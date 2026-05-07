Fontos határidő közeleg: ha nem teszed meg ezt az egy dolgot, komoly gondod lehet a NAV-val

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által összeállított szja-bevallási tervezet május 20-án automatikusan érvényes bevallássá válik, ezért elengedhetetlen, hogy mindenki időben átnézze a saját dokumentumát – hangsúlyozta Linczmayer Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője az InfoRádióban. Az adóhatóság kizárólag a munkáltatóktól, kifizetőktől és befektetési szolgáltatóktól kapott adatokból dolgozik, ezekben pedig bármikor előfordulhatnak pontatlanságok. Gyakori hiba például, hogy a magánszemély neme rosszul szerepel a tervezetben.
A kommunikációs vezető kiemelte, hogy a tervezetben minden adat javítható. Akinek van DÁP- vagy Ügyfélkapu+-hozzáférése, az
az e-szja-felületen egyszerűen módosíthatja az előre kitöltött mezőket, legyen szó jövedelmekről, adókedvezményekről vagy személyes adatokról.
Linczmayer Szilvia arra is felhívta a figyelmet, hogy ha egy befektetési szolgáltató hibás adatot küld a NAV-nak, a javítás akkor is az adózó feladata. Hiába jelezzük a tévedést a szolgáltatónak, és hiába küldi el az új, helyes összeget az adóhatóságnak, a NAV nem cseréli ki automatikusan az adatot a bevallásban. A módosítást tehát magának az adózónak kell elvégeznie az e-szja-felületen.
"Mindenkinek a saját felelőssége, hogy jól legyen kitöltve a bevallása, hiszen a revizorok – ha esetleg kijelöltek valakit ellenőrzésre – a valós adatok alapján fogják végezni az ellenőrzést" – figyelmeztetett a NAV kommunikációs vezetője.
