Igazi hullámvasút volt a Mol negyedéve – ezt várják az elemzők a holnapi számoktól

Nagyon sok minden történt az elmúlt hónapokban a Mol háza táján, a befektetők kaptak hideget és meleget is: iráni háború miatt megugró olajár és szélesedő finomítói marzsok állnak az egyik oldalon, velük szemben ott van a Barátság vezeték kiesése, a baleset miatti csökkentett finomítói termelés és a kormányzati beavatkozások az üzemanyagpiacon. A Mol holnap hajnalban teszi közzé a legfrissebb gyorsjelentését – mi pedig most megmutatjuk, hogy mire számítanak a vállalatot követő elemzők az olajcégtől.

Péntek hajnalban publikálja első negyedéves gyorsjelentését a Mol, a vállalatot követő elemzők pedig már ismertették várakozásaikat azzal kapcsolatban, hogyan teljesíthetett az olajtársaság a főbb eredménysorokon.

Cikkünkben bemutatjuk a legfontosabb üzletágak várható teljesítményét, valamint azokat a kulcsfontosságú tényezőket is, amelyek érdemben befolyásolhatták a negyedéves eredményeket.

Upstream: iráni háború és erős termelés

Az iráni háború február végi kitörését követően nagyot ugrott a nyersolaj és a földgáz ára is, előbbi esetében egyébként már a konfliktus éleződése során is emelkedő jegyzéseket láthattunk. Ami a világgazdaság számára baljós fejlemény – főleg a Hormuzi-szoros lezárása miatt –, az a Molhoz hasonló olajcégeknek kifejezetten kedvező működési környezetet teremtett az idei első negyedévben. Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy a következő időszakokban sem lesz ez másként, hiszen az olajár rendkívül magas szinten maradt.