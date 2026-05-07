Csapadéktömbök érkeznek Magyarországra: záporok, zivatarok várhatók

Késő délután Horvátország felől érték el az országot a záporok és zivatarok. A csapadék észak-északkelet felé haladva először Baranya, majd Tolna térségébe hozott enyhülést.

Bár az érintett tájak többségén csak néhány milliméter eső hullott, a hevesebb gócokban jelentős mennyiséget is mértek.

Vásárosdombón 15, Szigetváron pedig 24 milliméter csapadék zúdult le rövid idő leforgása alatt. Ez meghaladja azt a mennyiséget, amelyet április folyamán bármelyik hazai mérőállomás egy egész hónap alatt regisztrált.

A csapadékzóna az éjszaka folyamán a középső, reggelre pedig a keleti országrész fölé húzódik. Itt akár tartósabb eső is kialakulhat. Napközben délnyugat felől újabb csapadéktömbök érkeznek. Emellett helyben is képződnek újabb gócok, így az ország számos pontján várhatók további záporok és zivatarok.

