FONTOS Úgy tűnik, Amerika súlyos vereséget szenved, de van valami, ami gyorsan Trump javára billentheti a háborút
Humanoid robotok voltak a Pekingi Autókiállítás nagy dobásai – De miért?

A globális autóipari seregszemlék súlypontja látványosan Kínába tolódott: miközben a Genfi Autószalon fénykora már inkább emlék, a Pekingi Autóshow ma a trendek első számú kirakata. Gergely András, a Portfolio Content Lab főszerkesztője a Checklist keddi adásában (a 14. perctől) mesélt helyszíni tapasztalatairól. Szerinte egy év önmagában nem „űrtechnológiai” ugrás, de több trend érezhetően élesebben rajzolódik ki, mint korábban – különösen a hajtásláncok sokszínűsége és az autóiparhoz csatlakozó robottechnológiai fejlesztések. A háttérben egyre inkább az exportlogika áll: a kínai gyártók nem egyetlen technológiára tesznek fel mindent, hanem széles termékpalettával próbálnak alkalmazkodni az eltérő szabályozású és infrastruktúrájú piacokhoz.
A hajtásláncfronton a pekingi kiállításon a teljes elektromos kínálat mellett látványosan erős volt az öntöltő hibrid és a plug-in hibrid vonal is, részben azért, mert ezekkel a gyártók többféle fogyasztói igényt tudnak lefedni Európában is. Gergely szerint a cél az, hogy

ne legyen olyan piaci igény, ahol az ő termékeik valamilyen módon versenyhátrányt szenvednének technológiai egyoldalúság miatt.

A gyors reagálás képessége ugyanakkor nemcsak marketingüzenet: kollégánk saját tapasztalata, hogy egy korábban kritizált, hiányzó műszeregység-kijelző egy éven belül megjelent az adott modellben – ami arra utal, hogy a fejlesztési ciklusok rövidek, és az ügyfélvisszajelzéseket üzemszerűen be tudják építeni.

Az idei pekingi show egyik legfeltűnőbb „mellékága” a humanoid robotok tömeges jelenléte volt: sok standon információs pultnál dolgoztak, de a vasútállomásokon is megjelentek, látványos ember–robot interakciókkal. A jelenség iparági logikája kézenfekvő: Kínában a mobilitás, az IT és a gyártástechnológia ökoszisztémája erősen összefonódik, így a robotika természetes módon „ráevez” az autóiparra.

Mindeközben Európa sem tűnt el a képről: a BMW és a Mercedes standjánál is nagyobb volt az érdeklődés, mint a tavalyi sanghaji élmények alapján várható lett volna – miközben az európai márkák kommunikációja és standhangulata sokszor még mindig nehezen talál fogást a fiatalabb kínai közönségen.

