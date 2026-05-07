Egyre nagyobb az azbesztbotrány, Zalaegerszeget is elérte a krízis

Tovább gyűrűzik az azbesztes osztrák kőzúzalék ügye Magyarországon. A botrány Szombathelyen robbant ki, de azóta Zalaegerszegen is találtak szennyezett útalapot, miközben több nyugat-magyarországi településen is vizsgálják, hová kerülhetett a veszélyes anyag.

Zalaegerszegen is találtak azbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalékot, ezért több utcában és egy parkolóban is vizsgálatok és lezárások indultak. Az önkormányzat szerint a veszély főként ott jelentkezhet, ahol az anyag laza formában porzik, ezért gyors aszfaltozással és ideiglenes lefedéssel próbálják megakadályozni, hogy az egészségre káros rostok a levegőbe kerüljenek.

A szombathelyi ügy után Zalaegerszegen is megvizsgálták, hogy az önkormányzati beruházások során használtak-e olyan kőzúzalékot, amely az érintett osztrák bányákból érkezhetett Magyarországra. Az első adatok még nem mutattak problémát, az újabb kivitelezői jelentések alapján azonban több helyszín is érintett lehet.

Az akkreditált labor a Mártírok útja és a Kisfaludy utca sarkán lévő zúzalékos parkolóban kimutatta az azbeszt jelenlétét, ezért a parkolót azonnal lezárják és fóliával fedik le. Az önkormányzat szerint a locsolás nem jelent megoldást, mert a víz felhozhatja a káros rostokat a felszínre, így azok könnyebben kerülhetnek a levegőbe. Hosszabb távon a parkoló teljes aszfaltozását készítik elő.

Az Áfonya utcában az önkormányzati út ugyan tiszta bazaltból készült, de több lakó saját kocsibejárójához osztrák eredetű zúzalékot használt, amely az utcára is kijuthatott. Az Estike utcában még várják a laboreredményeket, de az előzetes vizsgálatok alapján ott is felmerült az érintettség gyanúja. Az érintett utcákban ideiglenesen 10 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be.

Az önkormányzat szerint a veszély elsősorban akkor áll fenn, ha a zúzalék laza, porzó formában van jelen, és a közlekedés vagy más mechanikai hatás miatt az azbesztrostok a levegőbe kerülnek. A szakemberek szerint a teljesen lefedett, aszfalttal vagy térkővel zárt felületeknél ez a kockázat nem jelentkezik.

A város további mintavételeket is végez, miközben arra kérik a lakókat, hogy ne kezdjenek saját kezű bontásba vagy takarításba. Az érintett anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni, ezért azt sem kommunális szemét közé, sem illegális lerakókba nem szabad vinni. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy 100 millió forintos rendkívüli támogatást kapott az aszfaltozási munkák előkészítésére, a pénz folyósításáról azonban már az új kormánynak kell döntenie.

Az ügy néhány héttel ezelőtt Szombathelyen robbant ki, amikor az oladi városrész több utcájában olyan útalapanyagot találtak, amely osztrák bányákból érkezett, és azbeszttel szennyezett lehetett. A hatósági vizsgálatok után egészségügyi veszélyhelyzetet rendeltek el, mert a mérések szerint a kőzúzalék egyes esetekben jelentősen meghaladta a megengedett határértéket. A probléma azért különösen érzékeny, mert az azbesztrostok belélegezve súlyos egészségkárosodást okozhatnak, főként akkor, ha a zúzalék porzó, laza formában van jelen.

A vizsgálatok azóta országossá szélesedtek, mivel kiderült, hogy a kérdéses anyag több nyugat-magyarországi településre is eljuthatott az elmúlt években. Az érintett osztrák bányák Rumpersdorf, Badersdorf, Bernstein és Pilgersdorf térségében működnek, az innen származó kőzúzalék pedig nemcsak önkormányzati utakba és parkolókba kerülhetett be, hanem magánudvarokba, kocsibejárókba és építkezésekre is. Szombathely után már Zalaegerszegen is azonosítottak érintett helyszíneket, miközben több további dunántúli településen is zajlanak mintavételek és hatósági vizsgálatok.

