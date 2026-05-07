Egyre aggasztóbb az azbesztbotrány: több mint 20 éve nem látott hullámokat vet a sztori a Google-ben

Egyre tovább gyűrűzik az azbesztbotrány
A szombathelyi azbesztszennyezéssel kapcsolatos első hírek április közepén láttak napvilágot. Akkor Nemény András polgármester arról számolt be, hogy egy már bezárt burgenlandi bányákból szállítottak kőzúzalékot Szombathelyre. Az anyagot, amellyel kapcsolatban korábban nem merült fel, hogy mérgező lenne a több utcában is útburkolásra használták. A hatóságok azután kezdtek vizsgálódni, hogy a Greenpeace az év, több települést is érintő, súlyos azbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet.
Ahogy azt a témában megjelent részletes elemzésünkben is megírtuk, a magyarországi utakra került kőzúzalékkal kapcsolatban csak több év alatt merült fel, hogy egy része azbeszttartalmú lehet. Az azbeszt önmagában nem okoz gondot, ameddig "nyugodt" állapotban marad és nem töredezik, vagy aprózódik.
az egészségügyi kockázat akkor nő meg drasztikusan, amikor porlódik, és a levegőbe kerülve belélegezhetővé válik, mert akkor egyes fajtái súlyosan rákkeltőek.
A probléma a szennyezett anyaggal burkolt utak és parkolók esetében azért különösen nagy, mert a forgalom és a szél folyamatosan felkavarja a port, így a környéken élők tartós porterhelésnek vannak kitéve. A vizsgálatok több helyen kifejezetten rossz értékeket mutattak: volt olyan minta, ahol az anyag fele azbeszt volt, ami többszörösen meghaladja a határértéket.
Az RTL-nek nyilatkozó szombathelyi polgármester szerint több nyugat-magyarországi település is érintett lehet a szennyezésben, megemlítette Kőszeget, Sopront, de állítása szerint Vas megyében lehet tudni másik 20-30 településről. Információi szerint érintett lesz Zala megye és már Székesfehérvár környékéről is jelentettek eseteket.
A legfrissebb hírek szerint
Zalaegerszegen is jelentős azbesztszennyezettséget mértek.
Az önkormányzat azt is jelezte, hogy 100 millió forintos rendkívüli támogatást kapott az aszfaltozási munkák előkészítésére, a pénz folyósításáról azonban már az új kormánynak kell döntenie.
Vas megyében mindenki az azbesztszennyezésre figyel
A Google Trends keresési adatai alapján
az elmúlt 90 napban jól láthatóan megugrott a keresési intenzitás "azbeszt" keresőszó esetében Magyarországon.
Látható, hogy április előtt minimális volt az érdeklődés a téma iránt, majd miután megérkeztek az első hírek a szennyezésekkel kapcsolatban, egyből nagy arányban kerestek rá a magyarok az "azbeszt" szóra a Google-ben.
Térképen nézve a kereséseket egyértelműen látszik,
Vas vármegyében kerestek rá messze a legnagyobb arányban az azbesztre, ahol a szennyezést először azonosították.
A Vas megyét követően a szintén érintett Zala , valamint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Veszprém vármegyékben volt a legintenzívebb az érdeklődés a téma iránt.
Szintén nem meglepő, hogy a Google adatai szerint Szombathely vonzáskörzetében található településeken volt legerősebb az érdeklődés a téma iránt. Gencsapáti, Vép, Kőszeg, Szombathely és Táplánszentkereszt településeken érdeklődtek legnagyobb arányban.
Hosszú távon, az elmúlt 20 évben vizsgálva a Google-kereséseket az látszik, hogy
a mostanihoz hasonló érdeklődésre 2004 óta nem volt példa az "azbeszt" keresési kifejezés kapcsán,
ami jól mutatja a jelenlegi helyzet kiterjedtségét.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
