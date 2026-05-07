Ilyen még nem volt: hamarosan kiderül, hogyan válik az adatvagyon és az AI valódi üzleti értékké

A legújabb konferenciánk az energetikai adatvagyon, az AI-alapú működés és a stratégiai értékteremtés metszéspontjait járja körül. A program célja, hogy ne csak technológiai oldalról beszéljen az energetikai digitalizációról, hanem üzleti, finanszírozási és működési szempontból is bemutassa,
milyen döntésekre van szükség ahhoz, hogy az adatalapú fejlesztések valóban mérhető eredményt hozzanak.
- A nap első szekciója az adatoktól az AI-stratégiákig vezető utat mutatja be. Szó lesz arról, milyen típusú termelési, fogyasztási, hálózati és piaci adatok keletkeznek az energetikai vállalatoknál, hogyan épül fel a mögöttük álló mérési és adatkezelési architektúra, és miért kulcskérdés az adatminőség, az adatvalidálás és a priorizálás. A szekció kitér arra is, hogyan válhat a hagyományos analitikából prediktív, majd generatív AI-megoldás, és hogyan építhető erre tudatos vállalati AI-stratégia.
- A második blokk az adatalapú működés gyakorlati kérdéseit helyezi fókuszba. A digitalizáció itt már nem önálló IT-projektként jelenik meg, hanem működési modellváltásként: valós idejű monitoring, automatizált szabályozás, prediktív fogyasztás- és termelés-előrejelzés, AI-alapú menetrendezés, portfólióoptimalizálás és hibrid energiarendszerek optimalizálása kerülnek napirendre. A konferencia azt is vizsgálja, hogyan válik az energiamenedzsment egyre inkább IT-vezérelt döntéstámogatási kérdéssé.
- A harmadik szekció a stratégiai döntéstől az értékteremtésig vezető folyamatot elemzi. A résztvevők képet kaphatnak arról, hogyan finanszírozhatók az energetikai digitalizációs beruházások, milyen szerepet kaphatnak a CAPEX-, OPEX- vagy szolgáltatásalapú konstrukciók, és mikor válik egy szoftveres vagy AI-alapú fejlesztés valóban bankolható, üzletileg indokolható projektté. A program kiemelten foglalkozik a rugalmasság monetizálásával, a virtuális erőművi modellekkel, a demand response lehetőségeivel, a dinamikus tarifákkal és az adatvagyon stratégiai hasznosításával is.
Pár név a programból: az előadók és panelrésztvevők között ott lesz Simon Dezső, a MAVIR IT és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese, Tőzsér Áron, a Microsoft Magyarország energetikai üzletágigazgatója, Kalmár Zoltán, az evosoft Hungary Siemens AI & Robotics termékfejlesztési vezetője, Farkas Péter, az ArchonLayer alapítója, valamint Kiss Péter, a brit Kraken Tech üzletfejlesztési vezetője.
A névsor hamarosan tovább bővül: újabb nagy nevek érkeznek a programba, akik a hazai energetikai digitalizáció, mesterséges intelligencia és vállalati energiamenedzsment meghatározó szereplőiként osztják meg tapasztalataikat - érdemes résen lenni!
Legyél ott te is az energetika jövőjének kezdeténél – regisztrálj most:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt vannak az első adatok, óriási fordulatot hozott a vállalati kilátásokban is a Tisza Párt választási győzelme
A magyarországi német vállalatok nyilatkoztak.
Megindult a tőke Magyarországra: 2018 óta nem látott pénz ömlött ingatlanokba
A CBRE negyedéves régiós kereskedelmiingatlan-elemzése a rég
Uniós megállapodás született a hamis szexuális képeket generáló mesterséges intelligencia betiltásáról
Tájékoztatott az Európai Unió Tanácsa és az uniós parlament.
Itt a hajó, aminek sikerült átjutni a lezárt Hormuzi-szoroson!
Titokban történt.
Szintet lép a hazai fintech ökoszisztéma - Új korszakot hoz az AI-vezérelt kereskedelem
A Mastercard Fintech Connect rendezvényén jártunk.
Rekordévet zárt a Waberer's: fókuszban a globális terjeszkedés és az akvizíciók
Tóth Szabolccsal, a Waberer's International gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese
Hasítanak a magyar biztosítási alkuszok, lélegzet-visszafojtva várják az új kormány döntéseit
Megjelentek a 2025-ös jegybanki adatok a független biztosításközvetítői piacról.
Új funkciók a DÁP-ban: Mi mindent intézhetsz online lakásvásárlás, Otthon Start igénylés során?
A banki hitelek papírmunkája sok lakásvásárló számára tűnik ijesztőnek, de a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) új, 2026-os funkcióival a folyamat nagy része már kényelmesen, online
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?
Checklist: éles váltás jön az Orbán-korszak munkaerőpiaci politikájához képest.
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?