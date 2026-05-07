Extraprofitadók: van egy nagyon-nagyon probléma a szakértők szerint

Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt megugró olajárak láttán a francia politikai paletta szinte minden szereplője – a baloldali La France Insoumise-tól a Nemzeti Tömörülésen át a szocialistákig – az extraprofitok megadóztatását sürgeti. A vita középpontjában a TotalEnergies áll, noha negyedéves nyereségnövekedése jóval elmarad néhány versenytársáétól: a spanyol Repsol 154, a brit BP pedig 453 százalékos ugrást ért el. A csoport vezérigazgatója, Patrick Pouyanné az üzemanyagár-plafon fenntartásának bejelentésével próbálta tompítani a kritikákat, ugyanakkor azzal fenyegetett, hogy visszavonja az intézkedést, ha a kormány új adót vezet be.
A francia Szocialista Párt már be is jelentette, hogy törvényjavaslatot nyújt be azokra a vállalatokra vonatkozóan, amelyek árbevétele meghaladja a 750 millió eurót, és az elmúlt három évben átlagosan több mint 20 százalékos nyereségnövekedést értek el.
Szakértők szerint azonban ez a számítási módszer félrevezető, mert olyan, dinamikusan növekvő cégeket is sújtana, amelyek nem a geopolitikai feszültségekből húztak extraprofitot, hanem a piaci részesedésük bővülése vagy beruházásaik miatt lettek nyereségesebbek.
A korábbi tapasztalatok sem túl biztatók. A Közpolitikai Intézet (IPP) 2023-as jelentése szerint a 2022 decemberében, uniós rendelet alapján elfogadott ideiglenes szolidaritási hozzájárulás mindössze 69 millió eurót hozott a költségvetésnek – közel háromszor kevesebbet a kormányzati előrejelzésnél és mintegy negyvenszer kevesebbet az IPP eredeti becslésénél. Ennek egyik oka az volt, hogy az adó csak bizonyos tevékenységekre – elsősorban a kőolaj-finomításra és -kitermelésre – vonatkozott. Emellett a vállalatok korábbi veszteségek beszámításával és kiadások átütemezésével csökkenthették az adóalapjukat, miközben a nyereség jelentős része alacsonyabb adókulcsú országokban keletkezett.
Még látványosabb kudarcot vallott a villamosenergia-termelők inframarginális – az alacsonyabb költségű technológiákat alkalmazó termelők – bevételeire kivetett különadó, amely a várt 12,3 milliárd euró helyett mindössze 625 millió eurót eredményezett.
A szakértők szerint egy pusztán nemzeti szintű extraprofitadó érdemben nem működőképes. "Ezek a nyereségek nemzetközileg rendkívül mobilak" – hangsúlyozza Katheline Schubert, a Párizs 1 Panthéon–Sorbonne Egyetem közgazdászprofesszora.
Multinacionális vállalatokról van szó: ha egy adott országban plusz adót vetünk ki rájuk, a profit egyszerűen máshová vándorol
– tette hozzá.
A TotalEnergies esete különösen szemléletes: a csoport nyereségének döntő részét külföldön, elsősorban az olaj- és gázkitermelés helyszínein termeli, míg franciaországi tevékenysége jóval kevésbé jövedelmező.
A megoldás a szakértők szerint inkább uniós szinten képzelhető el. Spanyolország, Ausztria, Németország, Olaszország és Portugália már egy, a 2022-eshez hasonló közös intézkedés bevezetését szorgalmazza, Franciaország azonban egyelőre nem foglalt egyértelmű állást. Alice Chiocchetti, az IPP kutatója szerint az uniós megközelítés ugyan ambiciózus, de a 2022-es kapkodás hibáit nem szabad megismételni. Schubert professzor úgy véli, először pontosan meg kell határozni, mi minősül extraprofitnak, és milyen körülmények között adóztatható. Csak így alakítható ki kiszámítható, stabil szabályozási keret; enélkül a vállalatok azt érzékelik, hogy az állam egyik napról a másikra változtathat az adószabályokon, ami közvetlenül befolyásolja befektetési döntéseiket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A globális autógyártók keservesen szeretnének kínaiabbá válni
A helyi vállalatokkal való együttműködés azonban komoly kockázatokkal jár.
Brüsszel meghozta a döntést: ötmilliárd eurós támogatással mentik meg Európa legnagyobb iparát
Az uniós gazdaság motorja kap most túlélési esélyt.
Eldőlt az első dominó Európában, kamatot emelt a leggazdagabb ország jegybankja
Teljesen sokkolták a piacot.
Vörös kód: jöhet az elmúlt 150 év legerősebb El Niñója, a modellek egyre riasztóbb számokat mutatnak
Nehét időszak elé nézünk.
Nagy bejelentést tett az UniCredit: végre kivonul Oroszországból, de csak részben
Több mint négy év kellett a sikerhez.
Hatósági célkeresztbe kerültek a digitális pénztárcák – a PayPal, a Mastercard és a Visa is érintett
Az FCA versenyellenes megállapodások gyanúját vizsgálja.
Itt vannak az első adatok, óriási fordulatot hozott a vállalati kilátásokban is a Tisza Párt választási győzelme
A magyarországi német vállalatok nyilatkoztak.
Megindult a tőke Magyarországra: 2018 óta nem látott pénz ömlött ingatlanokba
A CBRE negyedéves régiós kereskedelmiingatlan-elemzése a rég
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Új funkciók a DÁP-ban: Mi mindent intézhetsz online lakásvásárlás, Otthon Start igénylés során?
A banki hitelek papírmunkája sok lakásvásárló számára tűnik ijesztőnek, de a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) új, 2026-os funkcióival a folyamat nagy része már kényelmesen, online
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?
Checklist: éles váltás jön az Orbán-korszak munkaerőpiaci politikájához képest.
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?