Ilyen még nem volt: hamarosan kiderül, hogyan válik az adatvagyon és az AI valódi üzleti értékké

Már nem sok van hátra a Portfolio energetikai digitalizációval és mesterséges intelligenciával foglalkozó legújabb, idén induló AI in Energy konferenciájáig. A program ezúttal három nagy kérdés köré épül: hogyan lesz az energetikai adatokból valódi üzleti stratégia, miként épülhet be a mesterséges intelligencia a vállalatok hétköznapi működésébe, és milyen beruházási, finanszírozási vagy üzleti modellek mentén válhat az adatalapú működés hosszú távú versenyelőnnyé.

A legújabb konferenciánk az energetikai adatvagyon, az AI-alapú működés és a stratégiai értékteremtés metszéspontjait járja körül. A program célja, hogy ne csak technológiai oldalról beszéljen az energetikai digitalizációról, hanem üzleti, finanszírozási és működési szempontból is bemutassa,

milyen döntésekre van szükség ahhoz, hogy az adatalapú fejlesztések valóban mérhető eredményt hozzanak.

  • A nap első szekciója az adatoktól az AI-stratégiákig vezető utat mutatja be. Szó lesz arról, milyen típusú termelési, fogyasztási, hálózati és piaci adatok keletkeznek az energetikai vállalatoknál, hogyan épül fel a mögöttük álló mérési és adatkezelési architektúra, és miért kulcskérdés az adatminőség, az adatvalidálás és a priorizálás. A szekció kitér arra is, hogyan válhat a hagyományos analitikából prediktív, majd generatív AI-megoldás, és hogyan építhető erre tudatos vállalati AI-stratégia.
  • A második blokk az adatalapú működés gyakorlati kérdéseit helyezi fókuszba. A digitalizáció itt már nem önálló IT-projektként jelenik meg, hanem működési modellváltásként: valós idejű monitoring, automatizált szabályozás, prediktív fogyasztás- és termelés-előrejelzés, AI-alapú menetrendezés, portfólióoptimalizálás és hibrid energiarendszerek optimalizálása kerülnek napirendre. A konferencia azt is vizsgálja, hogyan válik az energiamenedzsment egyre inkább IT-vezérelt döntéstámogatási kérdéssé.
  • A harmadik szekció a stratégiai döntéstől az értékteremtésig vezető folyamatot elemzi. A résztvevők képet kaphatnak arról, hogyan finanszírozhatók az energetikai digitalizációs beruházások, milyen szerepet kaphatnak a CAPEX-, OPEX- vagy szolgáltatásalapú konstrukciók, és mikor válik egy szoftveres vagy AI-alapú fejlesztés valóban bankolható, üzletileg indokolható projektté. A program kiemelten foglalkozik a rugalmasság monetizálásával, a virtuális erőművi modellekkel, a demand response lehetőségeivel, a dinamikus tarifákkal és az adatvagyon stratégiai hasznosításával is.

Pár név a programból: az előadók és panelrésztvevők között ott lesz Simon Dezső, a MAVIR IT és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese, Tőzsér Áron, a Microsoft Magyarország energetikai üzletágigazgatója, Kalmár Zoltán, az evosoft Hungary Siemens AI & Robotics termékfejlesztési vezetője, Farkas Péter, az ArchonLayer alapítója, valamint Kiss Péter, a brit Kraken Tech üzletfejlesztési vezetője.

A névsor hamarosan tovább bővül: újabb nagy nevek érkeznek a programba, akik a hazai energetikai digitalizáció, mesterséges intelligencia és vállalati energiamenedzsment meghatározó szereplőiként osztják meg tapasztalataikat - érdemes résen lenni!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

