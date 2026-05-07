  • Megjelenítés
Itt a hajó, aminek sikerült átjutni a lezárt Hormuzi-szoroson!
Gazdaság

Itt a hajó, aminek sikerült átjutni a lezárt Hormuzi-szoroson!

Portfolio
Egy francia konténerhajó úgy haladt át a Hormuzi-szoroson, hogy útközben eltűnt a nyilvános követőrendszerekről, írja a Bloomberg.

A francia CMA CGM hajózási társaság egyik kisebb konténerszállítója, a CMA CGM Saigon a Perzsa-öbölből jutott ki az Arab-tengerre,

ami igencsak ritka azóta, hogy kiéleződött az iráni-amerikai konfliktus.

A hajó kedden még az Egyesült Arab Emírségek partjainál adott jelet magáról, majd csak szerda este bukkant fel újra Omán közelében, Colombo felé tartva.

A Bloomberg szerint a jelkimaradás arra utalhat, hogy a hajó kikapcsolta transzponderét, vagyis szándékosan láthatatlanná vált a nyilvános követőrendszerek számára. A Hormuzi-szoros környékén az utóbbi időszakban egyre gyakoribb a jelzavarás is, ami tovább nehezíti a hajóforgalom követését.

Még több Gazdaság

Uniós megállapodás született a hamis szexuális képeket generáló mesterséges intelligencia betiltásáról

Igazi hullámvasút volt a Mol negyedéve – ezt várják az elemzők a holnapi számoktól

Rekordévet zárt a Waberer's: fókuszban a globális terjeszkedés és az akvizíciók

A mostani út azért is figyelemre méltó, mert a nyugat-európai érdekeltségű hajók közül nagyon kevés mer áthaladni a térségen a háború kezdete óta. A CMA CGM már április elején is végrehajtott egy hasonló műveletet, amikor sikerült kijuttatnia egy nagyobb konténerhajót a szorosból.

A feszültséget tovább növeli, hogy Irán az elmúlt napokban új ellenőrzési zónákat jelölt ki a Hormuzi-szoros térségében, amelyek már az ománi-öböl két fontos emirátusi kikötőjét is érintik. Kedden ráadásul a CMA CGM San Antonio nevű hajót támadás érte a szorosban, a legénység több tagja megsérült, a hajó pedig károkat szenvedett.

Kapcsolódó cikkünk

Úgy tűnik, Amerika súlyos vereséget szenved, de van valami, ami gyorsan Trump javára billentheti a háborút

Dollármilliárdokat kaszál az Egyesült Államok a háborún, rekordott döntött az üzemanyagexport

Váratlan európai húzás: hadiflotta indult útnak, sorsdöntő alkut ajánlottak Iránnak

Címlapkép forrása: Asghar Besharati/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Választás 2026: Orbán Viktor a visszavonuláson gondolkodik, Magyar Péter külföldön tárgyal
Nagy a baj a 13. havi nyugdíj körül, ebből csúnya politikai válság is lehet Magyarország szomszédjában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility