Fordulat az energiapiacon: a napelem–akkumulátor páros már olcsóbb, mint egy új szénerőmű

Az IRENA "24/7 Renewables: The Economics of Firm Solar and Wind" című tanulmánya szerint a napenergia és az akkumulátoros tárolás együttes, folyamatosan rendelkezésre álló villamosenergia-termelésének szintköltsége (firm LCOE) a magas besugárzású régiókban 54–82 dollár/MWh közé esik. Összehasonlításképpen: az új szénerőművek villamosenergia-termelési költsége Kínában 70–85 dollár/MWh, az új gázerőműveké pedig világszerte jellemzően meghaladja a 100 dollár/MWh-t,

tehát egy napelemes-akkus rendszer nem csak zöldebb, de még olcsóbb is.

A költségcsökkenés üteme rendkívüli: 2010 óta a napenergia-beruházások fajlagos telepítési költsége 87 százalékkal, a szárazföldi szélerőműveké 55 százalékkal, az akkumulátoros energiatárolóké pedig 93 százalékkal esett. A napelem–akkumulátoros tárolás garantált szintköltsége 2020-ban még meghaladta a 100 dollár/MWh-t, 2025-re viszont a legjobb helyszíneken 54 dollár/MWh-ra mérséklődött. Az IRENA előrejelzése szerint

2030-ra további mintegy 30, 2035-re pedig nagyjából 40 százalékos csökkenés várható

- ami a legkedvezőbb adottságú helyeken 50 dollár/MWh alá viheti az árat.

A szélenergia–akkumulátoros tárolás kombinációja szintén versenyképes: Belső-Mongóliában a garantált szintköltség mintegy 59 dollár/MWh-ról indul, míg Brazíliában, Németországban és Ausztráliában 88–94 dollár/MWh között mozog. A tanulmány szerint 2030-ra ez a tartomány 49–75 dollár/MWh-ra szűkülhet. A költségek tovább csökkenthetők, ha a szélenergiát napenergiával kombinálják, mert így mérsékelhető a szükséges tárolókapacitás.

Konkrét példaként az IRENA az Egyesült Arab Emírségekben épülő Al Dhafra komplexumát emeli ki, amely napelem–akkumulátoros tároló párosítással 1 GW garantált tiszta villamosenergia-termelést biztosít, mintegy 70 dollár/MWh-s költségszint mellett.

Francesco La Camera, az IRENA főigazgatója szerint a megújulók megbízhatóságát megkérdőjelező érv mára eltűnt: az akkumulátortechnológia forradalmi fejlődése nemcsak a költségeket szorította le, hanem a villamosenergia-tárolás technológiai fejlődését is felgyorsította. Hangsúlyozta, hogy

a megújuló energiaforrások előnye nemcsak gazdasági, hanem stratégiai is, mivel csökkentik az energiarendszerek kitettségét a geopolitikai sokkokkal szemben.

A jelentés kiemeli, hogy a folyamatos megújuló rendszerek segítenek optimalizálni a szűkös hálózati csatlakozások kihasználását, az áramtermelést a magasabb értékű órákra tolni, és mérsékelni az áringadozásoknak való kitettséget. A hibrid megoldások különösen alkalmasak a megszakítás nélküli ellátást igénylő nagyfogyasztók – például a mesterségesintelligencia-rendszerek és az adatközpontok – kiszolgálására, valamint a nehezen dekarbonizálható szektorok számára szükséges tiszta üzemanyagok előállítására. Az építési idő is rövid: az engedélyek és a hálózati csatlakozás megszerzésétől számítva a projektek jellemzően egy-két éven belül megvalósíthatók.

Címlapkép forrása: Getty Images