyzésében üdvözölte döntést, és kiemelte, hogy eddigi Európai Parlamentben végzett munkája során is egyik legfontosabb feladataként kezelte a kutatói szabadság védelmét, ami elmondása szerint a leköszönő kormány méltatlanul bánt el.
Az április 12-i rendszerváltással a magyar tudomány és az akadémiai szféra végérvényesen kiszabadult a pártpolitika fogságából.
- jegyezte meg Tarr.
A leendő miniszter már az EP-ben töltött ideje alatt is a kulturális és oktatási szakbizottságban (CULT) volt tag. Pósfait bejegyzésében arról biztosította, hogy
munkájához és a Magyar Tudományos Akadémia független működéséhez minden támogatást meg fogunk adni.
Távozik az NKE tanácsadó testületéből Orbán Balázs
Távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöki posztjáról Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök eddigi politikai igazgatója, az áprilisi választáson vesztes Fidesz–KDNP kampányfőnöke. Orbán Balázs a Facebook-oldalán posztolt erről szerdán reggel, azt írta, oktatóként dolgozik tovább az egyetemen.
Korábbról az is ismert, hogy Orbán Balázs beül a Fidesz parlamenti frakciójába, de júliustól európai parlamenti képviselő lesz.
Választás 2026: Magyar Péter nélkül folytatódik a kormányalakítás
Ahogy arról tegnapi hírfolyamunkban is beszámoltunk, Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden Olaszországba utazott egy filmfesztiválra, ahol többek között bemutatják a Tisza kampányáról szóló dokumentumfilmet.
Az utat már nem sokkal a választási győzelem után bejelentette, ám arról nem esett szó, hogy esetleg találkozhat-e Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, aki természetes szövetségese lehet a tagállamokat tömörítő Európai Tanács ülésein.
Meloni jobboldali politikus, és megvannak a kritikái az EU-val kapcsolatban, de alapvetően nem töri meg az egységet, és határozottan a nyugati szövetségi rendszerben gondolkodik, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy Magyar Péter is kommunikál arról, hogy milyen pozíciót képzel el Magyarországnak geopolitikailag.
A találkozó amiatt is kérdéses lehet, mert bár 2022-es megválasztása után nem igazán volt egy platformon Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel, a Fidesz kampányát sok jobboldali vezető mellett ő is támogatta egy rövid videóüzenettel.
A Tisza győzelmének estéjén már a közösségi médiában gratulált Magyar Péternek, amiben a hazát szolgáló ellenzéki munkáról beszélt Orbán Viktor esetében, és
biztosította az új kormányt, hogy konstruktív lesz az együttműködés a két ország közt.
Amíg Magyar Péter Olaszországban tartózkodik, addig keddi bejelentése alapján Ruff Bálintra, a Miniszterelnökséget vezető leendő miniszterre bízta a kormányalapítási teendők felügyeletét.
Ruff kinevezése az egyik legmeglepőbb lépése volt az új kormány miniszteri névsorának, hiszen a politikai elemző nem vett részt a párt kampányában, és semmilyen nyilvános kapcsolat nem volt közte és a Tisza között.
Miniszteri portfóliójának egyik legfontosabb eleme röviden az előző kormány „elszámoltatása” lesz. A választás erős üzenet lehetett sok ellenzéki szavazó számára, hiszen a hangsúlyos feladatkört nem egy bizalmi emberére bízta, hanem egy kívülről jövő, megszólalásai és elemzői munkája alapján meggyőződéses elemzőre, tanácsadóra.
Hasonlóan jelzésértékű az is, hogy ezekre a napokra rá bízta a kormányalakítással kapcsolatos háttérmunkák irányítását, hiszen
Magyar Péternek így már csak a pénteki nap marad, mielőtt május 9-én, szombaton megalakul Magyarország parlamentje.
