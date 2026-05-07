  • Megjelenítés
Egyre aggasztóbb az azbesztbotrány: több mint 20 éve nem látott hullámokat vet a sztori a Google-ben
Gazdaság

Egyre aggasztóbb az azbesztbotrány: több mint 20 éve nem látott hullámokat vet a sztori a Google-ben

Portfolio
Április közepén a Vas Vármegyei Kormányhivatal vizsgálatai megállapították, hogy a szombathelyi Oladi-plató városrész jelentős azbesztszennyezésben érintett. A referenciaértéket jócskán meghaladó szennyezésért egy ausztriai bányából származó kőzúzalék a felelős. Szombathely polgármestere arról számolt be, hogy akár egész Nyugat-Magyarország érintett lehet az azbesztszennyezésben, azóta pediga környező falvak mellett nagyobb városok, köztük Zalaegerszegen is emelkedett szennyezésről számoltak be. A rendkívül súlyos betegségekért felelős azbesztszennyezés az interneten is hatalmas érdeklődést váltott ki, ezért megnéztük, mit mutatnak a Google Trends számai a témában.

Egyre tovább gyűrűzik az azbesztbotrány

A szombathelyi azbesztszennyezéssel kapcsolatos első hírek április közepén láttak napvilágot. Akkor Nemény András polgármester arról számolt be, hogy egy már bezárt burgenlandi bányákból szállítottak kőzúzalékot Szombathelyre. Az anyagot, amellyel kapcsolatban korábban nem merült fel, hogy mérgező lenne a több utcában is útburkolásra használták. A hatóságok azután kezdtek vizsgálódni, hogy a Greenpeace az év, több települést is érintő, súlyos azbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet.

Ahogy azt a témában megjelent részletes elemzésünkben is megírtuk, a magyarországi utakra került kőzúzalékkal kapcsolatban csak több év alatt merült fel, hogy egy része azbeszttartalmú lehet. Az azbeszt önmagában nem okoz gondot, ameddig "nyugodt" állapotban marad és nem töredezik, vagy aprózódik.

az egészségügyi kockázat akkor nő meg drasztikusan, amikor porlódik, és a levegőbe kerülve belélegezhetővé válik, mert akkor egyes fajtái súlyosan rákkeltőek.

A probléma a szennyezett anyaggal burkolt utak és parkolók esetében azért különösen nagy, mert a forgalom és a szél folyamatosan felkavarja a port, így a környéken élők tartós porterhelésnek vannak kitéve. A vizsgálatok több helyen kifejezetten rossz értékeket mutattak: volt olyan minta, ahol az anyag fele azbeszt volt, ami többszörösen meghaladja a határértéket.

Még több Gazdaság

Leállítják az egyik reaktort a Paksi Atomerőműben

Fordulat az energiapiacon: a napelem–akkumulátor páros már olcsóbb, mint egy új szénerőmű

Váratlan fordulatot hoztak az Egyesült Államok legfrissebb munkapiaci adatai

Az RTL-nek nyilatkozó szombathelyi polgármester szerint több nyugat-magyarországi település is érintett lehet a szennyezésben, megemlítette Kőszeget, Sopront, de állítása szerint Vas megyében lehet tudni másik 20-30 településről. Információi szerint érintett lesz Zala megye és már Székesfehérvár környékéről is jelentettek eseteket.

A legfrissebb hírek szerint

Zalaegerszegen is jelentős azbesztszennyezettséget mértek.

Az önkormányzat azt is jelezte, hogy 100 millió forintos rendkívüli támogatást kapott az aszfaltozási munkák előkészítésére, a pénz folyósításáról azonban már az új kormánynak kell döntenie.

Kapcsolódó cikkünk

Egyre nagyobb az azbesztbotrány, Zalaegerszeget is elérte a krízis

Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

Fellélegezhetnek a helyiek? Hivatalos tájékoztatás érkezett Székesfehérvárról az azbesztbotrányt követően

Rákkeltő azbesztszennyezés: a győri polgármester is megszólalt

Kellemetlen hír érkezett az azbesztszennyezésről: egyre több helyről érkeznek a jelentések

Súlyos azbesztszennyezés egy magyar város utcáin: arra kérik a lakókat, tartsák zárva az ablakokat

Vas megyében mindenki az azbesztszennyezésre figyel

A Google Trends keresési adatai alapján

az elmúlt 90 napban jól láthatóan megugrott a keresési intenzitás "azbeszt" keresőszó esetében Magyarországon.

Látható, hogy április előtt minimális volt az érdeklődés a téma iránt, majd miután megérkeztek az első hírek a szennyezésekkel kapcsolatban, egyből nagy arányban kerestek rá a magyarok az "azbeszt" szóra a Google-ben.

azbeszt-90-nap
Kép forrása: Google Trends

Térképen nézve a kereséseket egyértelműen látszik,

Vas vármegyében kerestek rá messze a legnagyobb arányban az azbesztre, ahol a szennyezést először azonosították.

A Vas megyét követően a szintén érintett Zala , valamint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Veszprém vármegyékben volt a legintenzívebb az érdeklődés a téma iránt.

azbeszt-szennyezés-90-nap-térkép
Kép forrása: Google Trends

Szintén nem meglepő, hogy a Google adatai szerint Szombathely vonzáskörzetében található településeken volt legerősebb az érdeklődés a téma iránt. Gencsapáti, Vép, Kőszeg, Szombathely és Táplánszentkereszt településeken érdeklődtek legnagyobb arányban.

azbeszt-szennyezés-90-nap-városok-térkép
Kép forrása: Google Trends

Hosszú távon, az elmúlt 20 évben vizsgálva a Google-kereséseket az látszik, hogy

a mostanihoz hasonló érdeklődésre 2004 óta nem volt példa az "azbeszt" keresési kifejezés kapcsán,

ami jól mutatja a jelenlegi helyzet kiterjedtségét.

azbeszt-szennyezés-2004-óta
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

Kapcsolódó cikkünk

Harmadszor is merényletet kíséreltek meg Trump ellen: az egész világ feszülten figyelt

Sorra jönnek a miniszteri kinevezések, a Tisza-kormány tagjaira figyel az internet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Választás 2026: Orbán Viktor a visszavonuláson gondolkodik, Magyar Péter külföldön tárgyal
Kiborult Magyar Péter leendő minisztere: döbbenetes okból üríthettek ki egy teljes kórházi osztályt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility