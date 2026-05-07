Az erős forint mindent megváltoztathat - Elárulta a jegybank alelnöke, mikor kerülhet napirendre a kamatvágás

A forint idei, mintegy nyolcszázalékos erősödése az euróval szemben új mozgásteret adhat a Magyar Nemzeti Banknak: Kurali Zoltán alelnök szerint már a júniusi kamatdöntő ülésen napirendre kerülhet a kamatcsökkentés.

Az MNB alelnöke egy varsói pénzügyi konferencián hangsúlyozta, hogy a forint erősödését a jegybank a monetáris politika mozgásterének bővüléseként értékeli. Ugyanakkor jelezte: nem sietnek a döntéssel, előbb alaposan fel akarják mérni a helyzetet. A következő kamatdöntő ülésen, június 23-án az MNB az új inflációs előrejelzését is közzéteszi, amely megalapozhatja az irányváltást. A korábbi prognózis szerint az idei infláció meghaladta volna a jegybanki toleranciasáv 4 százalékos felső határát.

A forint az idén a feltörekvő piaci devizák között az egyik legerősebben teljesítő valuta, miután a tavalyi választáson Orbán Viktor tizenhat év után elveszítette a kormányfői posztot. Az új kabinet fenntartható költségvetési pályát, a befagyasztott uniós források – mintegy 20 milliárd dollár – felszabadítását, valamint az euró bevezetéséhez vezető folyamat elindítását ígérte.

Kurali a varsói rendezvényen támogatásáról biztosította a kormány euróövezeti csatlakozási terveit, ami tovább erősítette a forintot. Az alelnök szerint Magyarország "felkészültebb, mint korábban" a közös valuta bevezetésére, és a lépésnek "hatalmas" társadalmi támogatottsága van.

Az MNB eddig óvatosan viszonyult az újabb kamatcsökkentésekhez - emlékeztet a hírügynökség. A 6,25 százalékos alapkamat jelenleg az Európai Unió második legmagasabb irányadó kamata Románia után, és jóval meghaladja a cseh (3,5 százalék) és a lengyel (3,75 százalék) szintet. A régiós összehasonlítást bonyolítja, hogy az Irán körüli háborús feszültségek miatt emelkedő energiaárak több jegybankot óvatosságra vagy szigorításra késztetnek: Norvégia csütörtökön 0,25 százalékpontos emelést hajtott végre, a lengyel jegybank elnöke pedig a kamatemelés növekvő esélyéről beszélt.

Piotr Matys, az In Touch Capital Markets devizapiaci stratégája szerint amennyiben enyhül az iráni konfliktus, és a másodkörös inflációs hatások kordában maradnak, az MNB-nek enyhítenie kell eddigi szigorú álláspontján. Ha ugyanis a jegybank túl sokáig tartja változatlanul a jelenlegi kamatszintet, a magyar eszközökbe áramló spekulatív tőke tovább erősítheti a forintot, amit végül gyorsabb ütemű kamatcsökkentéssel kellene ellensúlyozni.

Magyar Péter megválasztott miniszterelnök szombaton teszi le hivatali esküjét - emeli ki a hírügynökség.

