Ilyen még nem volt: hamarosan kiderül, hogyan válik az adatvagyon és az AI valódi üzleti értékké

A legújabb konferenciánk az energetikai adatvagyon, az AI-alapú működés és a stratégiai értékteremtés metszéspontjait járja körül. A program célja, hogy ne csak technológiai oldalról beszéljen az energetikai digitalizációról, hanem üzleti, finanszírozási és működési szempontból is bemutassa,

milyen döntésekre van szükség ahhoz, hogy az adatalapú fejlesztések valóban mérhető eredményt hozzanak.

A nap első szekciója az adatoktól az AI-stratégiákig vezető utat mutatja be. Szó lesz arról, milyen típusú termelési, fogyasztási, hálózati és piaci adatok keletkeznek az energetikai vállalatoknál, hogyan épül fel a mögöttük álló mérési és adatkezelési architektúra, és miért kulcskérdés az adatminőség, az adatvalidálás és a priorizálás. A szekció kitér arra is, hogyan válhat a hagyományos analitikából prediktív, majd generatív AI-megoldás, és hogyan építhető erre tudatos vállalati AI-stratégia.

Pár név a programból: az előadók és panelrésztvevők között ott lesz Simon Dezső, a MAVIR IT és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese, Tőzsér Áron, a Microsoft Magyarország energetikai üzletágigazgatója, Kalmár Zoltán, az evosoft Hungary Siemens AI & Robotics termékfejlesztési vezetője, Farkas Péter, az ArchonLayer alapítója, valamint Kiss Péter, a brit Kraken Tech üzletfejlesztési vezetője.

