Az ÁSZ felfedte, hogyan szőtte be magát Matolcsy köre az egyik hazai egyetembe
Az Állami Számvevőszék lezárta a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) gazdálkodásának ellenőrzését, amelynek során több bűncselekmény gyanúját is megállapította, és feljelentést tesz a nyomozó hatóságnál. A vizsgálat szerint a közpénzek felhasználásának fő kockázata nem az egyetem működésében, hanem a Matolcsy-körhöz köthető, összetett tulajdonosi struktúrában és céghálóban jelent meg - írta meg a Telex.

Az ÁSZ eredetileg azt vizsgálta, hogy a Magyar Nemzeti Bank által a METU-nak nyújtott támogatásokat szabályszerűen használták-e fel. A feltárt körülmények azonban szükségessé tették

az egyetem gazdálkodásának és tulajdonosi hátterének átfogó, mélyreható ellenőrzését is.

A jelentés szerint az egyetem kiadásai 2021 és 2024 között jelentősen átalakultak. Az anyagi jellegű és a személyi jellegű ráfordítások egyaránt az összes kiadás növekedési ütemét meghaladó mértékben emelkedtek. A legnagyobb tételt az ingatlanbérleti díjak adták, miközben a legdinamikusabban az üzemeltetési költségek nőttek. A belföldi iroda- és parkolóbérleti díjak 2021 és 2024 között több mint kétszeresükre, 406 millióról 895 millió forintra emelkedtek, amihez döntően a SkyGreen Buildings Kft.-vel 2022-ben, az Infoparkban kötött új bérleti szerződések háromszoros egységárai járultak hozzá.

Az egyetem 2022 és 2024 között összesen 2,14 milliárd forintot fizetett a SkyGreen Buildings Kft.-nek infoparki bérleti díjakra, üzemeltetésre és belső átalakításokra. A SkyGreen tulajdonosai a QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt SKY I. és SKY II. magántőkealapok voltak, ezek befektetési jegyeit pedig a vizsgált időszakban végig a Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt. birtokolta.

Utóbbi a Magyar Stratégiai Zrt.-n keresztül teljes egészében Matolcsy Ádám tulajdonában áll.

Ezt a tulajdonosi láncolatot korábban kiszivárgott dokumentumok már sejtették, de most először rögzítette hivatalosan is egy állami szerv.

Az ÁSZ azt is megállapította, hogy az MNB a SkyGreen által megvásárolt infoparki irodaházak vételárának finanszírozásához érdemben hozzájárult a Növekedési Kötvényprogram keretében kibocsátott kötvények felvásárlásával. A konstrukció lényege az volt, hogy az MNB megvette a SkyGreen kötvényeit, a cég ebből az összegből irodaházakat vásárolt, amelyeket ezt követően magas áron bérbe adott a METU-t fenntartó, az MNB alapítványi vagyonához tartozó szervezetnek.

A Matolcsy-kör a METU körül olyan jogi struktúrát is kialakított, amelynek révén az egyetem vezetése gyakorlatilag megkerülhetetlenné vált azután is, hogy Matolcsy György 2025 márciusában távozott a jegybank éléről. Négy, Matolcsyhoz köthető magánszemély mindössze egy-egy százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezett, mégis bármikor blokkolhatta a fontos döntéseket, így az alapítványi vezetés hosszabb ideig nem tudta érdemben irányítani az egyetemet.

Ezt a jogi "ördöglakatot" Varga Mihály MNB-elnökké választása után sikerült felszámolni: 2026 óta a METU-t működtető BKF Fenntartó Kft. tulajdonosa a Gábor Dénes Egyetemet is fenntartó GDO Alapítvány. Az MNB környezetében tavaly év végén úgy vélték, hogy az egykori, 50 millió dolláros vételárat az egyetem már aligha éri, de az ahhoz közeli értékszint még reális lehet.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

