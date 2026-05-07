Kaushik Basu: Megkezdődött a dollár hanyatlásának időszaka?

Donald Trump katonai kalandjai, a régóta szövetséges országok elleni támadások, valamint az USAID-hez hasonló intézmények felszámolása aláássák azt a bizalmat, amelyen végső soron a dollár globális vezető szerepe alapul. Elképzelhető, hogy a világ tartalékvalutájának hosszú és lassú hanyatlása már meg is kezdődött.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Ahogy Donald Trump amerikai elnök Irán elleni háborújának gazdasági következményei nyilvánvalóvá válnak, a politikai döntéshozóknak világszerte fogytán a türelmük. A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank nemrégiben Washingtonban tartott tavaszi ülésén ez teljesen világossá vált: Rachel Reeves brit pénzügyminiszter egy olyan háború "ostobaságáról" lamentált, amely „nem a miénk”.

A költségek nagy részét azonban maga az Egyesült Államok fogja viselni. A közvetlen hatások már láthatóak: a benzinárak meredeken emelkednek, az infláció kétéves csúcsra nőtt, és egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy mivel a fogyasztók a magasabb költségek ellensúlyozására visszafogják kiadásaikat, a munkanélküliség növekedni fog. Miközben ezek a rövid távú sokkok is súlyosak, egy jelentős kockázat eddig kevesebb figyelmet kapott, miszerint

a dollár elveszítheti a világ elsődleges kereskedelmi és tartalékvalutájaként betöltött státuszát.