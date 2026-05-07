FONTOS Úgy tűnik, Amerika súlyos vereséget szenved, de van valami, ami gyorsan Trump javára billentheti a háborút
Akkumulátorgyárak: rigorózus eljárásokat jelentett be Magyar Péter embere
Gajdos László, a Tisza leendő környezetvédelmi minisztere Facebook-bejegyzésében ígéretet tett arra, hogy az új környezetvédelmi főhatóság teljes átláthatósággal működik majd: minden mérési eredményt és vizsgálati jelentést nyilvánosságra hoznak. A politikus a debreceni akkumulátoripari balesetekre utalva hangsúlyozta, hogy ipari beruházások csak a legkorszerűbb technológiák alkalmazása és a biztonsági előírások maradéktalan betartása mellett kaphatnak zöld utat. Mulasztás esetén a legszigorúbb szankciókat helyezte kilátásba.

Az új kormány felállásával szerinte vissza kell térnie a valódi felelősségnek a környezetvédelemben is – írja Gajdos László, a Tisza leendő, élő környezetért felelős minisztere Facebook-bejegyzésében.

Azt ígérte, hogy az új környezetvédelmi főhatóság működését rendszeresség és teljes transzparencia jellemzi majd, vagyis a hatósági munka nem zárt intézményi logika szerint, hanem a nyilvánosság számára is követhető módon zajlik.

A politikus szerint ennek részeként minden mérési eredményt és vizsgálati jelentést nyilvánossá tesznek, hogy a közvélemény pontosan láthassa, milyen környezeti és biztonsági kockázatok merülnek fel egy-egy ügyben.

Gajdos azt is jelezte, hogy a hatályos jogszabályokat következetesen és határozottan kívánják érvényesíteni, mulasztás esetén pedig

a törvény adta legszigorúbb szankciókat és bírságokat alkalmaznák a magyar emberek egészségének és biztonságának védelmében.

A bejegyzésben külön utalt a közelmúltbeli debreceni akkumulátoripari balesetekre, amelyek szerinte azt mutatják, hogy elengedhetetlen a lakossági bizalom helyreállítása. Gajdos úgy fogalmazott, hogy ipari beruházások csak akkor kaphatnak zöld utat, ha a legkorszerűbb és legtisztább technológiákat alkalmazzák, valamint maradéktalanul betartják a biztonsági előírásokat.

Ez egy fontos visszautalás volt az akkumulátorgyárakra, amelyek a választási kampány fókuszába kerültek a gödi üzem kapcsán nyilvánosságra került egészségügyi és környezetvédelmi szabálysértések miatt.

A leendő miniszter szerint világossá kell tenni, hogy az állam nem a multinacionális cégek testőre, hanem a polgárok védelmezője. Úgy látja, valódi szemléletváltásra van szükség, mert az ipari létesítmények építése és működtetése nem pusztán gazdasági kérdés, hanem felelősségvállalás a környezetért és a jövő generációiért.

