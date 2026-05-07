Eldőlt az első dominó Európában, kamatot emelt a leggazdagabb ország jegybankja

Csütörtökön váratlanul 25 bázisponttal 4,25 százalékra emelte irányadó kamatát a norvég jegybank, meglepve a piaci elemzők többségét, akik változatlan kamatszintre számítottak. Az erős bérnövekedés és a magas energiaárak által táplált inflációs nyomás indokolta a lépést: a maginfláció márciusban 3,0 százalékon állt, jóval a 2 százalékos jegybanki cél felett. A Norges Bank ezzel irányt váltott, miután tavaly még kétszer kamatot vágott, és további lazítást jelzett előre 2026-ra. A döntés nyomán a norvég korona erősödött az euróval szemben.

A döntés meglepte a piacot: a Reuters felmérésében szereplő 23 közgazdászból 15 arra számított, hogy a Norges Bank változatlanul hagyja a kamatot, és csak nyolcan jeleztek előre 25 bázispontos emelést.

A döntés után a norvég korona erősödött: az euróval szembeni árfolyam 10,92-ről 10,85-re mozdult el.

Ida Wolden Bache jegybankelnök azzal indokolta a lépést, hogy az infláció továbbra is túl magas, és már évek óta a jegybanki cél felett alakul. A norvég maginfláció márciusban éves alapon 3,0 százalék volt, ami ugyan valamivel alacsonyabb lett a vártnál, de még mindig érdemben meghaladja a 2 százalékos célt.

A Reuters felidézi, hogy a norvég jegybank tavaly kétszer is kamatot vágott, decemberben pedig még további 2026-os csökkentéseket jelzett előre.

Azóta azonban a Norges Bank irányt váltott, részben a belső inflációs nyomás, részben az iráni háború miatt megemelkedett energiaárak következtében. A jegybank közlése szerint a monetáris politikai kilátások érdemben nem változtak a márciusi ülés óta, de a gazdasági folyamatokat jelentős bizonytalanság övezi.

A Reuters szerint a Norges Bank az elmúlt hónapokban már jelezte, hogy idén a hitelköltségek emelésére készül, annak ellenére, hogy a szakszervezetek bírálták a szigorítást. Érvelésük szerint a szigorúbb monetáris politika jelenleg több kárt okozhat, mint hasznot, mert növelheti a munkanélküliséget. A jegybank ugyanakkor egyértelműen az inflációs kockázatokat tartja elsődlegesnek, ezért a piac által vártnál korábban lépett.

