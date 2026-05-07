Kiborult Magyar Péter leendő minisztere: döbbenetes okból üríthettek ki egy teljes kórházi osztályt

Élesen bírálta Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter a Mezőtúri Kórház Belgyógyászati Osztályának ügyét, amelyet politikai célú visszaélésnek minősített. Állítása szerint az osztályt átmenetileg, a választási időszakra nyitották meg, az oda delegált orvosok szerződése ugyanis eleve csak április 30-ig szólt. Hegedűs hangsúlyozta, hogy a betegellátást szakmai szükségletek és nem politikai érdekek kell hogy meghatározzák.

Az egészségügyet nem szabad pártpolitikai eszközként használni, mert a betegségnek nincs politikai színe, az ellátásba vetett bizalom pedig szerinte nem válhat kampánycéllá – írt a Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter Facebook-bejegyzésében.

A bejegyzés apropója a Mezőtúri Kórház Belgyógyászati Osztályának ügye volt, amelyet Hegedűs különösen súlyos esetként értékelt:

A politikus szerint az osztály április 30-ával bezárt, a korábbi 15 aktív ágyas részleget kiürítették, az oda delegált orvosok pedig már nem dolgoznak az intézményben.

Hegedűs azt állította, hogy utólag derült ki: az érintett orvosok szerződése eleve csak január 1. és április 30. közötti időszakra szólt.

A leendő miniszter ebből azt a következtetést vonta le, hogy a belgyógyászati osztályt átmenetileg, a választási időszakra nyithatták ki, miközben erről szerinte nem tájékoztatták nyíltan a nyilvánosságot. Úgy fogalmazott,

ha egy betegellátó osztály működését nem szakmai szükségletek, hanem politikai érdekek határozzák meg, az már nem egészségpolitika, hanem visszaélés a betegek, hozzátartozók és dolgozók kiszolgáltatottságával.

Hegedűs szerint olyan egészségügyi kultúrára lenne szükség, amelyben a problémákat nem elhallgatják, hanem feltárják, kivizsgálják és megoldják. Azt is hangsúlyozta, hogy a dolgozóknak mer­niük kell jelezni, ha a betegbiztonság vagy a méltóságteljes ellátás veszélybe kerül, a kórházakat pedig olyan vezetőkre kell bízni, akik a betegeket, a hozzátartozókat és az egészségügyi dolgozókat védik, nem pedig politikai játszmákat szolgálnak ki.

