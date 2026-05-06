Váratlan bejelentést tett Trump, lefordult az olajár

Második napja esik az olaj ára, miután Donald Trump lehetséges békemegállapodást jelzett Iránnal. A piacok a Perzsa-öbölben rekedt kínálat újraindulásában bíznak.

A Brent nyersolaj jegyzése 2,2 százalékkal csökkent az előző napi 4 százalékos esést követően. Az amerikai WTI jegyzése 2,1 százalékot esett, miután kedden 3,9 százalékot veszített az értékéből.

Trump kedden váratlanul bejelentette, hogy rövid időre felfüggeszti a Hormuzi-szoroson keresztül közlekedő tankerek kísérését biztosító hadműveletet. A "Freedom" fedőnevű akció leállítását azzal indokolta,

hogy előrelépés történt az Iránnal folytatott átfogó megállapodás felé.

Teherán egyelőre nem reagált a bejelentésre. Az elnök ugyanakkor leszögezte, hogy az iráni kikötők amerikai haditengerészeti blokádja változatlanul érvényben marad.

A bejelentés csupán órákkal azután érkezett, hogy Marco Rubio külügyminiszter tájékoztatta a sajtót a vasárnap indított kísérőakció részleteiről. Hétfőn az amerikai hadsereg közölte, hogy több iráni gyorsnaszádot, cirkálórakétát és drónt semmisített meg, miközben két tartályhajót kísért át a szoroson.

Ez a lépés a feszültség csökkenésére utal, és reményt kelt, hogy az Öbölben rekedt hajók fokozatosan újra piacra juttathatják a kínálatot

– értékelte a helyzetet Anh Pham, az LSEG olajpiaci elemzője. Hozzátette ugyanakkor, hogy a szállítási útvonalak teljes helyreállítása még egy esetleges megállapodás esetén is időbe telik.

A Hormuzi-szoros lezárása jelentősen leapasztotta a globális készleteket, mivel a finomítók igyekeztek pótolni a kieső termelést. Az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) keddi adatai szerint az amerikai nyersolajkészletek már a harmadik hete csökkennek. A május 1-jével záruló héten a készletállomány 8,1 millió hordóval esett vissza. A benzinkészletek 6,1 millió, a párlatkészletek pedig 4,6 millió hordóval mérséklődtek az egy héttel korábbi szinthez képest.

Forrás: Reuters

