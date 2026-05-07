Gazdaság

Kilométeres dugók alakultak ki az M1-esen és az M0-son

Több fontos autópályán is torlódások nehezítik a közlekedést csütörtök délután. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a terelések okoznak hosszabb kocsisort, miközben Győr közelében baleset történt, az M0-son pedig munkálatok miatt lassult le a forgalom.

Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és az M0-s között kiépített terelésben továbbra is szakaszos torlódások alakulnak ki, elsősorban a külső sávban. A 61-es kilométernél, a terelés kezdeténél rendszeresen feltorlódnak a járművek.

A Hegyeshalom irányába vezető oldalon, Győr után a 133-as kilométernél két autó ütközött össze. A baleset helyszínén csak egy sáv járható, emiatt itt is lassulásra és torlódásra kell készülni.

Az M0-s autóút keleti szektorában szintén nehéz a haladás. Az M5-ös autópálya csomópontja után, az M3-as felé vezető oldalon dolgoznak az úton, a 36-os kilométernél egy sávot lezártak. A torlódás már elérte a három kilométert.

Címlapkép forrása: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

