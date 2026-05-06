Világszerte több tucat reptérre repülhetnek az utazók Pécsről

A Lufthansa hivatalos codeshare partnerként kapcsolódik a márciusban indított Pécs-München menetrend szerinti járathoz, így a csatlakozással utazók számára egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között - jelentették be szerdán sajtótájékoztatón a baranyai vármegyeszékhelyen.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k? Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Májusban Pécsen és Székesfehérváron találkozunk!

A Péccsel délről szomszédos kistelepülés, Pogány közigazgatási területén működő, közepes méretű - 50-100 személyes - repülőgépek fogadására alkalmas repülőtéren idén március végén indult újra a menetrend szerinti forgalom.

A német Skyhub PAD és a dán Danish Air Transport (DAT) együttműködésével hetente két alkalommal - hétfőn és csütörtökön délután - szállítanak utasokat a München-Pécs-München útvonalon.

Dragovácz Márk, a Pécs-pogányi Repülőteret Működtető Kft. vezetője kifejtette: hétfőtől a Lufthansa saját járatszámmal kínál csatlakozásokat a pécsi járatokhoz Münchenből, az utasok számára egylépéses poggyászfeladást és garantált csatlakozást, késés esetén átfoglalást kínálnak.

Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint ötven európai desztináció, emellett világszerte több tucat más reptér vált elérhetővé egy átszállással, az utasokat a Lufthansán kívül 26 partner-légitársaság szolgálja ki.

A jegyek pécsi indulással foglalhatók a Lufthansa hivatalos felületein és jegyértékesítő partnereinél - közölte Dragovácz Márk.

Az MTI érdeklődésére elmondta: a járatok eddig átlagosan mintegy ötven százalékos kihasználtsággal működtek, de az új lehetőség megnyílásával markáns forgalomnövekedés, akár járatbővítés is várható.

Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármestere kiemelte: a város számára mindig az volt a legfontosabb célkitűzés, hogy a 2003-ban átadott reptérről egyszerűen elérhetővé váljanak a nagy európai és akár ázsiai, tengerentúli desztinációk. Erre eddig nem volt lehetőség.

Május végével támogatói klubot szeretne életre hívni az önkormányzat a München-Pécs járatok hosszú távú fennmaradásához az abban érdekelt baranyai vagy dél-dunántúli cégek, szolgáltatók, turisztikai, azon belül gyógyturisztikai szereplők szerepvállalásával. A Pécsi Tudományegyetem és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara már vállalt is ezirányú kötelezettségeket - mondta.

A cégvezető az MTI érdeklődésére közölte: az 51 százalékban a magyar állam, 49 százalékban a pécsi önkormányzat tulajdonában álló, huszonöt főt foglalkoztató Pécs-pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2025-ben 91 millió forintos nettó árbevétel mellett 11 millió forintos nyereséggel zárt. A menetrendszerinti közlekedést is szolgáló fejlesztésekre pedig mintegy 240 millió forint állami és 155 millió forint önkormányzati támogatásban részesült korábban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images