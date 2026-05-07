Az ÁSZ felfedte, hogyan szőtte be magát Matolcsy köre az egyik hazai egyetembe

Az ÁSZ eredetileg azt vizsgálta, hogy a Magyar Nemzeti Bank által a METU-nak nyújtott támogatásokat szabályszerűen használták-e fel. A feltárt körülmények azonban szükségessé tették
az egyetem gazdálkodásának és tulajdonosi hátterének átfogó, mélyreható ellenőrzését is.
A jelentés szerint az egyetem kiadásai 2021 és 2024 között jelentősen átalakultak. Az anyagi jellegű és a személyi jellegű ráfordítások egyaránt az összes kiadás növekedési ütemét meghaladó mértékben emelkedtek. A legnagyobb tételt az ingatlanbérleti díjak adták, miközben a legdinamikusabban az üzemeltetési költségek nőttek. A belföldi iroda- és parkolóbérleti díjak 2021 és 2024 között több mint kétszeresükre, 406 millióról 895 millió forintra emelkedtek, amihez döntően a SkyGreen Buildings Kft.-vel 2022-ben, az Infoparkban kötött új bérleti szerződések háromszoros egységárai járultak hozzá.
Az egyetem 2022 és 2024 között összesen 2,14 milliárd forintot fizetett a SkyGreen Buildings Kft.-nek infoparki bérleti díjakra, üzemeltetésre és belső átalakításokra. A SkyGreen tulajdonosai a QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt SKY I. és SKY II. magántőkealapok voltak, ezek befektetési jegyeit pedig a vizsgált időszakban végig a Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt. birtokolta.
Utóbbi a Magyar Stratégiai Zrt.-n keresztül teljes egészében Matolcsy Ádám tulajdonában áll.
Ezt a tulajdonosi láncolatot korábban kiszivárgott dokumentumok már sejtették, de most először rögzítette hivatalosan is egy állami szerv.
Az ÁSZ azt is megállapította, hogy az MNB a SkyGreen által megvásárolt infoparki irodaházak vételárának finanszírozásához érdemben hozzájárult a Növekedési Kötvényprogram keretében kibocsátott kötvények felvásárlásával. A konstrukció lényege az volt, hogy az MNB megvette a SkyGreen kötvényeit, a cég ebből az összegből irodaházakat vásárolt, amelyeket ezt követően magas áron bérbe adott a METU-t fenntartó, az MNB alapítványi vagyonához tartozó szervezetnek.
A Matolcsy-kör a METU körül olyan jogi struktúrát is kialakított, amelynek révén az egyetem vezetése gyakorlatilag megkerülhetetlenné vált azután is, hogy Matolcsy György 2025 márciusában távozott a jegybank éléről. Négy, Matolcsyhoz köthető magánszemély mindössze egy-egy százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezett, mégis bármikor blokkolhatta a fontos döntéseket, így az alapítványi vezetés hosszabb ideig nem tudta érdemben irányítani az egyetemet.
Ezt a jogi "ördöglakatot" Varga Mihály MNB-elnökké választása után sikerült felszámolni: 2026 óta a METU-t működtető BKF Fenntartó Kft. tulajdonosa a Gábor Dénes Egyetemet is fenntartó GDO Alapítvány. Az MNB környezetében tavaly év végén úgy vélték, hogy az egykori, 50 millió dolláros vételárat az egyetem már aligha éri, de az ahhoz közeli értékszint még reális lehet.
Címlapkép forrása: wwwbalintjaksa.com
Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Meglepő vendéglista, feltűnő hiányosságok: ilyen még nem volt az orosz győzelmi napi parádén
Orosz tankok nem lesznek a Vörös téren, de a hívatlan vendégektől tartanak.
Háború készül az Európai Uniótól néhány száz kilométerre – brutális fegyvertömeget sorakoztattak fel a felek a határ két oldalán
Egyre jobban eszkalálódik egy évszázados konfliktus, aminek súlyos hatása lehet Európára.
Ettől fog megindulni a nyugat-európai tőke? – Megmondták a tutit a jogászok
A Taylor Wessing szakértői foglalták össze a választások utáni várakozásaikat.
Görögország alkotmányban rögzítené a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést
Erről beszélt a görög miniszterelnök.
Tornádók csaptak le az Egyesült Államokban
A károk közel 500 lakóházat érintenek.
Díjemelésre felkészülni: júliusban jön a feketeleves a lakossági bankszámláknál
Az önkéntes díjstop, melyet a bankok vállaltak lejár 2026. június 30-án. Eddig sokan azt gondolhatták, hogy a jellemzően tavaszi inflációkövető díjemelést ezzel megúszhatják. Sajnos a val
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.