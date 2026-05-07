Itt vannak az első adatok, óriási fordulatot hozott a vállalati kilátásokban is a Tisza Párt választási győzelme

A magyarországi német vállalatok és a teljes magyar gazdaság is komoly fordulat előtt állhat az áprilisi parlamenti választások eredménye miatt - derül ki a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) friss konjunktúrajelentéséből. A kutatásban részt vevő vállalatok visszajelzéseiből kiderült, hogy a Tisza Párt választási győzelmével jelentősen javulhat hazánkban a gazdasági intézményrendszer, a gazdaságpolitika minősége és ezáltal az üzleti kilátások, de a tényleges gazdasági helyzet csak hosszú hónapok-évek alatt tud majd érezhetően javulni. A választások pozitív bizalmi sokkja tehát a kilátásokban érezhető javulást hozott, de hazánk strukturális gazdasági problémái (munkaerőhiány, erős költségnyomás, európai integráció visszaszorulása) csak lassan, célzott intézkedésekkel lesznek orvosolhatók.

Ismét elkészítette gazdasági konjunktúrafelmérését a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK). A hagyományos felmérés 2026. március 2. és április 2. között készült, 264 résztvevővel. Mivel az adatfelvétel még a választások előtt lezárult, Magyarországon pedig jelentős gazdaságpolitikai fordulatot is hozhat a Tisza Párt kétharmados győzelme, a DUIHK ezúttal egy villámfelmérést is készített, amely már a választási eredmény ismeretében felülvizsgált gazdasági kilátásokat hivatott tükrözni. A választások utáni két hétben készített villámfelmérés 139 vállalat visszajelzése alapján készült.

A DUIHK tavaszi konjunktúrafelmérése hagyományosan abból indul ki, hogy Magyarország mélyen beágyazódott a világgazdaságba: az export súlya továbbra is magas (2023-ban a teljes GDP mintegy 81 százalékát tette ki), a külföldi tulajdonú cégek pedig meghatározó szereplők a hozzáadott értékben és a foglalkoztatásban is. Kis, nyitott országként a hazai gazdasági ciklus nem a saját belső dinamizmusán múlik elsősorban, hanem azon, hogy mi történik a külső piacokon és a fő partnerországokban – különösen Németországban.

A német gazdaság nem a magyar gazdaság legfőbb mumusa, hanem legfőbb támasza

- jelentette ki Keszte Róbert, a DUIHK elnöke a konjunktúrajelentés eredményeit ismertető esemény megnyitóján.

A jelentés éppen ezért külön is hangsúlyozza a magyarországi német vállalatok létszámát és gazdasági súlyát: több mint 2200 cég, több mint 230 ezer munkavállaló, és a vállalati szektor hozzáadott értékének bő 12%-a kötődik hozzájuk. A magyarországi német vállalatok kilátásai jelentős súlyuk miatt a hazai gazdaság jövőjét is jól reprezentálják, azaz amit ezek a cégek gondolnak a következő évről, az elég jó közelítéssel teljesül a magyar gazdaság egészére is.

Nagyot fordultak az üzleti kilátások a választások után

A választások előtt a magyar gazdasági kilátásokat mindössze a vállalatok 7%-a látta javulónak, míg 48%-uk romlást várt, a választások után azonban előbbiek aránya 42%-ra emelkedett, utóbbiaké pedig 17%-ra esett vissza. A saját üzleti helyzet megítélése szintén optimistább lett: a javulást várók aránya 24%-ról 35%-ra nőtt, a romlást jelzőké 27%-ról 19%-ra csökkent.

A magyarországi gazdasági várakozások alakulása időben és régiós összevetésben. Forrás: DUIHK.

A felmérés legfontosabb üzenete mégsem az, hogy a választási eredmény javította az üzleti hangulatot, hanem az, hogy

ez a beruházási döntéseknél is megjelenik.

A villámfelmérésben részt vevő cégek 27%-a úgy nyilatkozott, hogy a választási eredmény növelte a beruházási szándékait, 49%-uk szerint a Tisza Párt győzelme nem változtatott a cég beruházási döntésén, 6%-uk a projektek visszafogását tervezi, 17% pedig még nem tudott biztos választ adni. Emellett erősödött az országválasztási bizalom is: azon vállalatok aránya, akik ma újra Magyarországot választanák befektetési helyszínként, 77%-ról 87%-ra emelkedtek.

Üzleti hangulat és újrabefektetési hajlandóság a választások előtt és után. Forrás: DUIHK.

A jelentés ugyanakkor szándékosan óvatos a gazdasági kilátások gyors javulását tekintve: az eredmények alapján jól látszik, hogy a villámfelmérés alapvetően várakozásokat mér, miközben a „valóság” – kereslet, költségek, munkaerő, intézményi minőség – nem változik egyik napról a másikra.

A bizalom tehát fordulhat gyorsan, de a versenyképességi és növekedési pálya csak hónapok - évek alatt tud fordulni, ebben pedig a külső (európai) környezet is meghatározó szerepet játszik.

Az újonnan felálló Tisza-kormánytól a németországi tagvállalatok legfőképp az oktatás minőségének javítását, valamint a hazai kis- és középvállalatok támogatását várja, ugyanis ez szükséges az ellátási láncok mélyítéséhez, valamint a vállalatok munkaerőellátásához - foglalta össze a villámfelmérés egyik legfontosabb kérdését Keszte Róbert. A várakozások között mindemellett megjelent a korrupció visszaszorítása és az euró bevezetése is. A DUIHK elnöke szerint kifejezetten jó hír, hogy a Tisza Párt gazdaságpolitikai programja fontosnak tartja ezen szempontokat, azaz az új kormány gazdaságpolitikája várhatóan épp a németországi vállalatok legfőbb igényeire fog reagálni.

Az új kormánnyal szemben a vállalatok által megfogalmazott gazdaságpolitikai és intézményi várakozások. Forrás: DUIHK.

Keszte Róbert elmondása szerint az új kormányzattal folytatandó jövőbeli egyeztetések, eszmecserék fókuszában a harmadik országból érkező munkavállalók helyzete, a demográfiai - munkaerőpiaci kérdések és a vállalati támogatási rendszer hasznos elemeinek megőrzése állhat.

"Összességében az egész ország nagy optimizmussal és lelkesedéssel tekint a jövőbe, ami szükséges is ahhoz, hogy az előttünk álló nehézségeket (az elmúlt 16 év jogi-intézményi szerkezete, nemzetközi gazdasági környezet, iráni háború és energiaválság) legyőzzük" - folytatta értékelését a DUIHK elnöke.

Keszte Róbert beszédét azzal zárta, hogy bár korábban Magyarország volt a régió egyik legvonzóbb befektetési célpontja, mostanra azonban a középmezőnybe csúsztunk vissza. A hazai gazdaság versenyképességének javítása érdekében a DUIHK elnöke szerint nyitott kommunikációra és eszmecserére, valamint stabil é kiszámítható gazdaságpolitikára van szükség.

Keresleti és versenyképességi gondokkal is küzd Magyarország

A hazai gazdasági makrokép a konjunktúrajelentés szerint 2023 és 2025 között stagnálásként írható le, ez az alapélmény pedig a vállalati érzékelést is uralja - derül ki a Dirk Wölfer kommunikációs osztályvezető által ismertetett konjunktúrajelentésből. Elmondása szerint a felmérés beruházási és üzleti várakozásai alapján készített konjunktúraindex elmúlt évekbeli csökkenése azt mutatja, hogy a makrogazdasági kilátások mellett az üzleti környezet is fokozatosan romlott. A választási eredmény a hangulatindexben is jelentős változást hozott: az index összesített értéke a villámfelmérésben beérkező válaszok alapján a növekedést jelző pozitív tartományba emelkedett, a jelenlegi 6-os értéknél pedig az elmúlt 5 évben egyszer sem láttunk magasabbat.

Ezzel együtt a hazai gazdasági kilátások továbbra is elmaradnak a 2010-es évek végén látottaktól, de azt mutatják, hogy 2026-ban végre ismét növekedési pályára állhatnak a hazai német vállalatok és a magyar gazdaság is

- értékelte az eredményeket Dirk Wölfer.

A DUIHK Befektetői Hangulatindex és a magyar reál GDP-növekedés alakulása. Forrás: DUIHK.

A választások előtti felmérésben a jelenlegi gazdasági helyzet megítélése kifejezetten gyenge volt (bár a saját üzleti helyzet értékelése kevésbé volt borús) – vagyis sokan a külső makrokörnyezetet látják problémásnak, nem feltétlenül a saját működésüket.

A választások utáni adatok ezen az összképen javítanak, de inkább a jövőbe vetett hitet, mint a jelenlegi állapotot tükrözik.

A kockázati rangsor szintén ezt a környezetet támasztja alá. A következő 12 hónap legnagyobb üzleti kockázata a választások előtti válaszadók szerint a kereslet (72%-uk gondolja így), a gazdaságpolitika (52%), az energiaárak (51%) és a munkaerőköltségek (47%) lehetnek, amelyeket az euró-forint árfolyam jövőbeli alakulása (42%) és a szakemberhiány (35%) követi a sorban. A választások után a kockázati „térkép” érdemben átrendeződött: a gazdaságpolitikai kockázatok súlya csökkent, miközben a külső kereslet jelentősége nőtt. Mndez arra utal, hogy a politika rövid távon tud megkönnyebbülést hozni, de

a cégek mindennapi valósága gyorsan visszatereli a fókuszt arra, hogy lesz-e piac, lesz-e rendelés, és mennyibe kerül ezeket teljesíteni.

Az üzleti kockázati térkép alakulása 2025-ben és 2026-ban. Forrás: DUIHK.

Az üzleti kockázati térkép alakulása a választások előtt és után. Forrás: DUIHK.

A hazai infrastruktúra továbbra is erős, de az intézményi kiszámíthatóságban és a támogatások terén fordulatra van szükség

A magyar üzleti környezet megítélése összességében nem rossz, de egyes szempontokat tekintve rendkívül vegyes képet mutatnak. A „kemény” tényezők – közlekedés-logisztika, energiaellátás, kommunikációs infrastruktúra – a válaszok alapján továbbra is a hazai gazdaság stabil pontjai, ezekben pedig Magyarország régiós összevetésben sem lóg ki lefelé. Régiós összevetést tekintve a vállalatok elégedettsége jellemzően a középmezőnyben, sokszor a regionális átlag körül alakul. Ugyanez igaz több, mindennapi működést segítő részterületre is: ahol a rendszer kézzelfogható szolgáltatást nyújt, ott a magyar üzleti környezet még mindig versenyképes.

A magyar fizikai infrastruktúra megítélése. Forrás: DUIHK.

Probléma leginkább azon területeken van, amelyeken nem a fizikai infrastruktúra, hanem a jogbiztonság, az előre jelezhető szabályozás és az átlátható állami működés a meghatározó.

A jelentés szerint a gazdaságpolitika kiszámíthatósága, a közbeszerzések átláthatósága és a korrupció visszaszorítása azok a pontok, ahol a vállalatok tartósan kritikusabbak, és ahol Magyarország a régiós összehasonlításban sem áll kifejezetten jól. Nem arról van szó, hogy a térség többi országában ezek „mintaszerűen” működnek – a felmérés kifejezetten jelzi, hogy a közép-kelet-európai országokban általában sem magas az elégedettség ezekkel a tényezőkkel –, de Magyarország több ilyen intézményi kérdésben inkább az átlag alatt teljesít, ami különösen érzékeny ott, ahol a beruházások hosszú távú megtérülése a szabályozási környezet stabilitásától függ.

Az adózási kép szintén árnyalt: az adórendszer és az adóhatóságok megítélése összességében nem kiugróan negatív, sőt az elégedettség hosszabb távon inkább emelkedő pályát mutat. A vállalatok terhelésérzete viszont nem pusztán a rendszer működéséről szól: a különadók és a magas áfa olyan tényezők, amelyek a mindennapi költségszinten, árazásban és fogyasztói keresletben csapódnak le, így az adózási környezet megítélését könnyen elviszik a technikailag jól működő, de összhatásában drágának érzett elemek.

A támogatásoknál viszont továbbra sincs igazi kapaszkodó a magyar gazdaságban: a felmérés szerint a támogatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos elégedettség évek óta nagyon alacsony, ebben pedig 2026-ban sem látszik érdemi javulás. Régiós összehasonlításban ez tipikusan az a terület, ahol Magyarország átlag alatt helyezkedik el - ezt a jelentés részben az EU-források körüli vitákkal, részben a források elérhetőségének bizonytalanságával magyarázza. Ez azért különösen fontos, mert a beruházásoknál – főleg a nagyobb projekteknél – sokszor a támogatási környezet a döntő szempont: ha a hozzáférés nehézkes vagy kiszámíthatatlan, az közvetlenül rontja a telephely versenyképességét a régiós riválisokhoz képest.

A jelentés szerint a hazai munkaerőpiacon most egyszerre van jelen két, egymást feszítő jelenség.

Rövid távon a gyengébb konjunktúra enyhíti a szakemberhiány élét, ezért a kockázati listán ez már nem feltétlenül a legelső tételek között szerepel. A költségoldali problémák azonban továbbra sem oldódnak meg: a vállalatok 2026-ra átlagosan 6,5%-os munkaerőköltség-emelkedést várnak, ami önmagában is komoly nyomást jelent, és régiós környezetben is releváns versenytényező. A telephely-választásnál és a beruházási döntések esetében ugyanis főként nem a kiinduló szint számít, hanem az, hogy milyen gyors a felzárkózás a nyugat-európai színvonalhoz.

A munkaerőköltségek alakulása és 2025-ös szintje az európai országokban. Forrás: DUIHK.

A költségek mellett hosszabb távon a szakképzett munkaerő utánpótlása is kiemelt szempont lesz, ezekben (szakképzési rendszer és felsőoktatás minősége, szakképzett munkaerő rendelkezésre állása) pedig hazánk jobbára a régiós rangsor alsó részében található.

Euróbevezetés és befektetői hangulat: a bizalom javul, a vágy erős, de a realitás szigorú

A jelentés végén az euróbevezetés kérdése is megjelent. Jelenleg a felmérésben részt vevő vállalatok 75%-a tartaná kívánatosnak az euró bevezetését – ez a legmagasabb arány az elmúlt 15 évet tekintve. A jelentés ugyanakkor kiemeli, hogy ez csak hosszabb távon reális, így a vállalatok jelenleg a kiszámíthatóságot és a kockázatok csökkentését kötik az euróbevezetési folyamathoz.

A közös európai fizetőeszköz átvétele tehát nem elméleti-ideológiai kérdésként, hanem üzleti stabilizátorként jelenik meg

– jelentette ki Dirk Wölfer, aki a jelentés ismertetőjét azzal zárta, hogy a jelenlegi környezetben a bizalom most gyorsan javul, de a tartós gazdasági fordulathoz komoly intézményi és reálgazdasági teljesítmény kell.