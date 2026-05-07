Itt a hajó, aminek sikerült átjutni a lezárt Hormuzi-szoroson!

A francia CMA CGM hajózási társaság egyik kisebb konténerszállítója, a CMA CGM Saigon a Perzsa-öbölből jutott ki az Arab-tengerre,
ami igencsak ritka azóta, hogy kiéleződött az iráni-amerikai konfliktus.
A hajó kedden még az Egyesült Arab Emírségek partjainál adott jelet magáról, majd csak szerda este bukkant fel újra Omán közelében, Colombo felé tartva.
A Bloomberg szerint a jelkimaradás arra utalhat, hogy a hajó kikapcsolta transzponderét, vagyis szándékosan láthatatlanná vált a nyilvános követőrendszerek számára. A Hormuzi-szoros környékén az utóbbi időszakban egyre gyakoribb a jelzavarás is, ami tovább nehezíti a hajóforgalom követését.
A mostani út azért is figyelemre méltó, mert a nyugat-európai érdekeltségű hajók közül nagyon kevés mer áthaladni a térségen a háború kezdete óta. A CMA CGM már április elején is végrehajtott egy hasonló műveletet, amikor sikerült kijuttatnia egy nagyobb konténerhajót a szorosból.
A feszültséget tovább növeli, hogy Irán az elmúlt napokban új ellenőrzési zónákat jelölt ki a Hormuzi-szoros térségében, amelyek már az ománi-öböl két fontos emirátusi kikötőjét is érintik. Kedden ráadásul a CMA CGM San Antonio nevű hajót támadás érte a szorosban, a legénység több tagja megsérült, a hajó pedig károkat szenvedett.
